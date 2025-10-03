TV शूट के दौरान कैद हुई ये नई कार, 6 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग; हाइपर ग्रीन आपका दिल चुरा लेगा!

इस परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सेडान की बुकिंग 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी। वहीं, लॉन्च से पहले ऑक्टेविया vRS को एक टीवी विज्ञापन शूट के दौरान देखा गया है। शूट के दौरान, स्कोडा ऑक्टेविया vRS को चमकदार हाइपर ग्रीन रंग में देखा जा सकता है।

भारत में ऑक्टेविया को 2023 में कर दिया था। हालांकि, 2 साल के बाद एक बार फिर ये कार मार्केट में एंट्री की तैयारी कर चुकी है। दरअसल, ग्राहकों के लिए इस कार का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। इस परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सेडान की बुकिंग 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी। वहीं, लॉन्च से पहले ऑक्टेविया vRS को एक टीवी विज्ञापन शूट के दौरान देखा गया है। शूट के दौरान, स्कोडा ऑक्टेविया vRS को चमकदार हाइपर ग्रीन रंग में देखा जा सकता है। इस सेडान का खूबसूरत डिजाइन और शार्प डिटेलिंग इसे कई कलर्स में उपलब्ध कराती है। हाइपर ग्रीन जैसा बोल्ड कलर इस सेडान के लुक को और बेहतर बना रहा है।

इंटरनेशनल मार्केट में ऑक्टेविया vRS रेस ब्लू मेटैलिक, ब्लैक मैजिक पर्ल इफेक्ट, वेलवेट रेड मेटैलिक, रॉयल ग्रीन मेटैलिक, वाटर वर्ल्ड ग्रीन और स्पेस वायलेट जैसे कई बोल्ड कलर्स में उपलब्ध है। हालांकि, भारतीय ग्राहकों को इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे। vRS मॉडल, स्टैंडर्ड ऑक्टेविया का परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वर्जन है। यह अपने पावरफुल परफॉर्मेंस और फैमिली के लिए कम्फर्टे और सुविधा प्रदान करने के लिए लोकप्रिय है। ऑक्टेविया vRS में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 265 PS और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे DSG ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। स्कोडा ऑक्टेविया vRS केवल 6.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। इस सेडान की अधिकतम गति 250 किमी/घंटा है।

स्कोडा ऑक्टेविया vRS का डिजाइन काफी साफ-सुथरा नजर आता है। इसमें LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स, विशिष्ट LED DRLs और सिग्नेचर वर्टिकल-स्लेटेड ग्रिल जैसी विशेषताएं हैं। साइड प्रोफाइल में गोलाकार व्हील आर्च, स्पोर्टी 19-इंच एलॉय व्हील, पारंपरिक डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना और ब्लैक-आउट बी पिलर हैं। पीछे की तरफ, इस सेडान में ढलान वाली छत, रेक्ड विंडशील्ड, बूट पर स्कोडा के अक्षर, नुकीले टेललैंप और ब्लैक रंग के एग्जॉस्ट पाइप हैं।

स्कोडा ऑक्टेविया vRS के इंटीरियर की बात करें तो इसमें लाल सिलाई के साथ प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, कार्बन प्रभाव वाले सजावटी इन्सर्ट, एल्युमीनियम पैडल, एम्बिएंट लाइटिंग और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल हैं। टेक्निकली किट में 13-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉइस कमांड, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, और कूलिंग फंक्शन के साथ वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर शामिल हैं। इसमें ट्रैफिक जाम असिस्ट के साथ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, वर्चुअल पैडल के साथ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बूट, कीलेस एंट्री और स्टार्ट/स्टॉप और सेंटर कंसोल में स्टोरेज बॉक्स शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें ड्राइवर सहायता सुविधाओं की एक लंबी लिस्ट शामिल है। प्रमुख सेफ्टी फीचर्स में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, रियर-व्यू कैमरा, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, इमरजेंसी ब्रेकिंग और प्रोग्रेसिव डायनेमिक स्टीयरिंग शामिल हैं। स्कोडा ऑक्टेविया vRS को भारत में CBU यूनिट के तौर पर लाया जाएगा। इस प्रकार, इसकी कीमत 45 से 50 लाख रुपए के करीब हो सकती है। कंपनी इसकी सिर्फ 100 यूनिट ही बेचेगी। हालाँकि, डिमांड को देखते हुए इस प्लान में बदलाव भी संभव है।