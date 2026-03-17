₹10.29 लाख में आई नई रेनो डस्टर, 60+ कनेक्टेड फीचर्स, तगड़ी सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन से लैस

Mar 17, 2026 12:37 pm IST

भारत में नई रेनो डस्टर (New Renault Duster) की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। कंपनी ने इसको ₹10.29 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए इस कार की वैरिएंट-वाइज कीमतें और स्पेसिफिकेशन डिटेल्स जानते हैं।

भारत की सड़कों पर एक बार फिर धमाकेदार SUV की वापसी हो गई है। जी हां, लंबे इंतजार के बाद नई जेनरेशन रेनो डस्टर (Renault Duster) ने एंट्री की है और आते ही इस मिड-साइज SUV ने सेगमेंट में हलचल मचा दी है। कभी लोगों की पहली पसंद रही डस्टर अब नए डिजाइन, नए फीचर्स और दमदार इंजन के साथ वापस आई है, जो सीधे क्रेटा (Creta), सेल्टोस (Seltos) और अन्य SUV को टक्कर देने वाली है। नई डस्टर की कीमत ₹10.29 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसकी बुकिंग पहले ही ₹21,000 में शुरू हो चुकी है और पेट्रोल वैरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू होगी, यानी अगर आप SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बड़ा मौका हो सकता है।

फीचर डिटेल लंबाई 4,346 mm चौड़ाई 1,815 mm ऊंचाई 1,703 mm व्हीलबेस 2,657 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 212 mm बूट स्पेस 700 लीटर

रेनो डस्टर की वैरिएंट वाइज प्राइस

वैरिएंट Turbo TCe 100 MT (स्टैंडर्ड) Turbo TCe 100 MT (R Pass) Turbo TCe 160 MT (स्टैंडर्ड) Turbo TCe 160 MT (R Pass) Turbo TCe 160 DCT (स्टैंडर्ड) Turbo TCe 160 DCT (R Pass) Authentic ₹10.49 ₹10.29 — — — — Evolution ₹11.69 ₹11.39 ₹12.99 ₹12.69 ₹14.49 ₹13.99 Techno ₹13.49 ₹13.19 ₹14.49 ₹14.19 ₹15.89 ₹15.49 Techno+ — — ₹15.29 ₹14.99 ₹16.69 ₹16.29 Iconic — — ₹16.99 ₹16.59 ₹18.49 ₹18.09

इंजन और परफॉर्मेंस

नई डस्टर (Duster) में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसके बेस वैरिएंट में 1.0L Turbo पेट्रोल (TCe 100) इंजन देखने को मिलता है। वहीं, दूसरा 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन(TCe 160) दिया गया है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में 1.8L का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (E-Tech 160) पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर (1.4 kWh का बैटरी पैक) मिलता है। हाइब्रिड वर्जन शहर में 80% तक EV मोड में चल सकती है, यानी शानदार माइलेज और कम खर्च देखने को मिलेगा। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।

रेनो डस्टर के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट

फीचर कैटेगरी फीचर्स लाइटिंग LED टेल लैंप्स लाइटिंग Eco LED हेडलैंप्स लाइटिंग LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) लाइटिंग LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप लाइटिंग LED रिवर्स लैंप लाइटिंग LED नंबर प्लेट लाइट्स एक्सटीरियर रूफ कलर पेंटेड ORVM एक्सटीरियर ORVM पर LED टर्न इंडिकेटर्स एक्सटीरियर सिग्नेचर ग्रिल (Duster एम्बलम के साथ) एक्सटीरियर रियर रूफ स्पॉइलर प्रोटेक्शन रिइनफोर्स्ड व्हील आर्च और डोर साइड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स

साइज और स्पेस

नई रेनो डस्टर (Duster) का साइज इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में काफी मजबूत बनाता है। इसमें 700 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इसे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाता है।

फीचर डिटेल लंबाई 4,346 mm चौड़ाई 1,815 mm ऊंचाई 1,703 mm व्हीलबेस 2,657 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 212 mm बूट स्पेस 700 लीटर

सेफ्टी के लिए 35 एडवांस फीचर्स

नई डस्टर (Duster) में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) से लेकर हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम तक दिया गया है। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स (Eco, Comfort, Perso) भी मिलते हैं। इसके अलावा मजबूत बॉडी और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है।

क्रमांक सेफ्टी फीचर 1 Front Airbags - Driver & Passenger 2 Side Airbags - Driver & Passenger 3 Curtain Airbags 4 ABS 5 EBD with Brake Assist 6 Electronic Stability Program 7 Traction Control System 8 Cornering Stability Control 9 Hill Start Assist 10 Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) 11 Seatbelt with Load Limiter - Front 12 Seat Belt Pretensioners - Front 13 3 Point Seat Belts (All Seats) 14 Seatbelt Reminder - All Seats 15 Rear Occupant Alert 16 ISOFIX 17 All Seat Headrests Adjustable 18 Day Night IRVM Manual 19 Rear Door Child Lock 20 Emergency Stop Signal (ESS) 21 Impact Sensing Door Unlock 22 Speed Sensing Door Lock 23 Inside Door Override (All Doors) 24 Immobilizer 25 Burglar Alarm 26 Central Locking 27 Rear Parking Assist 28 Front Passenger Airbag On/Off Switch 29 Front Passenger Airbag On/Off Indicator 30 Pedestrian Protection 31 Speed Alert Warning 32 Power Window with Auto Up/Down & Safety - All 33 Follow Me Home Headlamps 34 Rollover Sensor 35 Automatic Headlamps

लुक और डिजाइन

नई डस्टर (Duster) का डिजाइन पहले से ज्यादा मस्कुलर और प्रीमियम है। इसमें ट्रेपेज़ॉइडल ग्रिल, फुल LED लाइटिंग, 18-इंच अलॉय व्हील्स, मोटा क्लैडिंग और बोल्ड स्टांस देखने को मिलता है। सड़क पर इसका रोड प्रेजेंस पहले से कई गुना बेहतर दिखता है।

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी

अंदर बैठते ही आपको मिलेगा एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जी हां, क्योंकि इसमें 10.1-इंच की टचस्क्रीन (Google बिल्ट-इन), 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 60+ कनेक्टेड फीचर्स, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड एंड पावर सीट्स और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल (PM2.5 फिल्टर) जैसे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसमें वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम भी मिलता है। यह SUV अब सिर्फ रफ-एंड-टफ ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे हो गई है। खास बात यह है कि सभी जरूरी कंट्रोल्स को फिजिकल बटन में रखा गया है, जिससे यूज करना आसान है।

डिलीवरी कब से शुरू होगी?