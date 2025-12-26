नंबर-1 क्रेटा का 'सिंहासन हिलाने' आ रहीं ये 2 नई SUV; डिजाइन में अलग, लेकिन फीचर्स में एक जैसी होंगी
रेनो डस्टर जल्द ही अपने थर्ड-जनरेशन फॉर्मेट में भारत में वापस आएगी। इसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग, अपग्रेडेड इक्विपमेंट लिस्ट और नए पावरट्रेन ऑप्शन होंगे। इस बार, डस्टर के साथ निसान टेक्टन भी आएगी। पार्ट्स और पावरट्रेन शेयर करने के बावजूद, दोनों SUVs की स्टाइलिंग अलग-अलग होगी।
रेनो डस्टर जल्द ही अपने थर्ड-जनरेशन फॉर्मेट में भारत में वापस आएगी। इसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग, अपग्रेडेड इक्विपमेंट लिस्ट और नए पावरट्रेन ऑप्शन होंगे। इस बार, डस्टर के साथ निसान टेक्टन भी आएगी। पार्ट्स और पावरट्रेन शेयर करने के बावजूद, दोनों SUVs की स्टाइलिंग अलग-अलग होगी, जो अलग-अलग पसंद और जरूरतों को पूरा करेगी। लॉन्च से पहले इसके टेस्ट म्यूल को देखा जा चुका है। सफेद कैमो में टेस्ट म्यूल डस्टर है, जबकि नीले रंग में टेक्टन दिखी। इन फोटोज को भरत त्रिवेदी ने शेयर किया था। बता दें कि इन नई SUVs का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा से होगा, जो सेगमेंट में नंबर-1 कार भी है।
ऐसी होंगी न्यू डस्टर और टेक्टन
CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी, नई डस्टर और टेक्टन का बेसिक सिल्हूट एक जैसा है। टाइट-फिटिंग कैमो बेल्टलाइन, विंडो डिजाइन, हल्के ढलान वाली रूफलाइन, स्टॉप लैंप के साथ प्रमुख रूफ-माउंटेड स्पॉइलर, एक झुकी हुई विंडशील्ड और एग्जॉस्ट में समानताएं दिखाने में अच्छा काम करता है। दोनों SUVs का ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफी हद तक एक जैसा लगता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta
₹ 10.73 - 20.2 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
हालांकि, अगर कैमो हटाया जाए, तो दोनों SUVs का बाहरी प्रोफाइल पूरी तरह से अलग है। लाइटिंग एलिमेंट्स से लेकर ग्रिल और आगे और पीछे के बंपर तक, सभी का डिजeइन अलग है। नई-जनरेशन डस्टर में Y-आकार के DRLs और टेल लैंप जैसे खास फीचर्स हैं, जबकि निसान टेक्टन में आगे और पीछे C-आकार के लाइटिंग एलिमेंट्स हैं।
साइड प्रोफाइल में दोनों SUVs के लिए एलॉय व्हील्स का डिजाइन और एक अलग डोर ट्रिम देखने को मिल सकता है। व्हील आर्च, C-पिलर पर लगे रियर डोर हैंडल और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ डुअल-टोन ORVMs जैसे अन्य फीचर्स दोनों SUVs में समान होंगे। नई-जनरेशन डस्टर और निसान टेक्टन के साथ कुछ एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन दिए जा सकते हैं।
डस्टर और टेक्टन का इंटीरियर
नई-जनरेशन डस्टर और निसान टेक्टन में इक्विपमेंट लिस्ट काफी हद तक समान होगी। इंटीरियर मॉडर्न और टेक-फोकस्ड होंगे। साथ ही, हाई लेवल की व्यावहारिकता और कार्यक्षमता भी सुनिश्चित करेंगे। यूजर्स एक शांत केबिन की उम्मीद कर सकते हैं, जो बेहतर नॉइज इंसुलेशन से संभव होगा। दोनों SUVs में एक बड़ा केबिन और बहुत सारी स्टोरेज जगहें होंगी। अन्य फीचर्स में ऑटोमैटिक AC, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जर, कीलेस एंट्री, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम शामिल हैं।
नई-जनरेशन डस्टर और निसान टेक्टन भारत में सबसे कॉम्पटीशन वाले SUV सेगमेंट में एंट्री कर रही हैं, इसलिए बाजार के लिए कुछ खास फीचर्स हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, नई-जनरेशन डस्टर के पहले टेस्ट मॉडल में ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट देखा गया था। हाल ही में एक और मॉडल पावर टेलगेट के साथ देखा गया था। ऐसे प्रीमियम फीचर्स खरीदारों को काफी आकर्षित कर सकते हैं।
डस्टर और टेक्टन के सेफ्टी फीचर्स
नई डस्टर और टेक्टन में एक पूरा सेफ्टी किट भी होगा। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर-व्यू कैमरा, 360 डिग्री व्यू कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स शामिल होंगे। ADAS लेवल 2 फीचर्स की एक रेंज भी उपलब्ध होगी। नई-जनरेशन रेनो डस्टर और निसान टेक्टन में एक जैसे पावरट्रेन ऑप्शन होंगे। शुरुआत में इसमें 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा। बाद में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG ऑप्शन भी पेश किए जाएंगे। बता दें कि न्यू डस्टर 26 जनवरी को भारत में लॉन्च होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।