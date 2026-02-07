Hindustan Hindi News
सड़क पर दौड़ती दिखी नई Renault Duster जबर्दस्त है SUV का लुक, रोड प्रेजेंस भी दमदार

संक्षेप:

नई डस्टर रोड पर दौड़ती नजर आई है। वीडियो में नई डस्टर बिना कैमोफ्लाज अपने खाकी ग्रीन कलर में दिख रही है, जिससे इसके धांसू लुक और दमदार रोड प्रेजेंस का पता चलता है। इस वीडियो को एक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है।

Feb 07, 2026 12:06 pm IST Kumar Prashant Singh
रेनो ने पिछले महीने अपनी नई डस्टर को भारत में अनवील किया था। इसे कंपनी जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ग्राहकों को भी इसकी सेल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच नई डस्टर रोड पर दौड़ती नजर आई है। इस वीडियो को @autobuzz india नाम के यूट्यूब चैनल ने शेयर किया है। वीडियो में नई डस्टर बिना कैमोफ्लाज अपने खाकी ग्रीन कलर में दिख रही है, जिससे इसके धांसू लुक और दमदार रोड प्रेजेंस का पता चलता है। शेयर किए गए वीडियो में डस्टर के रियर लुक, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, स्टाइलिशन बंपर और साइड प्रोफाइल के साथ 18 इंच के अलॉय वील्स को देखा जा सकता है।

10.25 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

रेनो डस्टर के लुक को और भी जबर्दस्त बनाने के लिए कई एक्सेसरीज ऑफर किए जा रहे हैं। इंटीरियर में 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो गूगल ओएस पर चलती है और इसमें पहले से ही कई ऐप्स मौजूद हैं, जिससे एंड्रॉयड ऑटो की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 10.25 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग पैड, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेलगेट और ADAS के साथ और भी कई फीचर शामिल हैं।

Duster

तीन दमदार इंजन ऑप्शन

नई रेनो डस्टर तीन दमदार इंजन ऑप्शन के साथ आती है। रेंज की शुरुआत 100 पीएस वाले 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से होती है। टॉप वेरिएंट में 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जो 163ps की पावर और 280Nm टॉर्क के साथ सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्मेस ऑफर करता है। यह 6-स्पीड डीसीटी से ट्रांसमिशन लैस है। इसके अलावा नई डस्टर 1.4kWh की बैटरी पैक के साथ 1.6 लीटर का 160 पीएस वाला पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में भी आता है।

Duster

मार्च में शुरू होगी डिलीवरी

रेनॉल्ट डस्टर की लॉन्च डेट अभी तक सामने नहीं आई है। नॉन-हाइब्रिड वेरिएंट की डिलीवरी मार्च 2026 में शुरू होगी और हाइब्रिड वेरिएंट की डिलीवरी दिवाली के आसपास शुरू होगी। नई डस्टर 4.2 मीटर से 4.4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में की नई एसयूवी है, जो सिएरा, क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर, विक्टोरिस, कर्व, एलिवेट, एस्टर, टाइगुन और कुशाक को टक्कर देती है।

(Photo: @autobuzz india)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

