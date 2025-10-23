Hindustan Hindi News
सिंपल बना रही नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, पेटेंट से डिजाइन का हुआ खुलासा; कम कीमत में ज्यादा फीचर्स मिलेंगे

संक्षेप: सिंपल एनर्जी ने भारतीय बाजर के लिए अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए डिजाइन पेटेंट दाखिल किया है। पेटेंट इमेज से सिंपल के इस नए फैमिली स्कूटर के डिजाइन का पता चलता है।

Thu, 23 Oct 2025 06:07 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
सिंपल वन अपन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती सेल्स के साथ तजी से देश की टॉप कंपनियों की लिस्ट में शुमार हो रही है। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मॉडल सिंपल वन ही है। इसकी सर्टिफाइट रेंज 212Km है। ऐस में अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो में इजाफा करने वाली है। दरअसल, सिंपल एनर्जी ने भारतीय बाजर के लिए अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए डिजाइन पेटेंट दाखिल किया है। पेटेंट इमेज से सिंपल के इस नए फैमिली स्कूटर के डिजाइन का पता चलता है।

नए सिंपल इलेक्ट्रिक स्कूटर में आधुनिक डिजाइन मिलेगा। इसमें साफ बॉडी पैनल, स्लीक LED हेडलैंप और एक बेहतरीन इंटीग्रेटेड LED DRL सिग्नेचर होगा। हेडलैंप नैसेल में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स होंगे। ऐसा लगता है कि इसमें लंबी लेकिन थोड़ी सी सीढ़ीदार सीट होगी। लंब सफर क दौरान इस सीट पर राइडर की ग्रिप अच्छी रहेगी। यानी सीट से वो स्लिप नहीं होगा। साथ ही, उसे थकान भी कम होगी।

हालांकि, ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन और बैटरी की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है। यह स्कूटर फ्लैगशिप सिंपल वन से नीचे स्थित हो सकता है। इसके 2026 के मिड में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें USB चार्जिंग, स्मार्टफोन रिमोट एक्सेस, ऐप के जरिए राइड डिटेल, रिमोट अलर्ट, OTA अपडेट जैसे कई फीचर्स मिल सकते हैं।

