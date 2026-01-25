360° कैमरा, 6 एयरबैग, 10-इंच स्क्रीन, बड़ी सनरूफ, ADAS; कल क्रेटा, विटारा को टक्कर देने आ रही न्यू डस्टर
रेनो इंडिया भारतीय बाजार में कल यानी 26 जनवरी को अपना आइकॉनिक मॉडल डस्टर को फिर से लॉन्च करने वाली है। न्यू जनरेशन डस्टर भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में पहली गाड़ियों में से होगी। बता दें कि डस्टर को भारतीय बाजार में पहली बार जुलाई 2012 में लॉन्च किया गया था।
रेनो इंडिया भारतीय बाजार में कल यानी 26 जनवरी को अपना आइकॉनिक मॉडल डस्टर को फिर से लॉन्च करने वाली है। न्यू जनरेशन डस्टर भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में पहली गाड़ियों में से होगी। बता दें कि डस्टर को भारतीय बाजार में पहली बार जुलाई 2012 में लॉन्च किया गया था। उस वक्त ये भारतीय बाजार की सबसे चहेती SUVs में से एक थी। हालांकि, मार्केट में बढ़ते कॉम्पटीशन के बीच डस्टर पिछड़ गई और उसे 2022 में इसका सफर खत्म हो गया था। हालांकि, अब एक बार फिर अपने सेगमेंट में ये एंट्री को तैयार है।
भारत के मिड-साइज SUV सेगमेंट में डस्टर का सीधा मुकाबला, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, वोक्सवैगन टाइगुन और MG एस्टर जैसे मॉडल से होगा। साथ ही, ये अपकमिंग निसान टेक्टोन को भी टक्कर देगी, जो इसी के प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
MG Astor
₹ 9.65 - 15.16 लाख
Skoda Kushaq Facelift
₹ 10.59 - 18.69 लाख
Honda Elevate
₹ 11 - 16.67 लाख
न्यू डस्टर का एक्सपेक्टेड एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन
नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में कई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इसका फ्रंट पूरी तरह अलग दिख रहा है। इसमें रेनो बैजिंग के साथ ग्रिल लगाई गई है। ये पारंपरिक रोम्बस प्रतीक की जगह लेता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद डस्टर के डायमेंशन दमदार नजर आ रहा है। इसकी लंबाई 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है। इंटीरियर में एक एडवांस्ड 7-इंच वर्चुअल डैशबोर्ड और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम दिया है, जो फ्रंट पैनल से ऊपर उठता है। टैबलेट और सेंटर कंसोल का ड्राइवर-सेंट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, ADAS भी मिलेगा।
तुर्की बाजार में 2025 रेनो डस्टर कई जरूरत को पूरा करने के लिए कई प्रकार के इंजन ऑप्शन से लैस होगी। इसमें एक थ्री-सिलेंडर 1.0 TCe इंजन है, जो 100 hp प्रदान करता है और गैसोलीन पर चलता है। इसके अलावा, 1.2 TCe गैसोलीन टर्बो 3 सिलेंडर इंजन के साथ एक माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन होगा, जो 130 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये एक 48-वोल्ट स्टार्टर-जनरेटर उपलब्ध होगा, जो विशेष रूप से ऑल-व्हील ड्राइव की पेशकश करेगा। टॉप रेंज में ई-टेक हाइब्रिड वैरिएंट होगा, जिसमें फोर-सिलेंडर 1.6 इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है, ये 140 hp का आउटपुट देगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।