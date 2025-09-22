New Skoda Kodiaq Lounge with 5 seats launched at Rs. 39.99 lakh, check all details 9 एयरबैग समेत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स, भारत में तहलका मचाने आई ये फौलादी SUV; सुरक्षित सफर के लिए बिल्कुल लोहालाट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Skoda Kodiaq Lounge with 5 seats launched at Rs. 39.99 lakh, check all details

9 एयरबैग समेत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स, भारत में तहलका मचाने आई ये फौलादी SUV; सुरक्षित सफर के लिए बिल्कुल लोहालाट

भारतीय बाजार में तहलका मचाने नई स्कोडा कोडिएक लॉन्ज (Skoda Kodiaq Lounge) आ चुकी है, जिसकी कीमत अब 39.99 लाख रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने इस लक्जरी SUV में 9 एयरबैग समेत कई सेफ्टी फीचर्स सेट किए हैं। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 08:13 PM
share Share
Follow Us on
9 एयरबैग समेत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स, भारत में तहलका मचाने आई ये फौलादी SUV; सुरक्षित सफर के लिए बिल्कुल लोहालाट

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप SUV कोडिएक (Kodiaq) का नया वैरिएंट Lounge लॉन्च कर दिया है। यह 5-सीटर वर्जन अब 39.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि कोडिएक (Kodiaq) अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है और उन ग्राहकों तक भी पहुंच सकेगी, जो प्रीमियम SUV का अनुभव चाहते हैं, लेकिन बजट सीमित है। आइए इस कार की खासियत जानते हैं।

ये भी पढ़ें:₹7.74 लाख में ऑरा और इससे बहुत सस्ते में डिजायर; ये हैं टॉप-3 सेडान की नई कीमतें

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 46.89 - 49.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tiguan R-Line

Volkswagen Tiguan R-Line

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q3

Audi Q3

₹ 44.99 - 55.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X1

BMW X1

₹ 50.8 - 53.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

₹ 49.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA

₹ 50.8 - 55.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

डिजाइन और कलर ऑप्शन

नई कोडिएक लॉन्ज (Kodiaq Lounge) तीन आकर्षक कलर स्कीम में मिलती है, जिसमें मून व्हाइट (Moon White), मैजिक ब्लैक (Magic Black) और ग्रेफाइट ग्रे (Graphite Grey) जैसे ऑप्शन मिलते हैं। SUV के एक्सटीरियर पर मैट डार्क क्रोम फिनिश, रूफ रेल्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स इसे एक दमदार और स्टाइलिश लुक देते हैं।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

कीमत कम होने के बावजूद कोडिएक लॉन्ज (Kodiaq Lounge) में लक्जरी फीचर्स की कोई कमी नहीं है। इसमें 10.4-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस मिररिंग के साथ), 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9 एयरबैग और ABS, ESC, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम मिलता है।

इसमें 3-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और मल्टीपल ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। इसमें ग्रे सुएड अपहोल्स्ट्री एंड स्मार्ट डायल्स, USB-C चार्जिंग पोर्ट्स और रियर ब्लाइंड्स मिलते हैं।

इस वैरिएंट में क्या छूटा?

लॉन्ज (Lounge) वैरिएंट की कीमत स्पोर्टलाइन (Sportline) से लगभग 3.75 लाख और टॉप मॉडल लॉरिन एंड क्लीमेंट (Laurin & Klement) से लगभग 6 लाख कम है। इसमें कुछ फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जैसे कि इसमें ड्राइवर ड्रोसिनेस डिटेक्शन, 360-डिग्री कैमरा, इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट, Canton प्रीमियम साउंड सिस्टम और वर्चुअल पेडल के साथ पावर्ड टेलगेट नहीं मिलता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इस वैरिएंट में भी वही 2.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो बाकी कोडिएक (Kodiaq) वैरिएंट्स में है। यह इंजन DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है और शानदार पावर डिलीवरी व स्मूद ड्राइविंग का अनुभव देता है।

वैरिएंट-वाइज कीमत

इसके वैरिएंट-वाइज कीमतों की बात करें तो कोडिएक लॉन्ज (Kodiaq Lounge) 5-सीटर की कीमत 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, कोडिएक स्पोर्टलाइन (Kodiaq Sportline) की कीमत 43.76 लाख रुपये है। इसके अलावा तीसरे कोडिएक लॉरिन एंड क्लीमेंट (Kodiaq Laurin & Klement L&K) वैरिएंट की कीमतें 45.96 लाख रुपये तक जाती हैं।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹50,000 घटी मारुति अर्टिगा की बिल्कुल फोटोकॉपी इस 7-सीटर कार की कीमत

अगर आप चाहते हैं स्कोडा कोडिएक (Kodiaq) की प्रीमियम SUV का अनुभव चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो नया लॉन्ज (Lounge) वैरिएंट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। यह किफायती प्राइसिंग और प्रीमियम फीचर्स का ऐसा बैलेंस है, जो इस फेस्टिव सीजन SUV बायर्स को आकर्षित करेगा।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।