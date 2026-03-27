लॉन्च से पहले ही लीक हुई नई Royal Enfield Guerrilla 450; शोरूम पर दिखी पहली झलक, जानिए डिटेल्स

Mar 27, 2026 10:33 am IST

रॉयल एनफील्ड के शौकीनों के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। दरअसल, कंपनी अपनी नई 2026 Guerrilla 450 को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च करने वाली है। लेकिन, लॉन्च से ठीक पहले ही इस बाइक की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं।

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रॉयल एनफील्ड के शौकीनों के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। दरअसल, कंपनी अपनी नई 2026 Guerrilla 450 को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च करने वाली है। लेकिन, लॉन्च से ठीक पहले ही इस बाइक की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। असम के गुवाहाटी में एक डीलरशिप पर खड़ी इस बाइक को देखा गया है। इससे इसके नए अपडेट्स का खुलासा हो गया है। लीक हुई तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि कंपनी ने इस बार कलर ऑप्शंस और ग्राफिक्स पर काफी काम किया है। वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार,बाइक अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और एग्रेसिव लुक में नजर आ रही है।

कुछ ऐसा है बाइक का एक्सटीरियर लीक हुई तस्वीरों में बाइक के दो खास शेड्स चर्चा बटोर रहे हैं। पहला एक 'सैटिन/मैट सिल्वर' ड्यूल-टोन फिनिश है, जिसमें स्पोर्ट्स ग्राफिक्स दिए गए हैं। यह इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम अपील दे रहे हैं। वहीं, एक दूसरा यूनिट बिल्कुल डार्क और अंडरस्टेटेड थीम में देखा गया है जिसे 'स्टेल्थ लुक' पसंद करने वाले राइडर्स के लिए तैयार किया गया है। इन नए रंगों को देखकर लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड ने उन ग्राहकों की शिकायतों को दूर कर दिया है जो मौजूदा मॉडल में सीमित रंगों से थोड़े निराश थे।

तकनीकी बदलाव भी संभव दूसरी ओर 2026 गुरिल्ला 450 में कुछ जरूरी तकनीकी बदलावों की भी उम्मीद है। चर्चा है कि बाइक के पिछले हिस्से में मिलने वाले 'मोनोशॉक सस्पेंशन' को अपडेट किया गया है ताकि ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर राइडिंग और भी आरामदायक हो सके। साथ ही, बेहतर ग्रिप के लिए इसमें रोड-बायस्ड टायर्स मिल सकते हैं। इस बार इसमें क्रूज कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस्ड फीचर्स जोड़े जाने की भी प्रबल संभावना है। ये फीचर्स न सिर्फ सेफ्टी बढ़ाएंगे बल्कि लंबी यात्राओं को भी आसान बना देंगे।