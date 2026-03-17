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₹10.29 लाख में आई नई रेनो डस्टर, 60+ कनेक्टेड फीचर्स, तगड़ी सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन से लैस

Mar 17, 2026 12:37 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में नई रेनो डस्टर (New Renault Duster) की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। कंपनी ने इसको ₹10.29 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए इस कार की वैरिएंट-वाइज कीमतें और स्पेसिफिकेशन डिटेल्स जानते हैं।

₹10.29 लाख में आई नई रेनो डस्टर, 60+ कनेक्टेड फीचर्स, तगड़ी सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन से लैस
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Renault Dusterarrow

भारत की सड़कों पर एक बार फिर धमाकेदार SUV की वापसी हो गई है। जी हां, लंबे इंतजार के बाद नई जेनरेशन रेनो डस्टर (Renault Duster) ने एंट्री की है और आते ही इस मिड-साइज SUV ने सेगमेंट में हलचल मचा दी है। कभी लोगों की पहली पसंद रही डस्टर अब नए डिजाइन, नए फीचर्स और दमदार इंजन के साथ वापस आई है, जो सीधे क्रेटा (Creta), सेल्टोस (Seltos) और अन्य SUV को टक्कर देने वाली है। नई डस्टर की कीमत ₹10.29 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसकी बुकिंग पहले ही ₹21,000 में शुरू हो चुकी है और पेट्रोल वैरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू होगी, यानी अगर आप SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बड़ा मौका हो सकता है।

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फीचरडिटेल
लंबाई4,346 mm
चौड़ाई1,815 mm
ऊंचाई1,703 mm
व्हीलबेस2,657 mm
ग्राउंड क्लीयरेंस212 mm
बूट स्पेस700 लीटर

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रेनो डस्टर की वैरिएंट वाइज प्राइस

वैरिएंटTurbo TCe 100 MT (स्टैंडर्ड)Turbo TCe 100 MT (R Pass)Turbo TCe 160 MT (स्टैंडर्ड)Turbo TCe 160 MT (R Pass)Turbo TCe 160 DCT (स्टैंडर्ड)Turbo TCe 160 DCT (R Pass)
Authentic₹10.49₹10.29
Evolution₹11.69₹11.39₹12.99₹12.69₹14.49₹13.99
Techno₹13.49₹13.19₹14.49₹14.19₹15.89₹15.49
Techno+₹15.29₹14.99₹16.69₹16.29
Iconic₹16.99₹16.59₹18.49₹18.09

इंजन और परफॉर्मेंस

नई डस्टर (Duster) में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसके बेस वैरिएंट में 1.0L Turbo पेट्रोल (TCe 100) इंजन देखने को मिलता है। वहीं, दूसरा 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन(TCe 160) दिया गया है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में 1.8L का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (E-Tech 160) पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर (1.4 kWh का बैटरी पैक) मिलता है। हाइब्रिड वर्जन शहर में 80% तक EV मोड में चल सकती है, यानी शानदार माइलेज और कम खर्च देखने को मिलेगा। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।

रेनो डस्टर के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट

फीचर कैटेगरीफीचर्स
लाइटिंगLED टेल लैंप्स
लाइटिंगEco LED हेडलैंप्स
लाइटिंगLED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)
लाइटिंगLED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप
लाइटिंगLED रिवर्स लैंप
लाइटिंगLED नंबर प्लेट लाइट्स
एक्सटीरियररूफ कलर पेंटेड ORVM
एक्सटीरियरORVM पर LED टर्न इंडिकेटर्स
एक्सटीरियरसिग्नेचर ग्रिल (Duster एम्बलम के साथ)
एक्सटीरियररियर रूफ स्पॉइलर
प्रोटेक्शनरिइनफोर्स्ड व्हील आर्च और डोर साइड प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शनफ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स

साइज और स्पेस

नई रेनो डस्टर (Duster) का साइज इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में काफी मजबूत बनाता है। इसमें 700 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इसे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाता है।

फीचरडिटेल
लंबाई4,346 mm
चौड़ाई1,815 mm
ऊंचाई1,703 mm
व्हीलबेस2,657 mm
ग्राउंड क्लीयरेंस212 mm
बूट स्पेस700 लीटर

सेफ्टी के लिए 35 एडवांस फीचर्स

नई डस्टर (Duster) में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) से लेकर हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम तक दिया गया है। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स (Eco, Comfort, Perso) भी मिलते हैं। इसके अलावा मजबूत बॉडी और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है।

क्रमांकसेफ्टी फीचर
1Front Airbags - Driver & Passenger
2Side Airbags - Driver & Passenger
3Curtain Airbags
4ABS
5EBD with Brake Assist
6Electronic Stability Program
7Traction Control System
8Cornering Stability Control
9Hill Start Assist
10Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
11Seatbelt with Load Limiter - Front
12Seat Belt Pretensioners - Front
133 Point Seat Belts (All Seats)
14Seatbelt Reminder - All Seats
15Rear Occupant Alert
16ISOFIX
17All Seat Headrests Adjustable
18Day Night IRVM Manual
19Rear Door Child Lock
20Emergency Stop Signal (ESS)
21Impact Sensing Door Unlock
22Speed Sensing Door Lock
23Inside Door Override (All Doors)
24Immobilizer
25Burglar Alarm
26Central Locking
27Rear Parking Assist
28Front Passenger Airbag On/Off Switch
29Front Passenger Airbag On/Off Indicator
30Pedestrian Protection
31Speed Alert Warning
32Power Window with Auto Up/Down & Safety - All
33Follow Me Home Headlamps
34Rollover Sensor
35Automatic Headlamps

लुक और डिजाइन

नई डस्टर (Duster) का डिजाइन पहले से ज्यादा मस्कुलर और प्रीमियम है। इसमें ट्रेपेज़ॉइडल ग्रिल, फुल LED लाइटिंग, 18-इंच अलॉय व्हील्स, मोटा क्लैडिंग और बोल्ड स्टांस देखने को मिलता है। सड़क पर इसका रोड प्रेजेंस पहले से कई गुना बेहतर दिखता है।

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी

अंदर बैठते ही आपको मिलेगा एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जी हां, क्योंकि इसमें 10.1-इंच की टचस्क्रीन (Google बिल्ट-इन), 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 60+ कनेक्टेड फीचर्स, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड एंड पावर सीट्स और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल (PM2.5 फिल्टर) जैसे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसमें वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम भी मिलता है। यह SUV अब सिर्फ रफ-एंड-टफ ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे हो गई है। खास बात यह है कि सभी जरूरी कंट्रोल्स को फिजिकल बटन में रखा गया है, जिससे यूज करना आसान है।

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डिलीवरी कब से शुरू होगी?

नई रेनो डस्टर के डिलीवरी की बात करें तो इसके पेट्रोल वैरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। वहीं, हाइब्रिड वैरिएंट की डिलीवरी फेस्टिव सीजन 2026 के आसपास की जाएगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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