New Royal Enfield Meteor 350 Spotted before Launch, check all details सस्ते में मिलेगी नई रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350, लॉन्चिंग से पहले दिखी पहली झलक; जानिए क्या बदल गया?
सस्ते में मिलेगी नई रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350, लॉन्चिंग से पहले दिखी पहली झलक; जानिए क्या बदल गया?

न्यू रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) को हाल ही में स्पॉट किया गया है। इसे मार्केट में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 01:11 PM
सस्ते में मिलेगी नई रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350, लॉन्चिंग से पहले दिखी पहली झलक; जानिए क्या बदल गया?
डिजाइन और नए फीचर्स

रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Meteor 350) अब एक नए ब्लू पेंट स्कीम में उपलब्ध होगी, जो इसे और स्टाइलिश बनाती है। पहली बार इसमें LED हेडलाइट और LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इस बाइक में अब ट्रिपर नेविगेशन पॉड (Tripper Navigation Pod) स्टैंडर्ड मिलेगा, जिससे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन आसानी से देखा जा सकेगा। सभी वैरिएंट में टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी स्टैंडर्ड है।

सबसे बड़ा अपग्रेड – स्लिपर क्लच

नए मेट्योर 350 (Meteor 350) में अब स्लिपर क्लच दिया गया है, जो पहले क्लासिक 350 (Classic 350) में देखने को मिला था। इससे गियर शिफ्टिंग और भी स्मूथ होगी और राइडिंग का मजा बढ़ जाएगा।

इंजन और परफॉर्मेंस

इसमें पहले जैसा ही दमदार 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो 20.2bhp की पावर और 27Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

कीमत में भी राहत

सबसे अच्छी बात यह है कि नई GST पॉलिसी के बाद मेट्योर 350 (Meteor 350) की कीमत पहले से कम होने वाली है। यानी अब ज्यादा फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यह बाइक किफायती दाम में मिलेगी।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर GST कट के बाद सीधे ₹69000 बच रहे, 20 km है माइलेज

इन सभी अपग्रेड्स के साथ न्यू रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) भारतीय सड़कों पर और भी ज्यादा नजर आने वाली है।

