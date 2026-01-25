360° कैमरा, 6 एयरबैग, 10-इंच स्क्रीन, बड़ी सनरूफ, ADAS; कल क्रेटा, विटारा को टक्कर देने आ रही न्यू डस्टर

संक्षेप: रेनो इंडिया भारतीय बाजार में कल यानी 26 जनवरी को अपना आइकॉनिक मॉडल डस्टर को फिर से लॉन्च करने वाली है। न्यू जनरेशन डस्टर भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में पहली गाड़ियों में से होगी। बता दें कि डस्टर को भारतीय बाजार में पहली बार जुलाई 2012 में लॉन्च किया गया था।

Jan 25, 2026 10:00 am IST

रेनो इंडिया भारतीय बाजार में कल यानी 26 जनवरी को अपना आइकॉनिक मॉडल डस्टर को फिर से लॉन्च करने वाली है। न्यू जनरेशन डस्टर भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में पहली गाड़ियों में से होगी। बता दें कि डस्टर को भारतीय बाजार में पहली बार जुलाई 2012 में लॉन्च किया गया था। उस वक्त ये भारतीय बाजार की सबसे चहेती SUVs में से एक थी। हालांकि, मार्केट में बढ़ते कॉम्पटीशन के बीच डस्टर पिछड़ गई और उसे 2022 में इसका सफर खत्म हो गया था। हालांकि, अब एक बार फिर अपने सेगमेंट में ये एंट्री को तैयार है।

भारत के मिड-साइज SUV सेगमेंट में डस्टर का सीधा मुकाबला, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, वोक्सवैगन टाइगुन और MG एस्टर जैसे मॉडल से होगा। साथ ही, ये अपकमिंग निसान टेक्टोन को भी टक्कर देगी, जो इसी के प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी।

न्यू डस्टर का एक्सपेक्टेड एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में कई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इसका फ्रंट पूरी तरह अलग दिख रहा है। इसमें रेनो बैजिंग के साथ ग्रिल लगाई गई है। ये पारंपरिक रोम्बस प्रतीक की जगह लेता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद डस्टर के डायमेंशन दमदार नजर आ रहा है। इसकी लंबाई 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है। इंटीरियर में एक एडवांस्ड 7-इंच वर्चुअल डैशबोर्ड और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम दिया है, जो फ्रंट पैनल से ऊपर उठता है। टैबलेट और सेंटर कंसोल का ड्राइवर-सेंट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, ADAS भी मिलेगा।