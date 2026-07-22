बजाज, TVS की 'टेंशन बढ़ाने' ये कंपनी ला रही नया ई-स्कूटर, 9 सितंबर को होगा लॉन्च; मौजूदा मॉडल की 400Km रेंज

सिंपल एनर्जी ने अपने अपकमिंग स्कूटर के नाम की घोषणा नहीं की है। पुराने ट्रेडमार्क फाइलिंग से पता चलता है कि इसे सिंपल अराइव के रूप में लॉन्च किया जा सकता है। इसी स्कूटर को पहले ही सार्वजनिक सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है, जबकि इसका डिजाइन पेटेंट फाइलिंग के माध्यम से भी सामने आया है।

EMI केवल ₹ 3,239 / माह

सिंपल एनर्जी के पोर्टफोलियो में अभी तीन मॉडल शामिल हैं। इसमें सिंपल One, सिंपल OneS और सिंपल Ultra शामिल हैं। सिंगल चार्ज पर इन स्कूटर की रेंज 400 किलोमीटर तक है। हालांकि, ये सभी स्पोर्टी लुक और यूथ सेंट्रिक मॉडल हैं। ऐसे में कंपनी अब अपने पोर्टफोलियो में नया फैमिली इलेक्ट्रिक जोड़ने वाली है। इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये बेंगलुरु बेस्ड ईवी मैन्युफैक्चरर के मेनस्ट्रीम मॉडल में शामिल हो जाएगा। बता दें कि फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट को तेजी से ग्रोथ मिल रही है। टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक के साथ एथर रिज्टा इसका ब़ड़ा उदाहरण भी है।

हालांकि, सिंपल एनर्जी ने आधिकारिक तौर पर अपने अपकमिंग स्कूटर के नाम की घोषणा नहीं की है। पुराने ट्रेडमार्क फाइलिंग से पता चलता है कि इसे सिंपल अराइव के रूप में लॉन्च किया जा सकता है। इसी स्कूटर को पहले ही सार्वजनिक सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है, जबकि इसका डिजाइन पेटेंट फाइलिंग के माध्यम से भी सामने आया है। सिंपल एनर्जी के पोर्टफोलियो में वर्तमान में सिंपल वन जैसे प्रोडक्ट हैं, कंपनी मुख्य रूप से प्रदर्शन और रेंज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हाल ही में सिंपल अल्ट्रा को 400 Km तक की दावा की गई IDC रेंज के साथ लॉन्च किया गया था।

अपने अपकमिंग फैमिली स्कूटर के साथ, सिंपल एनर्जी भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार के एक बहुत बड़े और बड़ी कॉम्पटीटर्स वर्ग को टारगेट करेगी। टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक और एथर रिज्टा जैसे फैमिली-ऑरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर वर्तमान में परफॉर्मेंस-फोकस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में काफी अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। वे पिछले महीने 1 लाख से अधिक संचयी बिक्री के साथ टॉप-3 बिकने वाले स्कूटर हैं।

सिंपल एनर्जी का कहना है कि अपकमिंग प्रोडक्ट को सालों के घरेलू शोध और इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है। कंपनी के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में सॉफ्टवेयर, वाहन प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकास शामिल है। सिंपल भारी दुर्लभ पृथ्वी-मुक्त इलेक्ट्रिक मोटरों का व्यावसायिक रूप से निर्माण करने वाला पहला भारतीय OEM होने का भी दावा करता है।

सिंपल वन 'अराइव' का डिजाइन

खास बात ये है कि ये तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी सेल्स चार्ट में छाए हुए हैं। आईक्यूब रेगुलर तौर पर चेतक और रिज्टा से सबसे ज्यादा मंथली वॉल्यूम रिकॉर्ड कर रहा है। वहीं, सिंपल एनर्जी ज्यादा वॉल्यूम नंबर्स को टारगेट करके इसी सेगमेंट में जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। सिंपल वन पर दिखने वाली शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग के उलट, अराइव में ज्यादा न्यूट्रल और अट्रैक्टिव डिजाइन है। इसका बॉडीवर्क साफ सरफेस के साथ सिंपल और ज्यादा फंक्शनल दिखता है।

हालांकि, फीचर सेट में मॉडर्न सोच बनी हुई लगती है। इसमें शायद TFT डिस्प्ले और एक छोटा स्टोरेज क्यूबी मिल सकता है। लाइटिंग एलिमेंट्स में एप्रन पर लगा LED हेडलैंप है जिसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट विंडस्क्रीन है, जबकि पीछे ऑर्बिटर जैसी पतली LED टेल लैंप स्ट्रिप है। इसमें USB चार्जिंग, स्मार्टफोन रिमोट एक्सेस, ऐप के जरिए राइड डिटेल, रिमोट अलर्ट, OTA अपडेट जैसे कई फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं, टॉप एंड वैरिएंट में एक बड़ी स्क्रीन भी देखने को मिल सकती है।

सिंपल वन 'अराइव' का हार्डवेयर

अराइव में कम से कम इसके टॉप-स्पेक ट्रिम में ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर और फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम का ब्रेकिंग कॉम्बिनेशन होने की उम्मीद है। इसमें एक फ्लैट और सिंगल-पीस सीट भी है जो लंबी और चौड़ी दिखती है, जबकि ग्रैब रेल थोड़ी पतली दिखती हैं। बेंगलुरु का यह ब्रांड अभी सेकंड जनरेशन वन को 1.74 लाख रुपए और 1.83 लाख रुपए की कीमत पर बेच रहा है।

सिंपल वन 'अराइव' बैटरी पैक

ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 4.5 kWh और 5 kWh बैटरी पैक के लिए हैं। इसके अलावा, OneS और Ultra भी ऑफर पर दूसरे मॉडल हैं। कैमोफ्लाज्ड टेस्ट प्रोटोटाइप ने यह भी कन्फर्म किया कि यह आगे और पीछे 12-इंच के ब्लैक एलॉय व्हील्स पर चलेगा और राइडर सीधा बैठेगा। सिंपल अराइव में One S से लिया गया 3.7 kWh और एक छोटा बैटरी पैक हो सकता है, क्योंकि इसकी कीमत कॉम्पिटिटिव हो सकती है।