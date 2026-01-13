नई पंच का लोहा निकला फौलाद सा मजबूत, ट्रक से हुई धमाकेदार टक्कर में रही सेफ; BNCAP में मिले 5-स्टार

संक्षेप: सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट एक ट्रक के साथ किया। इस टेस्ट के दौरान इसमें चार डमी पैसेंजर्स को रखा गया। वहीं, 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इनका मुकाबला हुआ।

टाटा मोटर्स ने न्यू पंच फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। ये SUV भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ लॉन्च हुई है। इसे BNCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली। सेफ्टी पर अपने फोकस को दिखाने के लिए टाटा मोटर्स ने नई पंच का क्रैश टेस्ट एक ट्रक के साथ किया। इस टेस्ट के दौरान इसमें चार डमी पैसेंजर्स को रखा गया। वहीं, 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इनका मुकाबला हुआ। इम्पैक्ट के बावजूद बॉडी स्ट्रक्चर सही सलामत रहा और क्रैश के बाद चारों डोर खुल रहे थे।

टाटा ने पंच फेसलिफ्ट में सेफ्टी फीचर्स पर पूरा ध्यान रखा है। इसे मिली BNCAP रेटिंग ने इस बात को साबित भी कर दिया। पंच में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। सेफ्टी को और भी बेहतर करने के लिए इसमें रेन सेंसिंग वाइपर, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, LED ऑटो हेडलैम्प, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। इस तरह पंच साल 2026 में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली पहली कार भी बन गई है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट के फीचर्स

नई टाटा पंच में कई शानदार फीचर्स को शामिल किया गया है, इसमें आसान पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। नई टाटा पंच अब अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट देती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर की लगेज कैपेसिटी है, जबकि CNG वर्जन में 210-लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट मिलता है।