17 मार्च को आ रही नई Renault Duster, इन चार SUV से मिलेगी कड़ी टक्कर, लिस्ट में सिएरा भी
रेनो ने अपनी नई डस्टर में कई जबर्दस्त फीचर जैसे अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ और भी बहुत कुछ ऑफर करने वाली है। विक्टोरिस, सिएरा और अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी एसयूवी से इसे तगड़ी चुनौती मिलने वाली है।
नई रेनो डस्टर (Reno Duster) 17 मार्च को लॉन्च होने वाली है। इस एसयूवी की मार्केट में पहले से मौजूद कई सारी एसयूवी के साथ कड़ी टक्कर होने वाली है। रेनो ने अपनी नई डस्टर में कई जबर्दस्त फीचर जैसे अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ और भी बहुत कुछ ऑफर करने वाली है। हालांकि, रेनो डस्टर के लिए राह आसान नहीं होगी। मारुति विक्टोरिस, टाटा सिएरा और अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी एसयूवी से इसे तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
नई डस्टर
रेनो डस्टर दो टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर की जाएगी। टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन में 100 हॉर्सपावर का 1.0-लीटर इंजन और 163 हॉर्सपावर का 1.3-लीटर इंजन शामिल है। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे, जबकि बड़े इंजन में 6-स्पीड डीसीटी का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके अलावा दिवाली 2026 के आसपास 109 हॉर्सपावर जेनरेट करने वाला 1.8 लीटर का पावरफुल हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी आने की उम्मीद है। यह इंजन 49 हॉर्सपावर की इलेक्ट्रिक मोटर और 20 हॉर्सपावर के हाइब्रिड स्टार्टर जेनरेटर के साथ मिलकर काम करता है, जो 1.4 किलोवाट-घंटे (280V) की बैटरी से पावर्ड है, जिसका टोटल सिस्टम आउटपुट 160 हॉर्सपावर है।
मारुति सुजुकी विक्टोरिस
हाइब्रिड इंजन और ऑल-वील ड्राइव (AWD) से लैस एसयूवी की तलाश करने वालों के लिए मारुति सुजुकी विक्टोरिस एक तगड़ा ऑप्शन है। विक्टोरिस में मारुति ग्रैंड विटारा से लिए गए तीन इंजन ऑप्शन- 103 हॉर्सपावर का 1.5 लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 116 हॉर्सपावर का 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 89 हॉर्सपावर का 1.5 लीटर पेट्रोल-सीएनजी वेरिएंट शामिल है।
विक्टोरिस के ट्रांसमिशन ऑप्शन में सीएनजी मॉडल के लिए 5-स्पीड मैनुअल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए ई-सीवीटी और माइल्ड हाइब्रिड के लिए 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं। इसके अलावा, टॉप वेरिएंट के माइल्ड-हाइब्रिड ऑटोमैटिक वेरिएंट में ऑल-वील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है।
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर का इंजन मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा के इंजन से मिलता-जुलता है, लेकिन इसका स्टाइल और फीचर बिल्कुल अलग हैं। 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, यह उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो हाइब्रिड इंजन और ऑल-वील ड्राइव (AWD) का मजा लेना चाहते हैं।
टाटा सिएरा
टाटा सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस एसयूवी में 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो 160 हॉर्सपावर और 255 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसमें 106 हॉर्सपावर और 145 एनएम का टॉर्क पैदा करने वाला नैचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट भी है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर का इंजन है, जो 118 हॉर्सपावर देता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल (260 एनएम का टॉर्क) या 6-स्पीड ऑटोमैटिक (280 एनएम का टॉर्क) ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
