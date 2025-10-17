₹50 लाख की कीमत के साथ लॉन्च हुई ये लग्जरी कार, ग्राहकों ने 20 मिनट में ही कर दिया आउट ऑफ स्टॉक

संक्षेप: कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर मॉडल में से एक बिल्कुल नई ऑक्टेविया RS को फिर से पेश किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 49.99 लाख रुपए है। लिमिटेड-रन, फुली बिल्ट यूनिट (FBU) के रूप में लॉन्च की गई इस परफॉर्मेंस सेडान को रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स मिला है।

स्कोडा इंडिया ने भारतीय बाजार में 25 साल का सफर तय कर लिया है। इस शानदार उपलब्धि पर कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर मॉडल में से एक बिल्कुल नई ऑक्टेविया RS को फिर से पेश किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 49.99 लाख रुपए है। लिमिटेड-रन, फुली बिल्ट यूनिट (FBU) के रूप में लॉन्च की गई इस परफॉर्मेंस सेडान को रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स मिला है। दरअसल, इसकी सभी यूनिट प्री-बुकिंग खुलने के केवल 20 मिनट के अंदर भी बिक गईं। भारत में पहली बार 2004 में पेश की गई ऑक्टेविया RS अपने टर्बो-पेट्रोल इंजन और ड्राइवर-फोक्सड डायनामिक्स के साथ परफॉर्मेंस सेडान के लिए एक मानक बन गई। नई स्कोडा ऑक्टेविया RS की डिलीवरी 6 नवंबर, 2025 से शुरू होगी।

नई स्कोडा ऑक्टेविया RS पहले से ज्यादा पावरफुल अवतार में आई है। इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 261bhp की जबरदस्त पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बता दें कि 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस यह सेडान सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली 250 किमी/घंटा तक है।

डिजाइन के मामले में नई ऑक्टेविया RS पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और प्रीमियम दिखती है। इसमें 19-इंच के डुअल-टोन एलियास अलॉय व्हील्स, ब्लैक्ड-आउट स्कोडा बैजिंग, स्पोर्ट्स बंपर्स और रियर स्पॉइलर जैसे डिटेल्स दिए गए हैं। ब्लैक एग्जॉस्ट पाइप और ग्लॉसी ब्लैक एक्सटीरियर इंसर्ट्स इसके परफॉर्मेंस DNA को और उभारते हैं। इसे पांच कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा जिनमें मम्बा ग्रीन, रेस ब्लू, वेलवेट रेड, मैजिक ब्लैक और कैंडी व्हाइट शामिल हैं।