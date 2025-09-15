सस्ते में मिलेगी नई रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350, लॉन्चिंग से पहले दिखी पहली झलक; जानिए क्या बदल गया?

न्यू रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) को हाल ही में स्पॉट किया गया है। इसे मार्केट में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की सबसे पॉपुलर क्रूजर बाइक मेट्योर 350 (Meteor 350) का नया अवतार लॉन्च से पहले ही डीलरशिप पर देखा गया है। इस बार कंपनी ने इसे और ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देने के लिए बाइख में कई अपडेट किए हैं। आइए जानते हैं कि इसमें क्या नया मिलेगा?

डिजाइन और नए फीचर्स रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Meteor 350) अब एक नए ब्लू पेंट स्कीम में उपलब्ध होगी, जो इसे और स्टाइलिश बनाती है। पहली बार इसमें LED हेडलाइट और LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इस बाइक में अब ट्रिपर नेविगेशन पॉड (Tripper Navigation Pod) स्टैंडर्ड मिलेगा, जिससे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन आसानी से देखा जा सकेगा। सभी वैरिएंट में टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी स्टैंडर्ड है।

सबसे बड़ा अपग्रेड – स्लिपर क्लच नए मेट्योर 350 (Meteor 350) में अब स्लिपर क्लच दिया गया है, जो पहले क्लासिक 350 (Classic 350) में देखने को मिला था। इससे गियर शिफ्टिंग और भी स्मूथ होगी और राइडिंग का मजा बढ़ जाएगा।

इंजन और परफॉर्मेंस इसमें पहले जैसा ही दमदार 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो 20.2bhp की पावर और 27Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

कीमत में भी राहत सबसे अच्छी बात यह है कि नई GST पॉलिसी के बाद मेट्योर 350 (Meteor 350) की कीमत पहले से कम होने वाली है। यानी अब ज्यादा फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यह बाइक किफायती दाम में मिलेगी।