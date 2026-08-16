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Royal Enfield Classic 350 का गोरखा एडिशन, 18 अगस्त को लॉन्च, गजब लग रहा लुक

By Kumar Prashant Singh
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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का गोरखा एडिशन आने वाला है। इसकी एंट्री 18 अगस्त को होने वाली है। लॉन्च से पहले यह बाइक डीलर यार्ड तक पहुंचना शुरू हो गई है। इसे खासतौर से नए कलर और स्पेशल गोरखा एडिशन ग्राफिक्स के जरिए अलग पहचान दी गई है।

Royal Enfield
रॉयल एनफील्ड
Royal Enfield Classic 350
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Royal Enfield अपनी पॉप्युलर Classic 350 का नया Gorkha Edition भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसे 18 अगस्त 2026 को लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले यह डीलर यार्ड तक पहुंचना शुरू हो गई है। हालांकि, इस स्पेशल एडिशन में रेग्युलर क्लासिक 350 की तुलना में कोई बड़ा डिजाइन या मेकैनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसे खासतौर से नए कलर और स्पेशल गोरखा एडिशन ग्राफिक्स के जरिए अलग पहचान दी गई है। इसके कुछ फोटोज को रशलेन/pandit help ने शेयर किया है। आइए जानते हैं डीटेल।

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शानदार लग रहा मिलिट्री ग्रीन कलर

क्लासिक 350 गोरखा एडिशन का सबसे बड़ा बदलाव इसका नया लाइट मिलिट्री ग्रीन/ऑलिव ग्रीन पेंट शेड है। रॉयल एनफील्ड ने अभी इस रंग के ऑफिशियल नाम की जानकारी नहीं दी है। यह रंग सेना की गाड़ियों से जुड़े शेड जैसा नजर आता है और गोरखा रेजिमेंट की पहचान से भी मेल खाता है। इसके अलावा फ्यूल टैंक और साइड पैनल पर गोरखा एडिशन ग्राफिक्स दिए जाएंगे। साइड पैनल पर ट्रेडिशनल क्रॉस्ड खुकरी का लोगो और गोरखा एडिशन ब्रैंडिंग मिलेगी, जबकि फ्यूल टैंक पर भी खास स्टिकर दिया जाएगा। बाकी बाइक का डिजाइन मौजूदा क्लासिक 350 जैसा ही रहेगा।

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रॉयल एनफील्ड

फीचर्स में नहीं होगा बड़ा बदलाव

क्लासिक 350 गोरखा रेजिमेंट्स में मौजूदा बाइक वाला सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही ऑफर किया जाएगा। इसमें एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ LCD मिलता है। इसके अलावा वायर-स्पोक व्हील्स, टू-पीस राइडर और पिलियन, राउंड मिरर्स, क्रोम एग्जॉस्ट, क्रोम हेडलैंप बेजल और क्लासिक 350 का फैमिलियर बॉडीवर्क मिलता रहेगा। इस एडिशन में ट्रिपर नैविगेशन पॉड देखने को नहीं मिलेगा। हाल ही में कंपनी ने क्लासिक 350 के ड्यूल-चैनल ABS वेरिएंट्स में असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स ऐड किए हैं। उम्मीद है कि गोरखा एडिशन में भी ये फीचर्स मिलेंगे।

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मिलेगा वही 349cc इंजन

मेकैनिकली बाइक में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें वही 349cc सिंगल सिलिंडक, air/oil-cooled J-Series इंजन मिलेगा, जो 20.2bhp की पावर और 27Nm का टॉर्क पैदा करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप भी मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा। इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, ट्विन रियर शॉक अबजॉर्बर, दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक्स और ड्यूल-चैनल ABS मिलेगा।

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रॉयल एनफील्ड फिलहाल क्लासिक 350 को Heritage Classic, Heritage Premium, Signals, Dark, Classic Chrome और Redditch जैसे कई वेरिएंट्स में बेचती है। क्लासिक 350 गोरखा एडिशन की कीमत 18 अगस्त को लॉन्च के दौरान सामने आएगी। डीलर यार्ड में बाइक पहुंचनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसकी डिलिवरी लॉन्च के तुरंत बाद शुरू हो सकती है।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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