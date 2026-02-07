सड़क पर दौड़ती दिखी नई Renault Duster जबर्दस्त है SUV का लुक, रोड प्रेजेंस भी दमदार

संक्षेप: नई डस्टर रोड पर दौड़ती नजर आई है। वीडियो में नई डस्टर बिना कैमोफ्लाज अपने खाकी ग्रीन कलर में दिख रही है, जिससे इसके धांसू लुक और दमदार रोड प्रेजेंस का पता चलता है। इस वीडियो को एक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है।

रेनो ने पिछले महीने अपनी नई डस्टर को भारत में अनवील किया था। इसे कंपनी जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ग्राहकों को भी इसकी सेल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच नई डस्टर रोड पर दौड़ती नजर आई है। इस वीडियो को @autobuzz india नाम के यूट्यूब चैनल ने शेयर किया है। वीडियो में नई डस्टर बिना कैमोफ्लाज अपने खाकी ग्रीन कलर में दिख रही है, जिससे इसके धांसू लुक और दमदार रोड प्रेजेंस का पता चलता है। शेयर किए गए वीडियो में डस्टर के रियर लुक, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, स्टाइलिशन बंपर और साइड प्रोफाइल के साथ 18 इंच के अलॉय वील्स को देखा जा सकता है।

10.25 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रेनो डस्टर के लुक को और भी जबर्दस्त बनाने के लिए कई एक्सेसरीज ऑफर किए जा रहे हैं। इंटीरियर में 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो गूगल ओएस पर चलती है और इसमें पहले से ही कई ऐप्स मौजूद हैं, जिससे एंड्रॉयड ऑटो की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 10.25 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग पैड, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेलगेट और ADAS के साथ और भी कई फीचर शामिल हैं।

तीन दमदार इंजन ऑप्शन नई रेनो डस्टर तीन दमदार इंजन ऑप्शन के साथ आती है। रेंज की शुरुआत 100 पीएस वाले 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से होती है। टॉप वेरिएंट में 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जो 163ps की पावर और 280Nm टॉर्क के साथ सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्मेस ऑफर करता है। यह 6-स्पीड डीसीटी से ट्रांसमिशन लैस है। इसके अलावा नई डस्टर 1.4kWh की बैटरी पैक के साथ 1.6 लीटर का 160 पीएस वाला पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में भी आता है।

मार्च में शुरू होगी डिलीवरी रेनॉल्ट डस्टर की लॉन्च डेट अभी तक सामने नहीं आई है। नॉन-हाइब्रिड वेरिएंट की डिलीवरी मार्च 2026 में शुरू होगी और हाइब्रिड वेरिएंट की डिलीवरी दिवाली के आसपास शुरू होगी। नई डस्टर 4.2 मीटर से 4.4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में की नई एसयूवी है, जो सिएरा, क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर, विक्टोरिस, कर्व, एलिवेट, एस्टर, टाइगुन और कुशाक को टक्कर देती है।