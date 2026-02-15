नई रेनो डस्टर के सामने ढेर हो जाएंगी कई दिग्गज SUVs, मिलेंगे ऐसे एडवांस फीचर्स; इस एडवांस टेक्नोलॉजी से होगी लैस
भारतीय बाजार में बहुत जल्द नई रेनो डस्टर (Renault Duster) लॉन्च होने वाली है। ये SUV कई गजब फीचर्स और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
SUV प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, क्योंकि नई रेनो डस्टर (Renault Duster) अब प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। ग्राहक इसे सिर्फ ₹21,000 की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह SUV मार्च में बिक्री के लिए लॉन्च कर दी जाएगी। इस बार डस्टर (Duster) सिर्फ नई नहीं, बल्कि पूरी तरह हाई-टेक और प्रीमियम अवतार में आ रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दमदार और मॉडर्न एक्सटीरियर
नई डस्टर (Duster) का लुक पहले से ज्यादा बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक है। इसमें फुल LED हेडलैंप और LED टेललैंप, LED लाइट स्ट्रिप से जुड़ी टेललाइट्स, 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, बड़े स्किड प्लेट्स और व्हील आर्च क्लैडिंग, 212 mm ग्राउंड क्लीयरेंस, 25.7º अप्रोच और 29.2º डिपार्चर एंगल, 50 किलो लोड क्षमता वाली रूफ रेल्स दी गई हैं, यानि यह SUV सिर्फ शहर के लिए नहीं, बल्कि ऑफ-रोडिंग के लिए भी तैयार है।
हाई-टेक और प्रीमियम इंटीरियर
इसके केबिन में कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं , जो आमतौर पर महंगी SUVs में ही देखने को मिलते हैं। इसमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (मैप व्यू के साथ), 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, गूगल बिल्ट-इन (गूगल मैप और गूगल असिस्टेंस सपोर्ट), गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड की सुविधा, 4 USB टाइप-C पोर्ट (2 आगे, 2 पीछे), वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, पावर टेलगेट, 518 लीटर बूट स्पेस, कम्फर्ट में भी नंबर वन, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, PM 2.5 एयर फिल्टर, इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जो लंबी यात्रा के लिए काफी शानदार माने जाते हैं।
सेफ्टी में 17 ADAS फीचर्स
नई डस्टर (Duster) में 17 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मिलेंगे। इसमें लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, ड्राइवर ड्रोसिनेस अलर्ट, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट, रियर और साइड पार्किंग सेंसर सुरक्षा के मामले में यह SUV सेगमेंट में बड़ी छलांग मानी जा रही है।
इंजन और पावरट्रेन
नई डस्टर (Duster) में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल मिलेंगे। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड वेट-क्लच DCT ऑटोमैटिक (1.3L में) मिलेंगे। दिवाली के आसपास 1.8-लीटर इंजन पर बेस्ड हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा।
नई रेनो डस्टर (Renault Duster) इस बार सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि पूरी तरह नई और टेक्नोलॉजी से लैस SUV के रूप में आ रही है। ₹21,000 में प्री-बुकिंग और मार्च में संभावित लॉन्च इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में बड़ा खिलाड़ी बना सकते हैं। अब देखना होगा कि कीमत क्या रखी जाती है और यह क्रेटा-सेल्टोस (Creta-Seltos) जैसी SUVs को कितनी कड़ी टक्कर देती है?
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
