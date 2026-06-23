भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये तीन पावरफुल प्लग-इन हाइब्रिड SUV, 1200 km तक की ड्राइविंग रेंज

हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में आने वाली कुछ बेहतरीन प्लग-इन-हाइब्रिड कारों (SUV) के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में BYD और MG की एसयूवी शामिल हैं।

₹ 52,301 / माह

EMI केवल ₹ 52,301 / माह

हाइब्रिड कारें आजकल काफी चर्चा में हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बायर्स का झुकाव इन कारों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही देखते हुए कंपनियां भी अपनी हाइब्रिड कारों को मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है। अगर आप भी हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में आने वाली कुछ बेहतरीन प्लग-इन-हाइब्रिड कारों (SUV) के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में BYD की दो गाड़ी भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग प्लग-इन-हाइब्रिड कारों के बारे में।

BYD Seal U BYD अपनी इस एसयूवी में खुद की डिवेलप की हुई DM-i सुपर प्लग-इन हाइब्रिड EV टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाली है। उम्मीद है कि इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 45 लाख रुपये से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। सील U की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार हाइब्रिड पावरट्रेन है, जिसे कंपनी ने इसी महीने शोकेस किया है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.3 kWh का ब्लेड बैटरी पैक होगा। BYD का दावा है कि यह प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप 1,200 km से ज्यादा की कंबाइंड ड्राइविंग रेंज देता है।

MG Starlight 560 इस SUV को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे इस साल के आखिर में फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। ग्लोबल मार्केट में Starlight 560 PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह सेटअप वैरिएंट के आधार पर 194 bhp से 197 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। खास बात है कि यह एसयूवी 100 km की सिर्फ इलेक्ट्रिक रेंज देती है। वहीं, पेट्रोल के फुल टैंक के साथ इसकी कंबाइन्ड रेंज 1,100 km तक की हो जाती है।