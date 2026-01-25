Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Renault Duster Set to be Unveiled in India Tomorrow
360° कैमरा, 6 एयरबैग, 10-इंच स्क्रीन, बड़ी सनरूफ, ADAS; कल क्रेटा, विटारा को टक्कर देने आ रही न्यू डस्टर

360° कैमरा, 6 एयरबैग, 10-इंच स्क्रीन, बड़ी सनरूफ, ADAS; कल क्रेटा, विटारा को टक्कर देने आ रही न्यू डस्टर

संक्षेप:

रेनो इंडिया भारतीय बाजार में कल यानी 26 जनवरी को अपना आइकॉनिक मॉडल डस्टर को फिर से लॉन्च करने वाली है। न्यू जनरेशन डस्टर भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में पहली गाड़ियों में से होगी। बता दें कि डस्टर को भारतीय बाजार में पहली बार जुलाई 2012 में लॉन्च किया गया था।

Jan 25, 2026 10:00 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Renault New Dusterarrow

रेनो इंडिया भारतीय बाजार में कल यानी 26 जनवरी को अपना आइकॉनिक मॉडल डस्टर को फिर से लॉन्च करने वाली है। न्यू जनरेशन डस्टर भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में पहली गाड़ियों में से होगी। बता दें कि डस्टर को भारतीय बाजार में पहली बार जुलाई 2012 में लॉन्च किया गया था। उस वक्त ये भारतीय बाजार की सबसे चहेती SUVs में से एक थी। हालांकि, मार्केट में बढ़ते कॉम्पटीशन के बीच डस्टर पिछड़ गई और उसे 2022 में इसका सफर खत्म हो गया था। हालांकि, अब एक बार फिर अपने सेगमेंट में ये एंट्री को तैयार है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं

भारत के मिड-साइज SUV सेगमेंट में डस्टर का सीधा मुकाबला, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, वोक्सवैगन टाइगुन और MG एस्टर जैसे मॉडल से होगा। साथ ही, ये अपकमिंग निसान टेक्टोन को भी टक्कर देगी, जो इसी के प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault New Duster

Renault New Duster

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 9.65 - 15.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq Facelift

Skoda Kushaq Facelift

₹ 10.59 - 18.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:हुंडई चुपके से कर रही नई SUV की टेस्टिंग, ADAS के साथ केबिन कैमरा भी मिलेगा

न्यू डस्टर का एक्सपेक्टेड एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन

नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में कई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इसका फ्रंट पूरी तरह अलग दिख रहा है। इसमें रेनो बैजिंग के साथ ग्रिल लगाई गई है। ये पारंपरिक रोम्बस प्रतीक की जगह लेता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद डस्टर के डायमेंशन दमदार नजर आ रहा है। इसकी लंबाई 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है। इंटीरियर में एक एडवांस्ड 7-इंच वर्चुअल डैशबोर्ड और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम दिया है, जो फ्रंट पैनल से ऊपर उठता है। टैबलेट और सेंटर कंसोल का ड्राइवर-सेंट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, ADAS भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:न्यू ब्रेजा में CNG सिलेंडर अंडरबॉडी मिलेगा, टेस्टिंग के दौरान फोटो लीक

तुर्की बाजार में 2025 रेनो डस्टर कई जरूरत को पूरा करने के लिए कई प्रकार के इंजन ऑप्शन से लैस होगी। इसमें एक थ्री-सिलेंडर 1.0 TCe इंजन है, जो 100 hp प्रदान करता है और गैसोलीन पर चलता है। इसके अलावा, 1.2 TCe गैसोलीन टर्बो 3 सिलेंडर इंजन के साथ एक माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन होगा, जो 130 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये एक 48-वोल्ट स्टार्टर-जनरेटर उपलब्ध होगा, जो विशेष रूप से ऑल-व्हील ड्राइव की पेशकश करेगा। टॉप रेंज में ई-टेक हाइब्रिड वैरिएंट होगा, जिसमें फोर-सिलेंडर 1.6 इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है, ये 140 hp का आउटपुट देगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Renault Kiger Renault Triber Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।