लॉन्च से पहले ही लीक हुई नई Royal Enfield Guerrilla 450; शोरूम पर दिखी पहली झलक, जानिए डिटेल्स
रॉयल एनफील्ड के शौकीनों के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। दरअसल, कंपनी अपनी नई 2026 Guerrilla 450 को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च करने वाली है। लेकिन, लॉन्च से ठीक पहले ही इस बाइक की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं।
रॉयल एनफील्ड के शौकीनों के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। दरअसल, कंपनी अपनी नई 2026 Guerrilla 450 को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च करने वाली है। लेकिन, लॉन्च से ठीक पहले ही इस बाइक की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। असम के गुवाहाटी में एक डीलरशिप पर खड़ी इस बाइक को देखा गया है। इससे इसके नए अपडेट्स का खुलासा हो गया है। लीक हुई तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि कंपनी ने इस बार कलर ऑप्शंस और ग्राफिक्स पर काफी काम किया है। वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार,बाइक अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और एग्रेसिव लुक में नजर आ रही है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Royal Enfield Guerrilla 450
₹ 2.39 - 2.54 लाख
Harley-Davidson X440 T
₹ 2.79 लाख
Triumph Speed T4
₹ 1.99 - 2.03 लाख
Royal Enfield Meteor 350
₹ 1.96 - 2.19 लाख
Yezdi Motorcycles Roadster
₹ 1.94 - 2.1 लाख
Ola Electric Roadster Pro
₹ 2 - 2.5 लाख
कुछ ऐसा है बाइक का एक्सटीरियर
लीक हुई तस्वीरों में बाइक के दो खास शेड्स चर्चा बटोर रहे हैं। पहला एक 'सैटिन/मैट सिल्वर' ड्यूल-टोन फिनिश है, जिसमें स्पोर्ट्स ग्राफिक्स दिए गए हैं। यह इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम अपील दे रहे हैं। वहीं, एक दूसरा यूनिट बिल्कुल डार्क और अंडरस्टेटेड थीम में देखा गया है जिसे 'स्टेल्थ लुक' पसंद करने वाले राइडर्स के लिए तैयार किया गया है। इन नए रंगों को देखकर लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड ने उन ग्राहकों की शिकायतों को दूर कर दिया है जो मौजूदा मॉडल में सीमित रंगों से थोड़े निराश थे।
तकनीकी बदलाव भी संभव
दूसरी ओर 2026 गुरिल्ला 450 में कुछ जरूरी तकनीकी बदलावों की भी उम्मीद है। चर्चा है कि बाइक के पिछले हिस्से में मिलने वाले 'मोनोशॉक सस्पेंशन' को अपडेट किया गया है ताकि ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर राइडिंग और भी आरामदायक हो सके। साथ ही, बेहतर ग्रिप के लिए इसमें रोड-बायस्ड टायर्स मिल सकते हैं। इस बार इसमें क्रूज कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस्ड फीचर्स जोड़े जाने की भी प्रबल संभावना है। ये फीचर्स न सिर्फ सेफ्टी बढ़ाएंगे बल्कि लंबी यात्राओं को भी आसान बना देंगे।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
मैकेनिकल पावर की बात करें तो इसमें कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। नई गुरिल्ला 450 में वही भरोसेमंद 452cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो 40bhp की पावर और 40Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो अपनी स्मूद शिफ्टिंग के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर, रॉयल एनफील्ड ने अपनी इस मशीन को लुक्स और राइड क्वालिटी के मामले में पहले से ज्यादा मैच्योर बनाया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।