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भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये तीन पावरफुल प्लग-इन हाइब्रिड SUV, 1200 km तक की ड्राइविंग रेंज

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में आने वाली कुछ बेहतरीन प्लग-इन-हाइब्रिड कारों (SUV) के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में BYD और MG की एसयूवी शामिल हैं।

भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये तीन पावरफुल प्लग-इन हाइब्रिड SUV, 1200 km तक की ड्राइविंग रेंज
BYD Leopard 8
EMI केवल52,301/ माह

हाइब्रिड कारें आजकल काफी चर्चा में हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बायर्स का झुकाव इन कारों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही देखते हुए कंपनियां भी अपनी हाइब्रिड कारों को मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है। अगर आप भी हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में आने वाली कुछ बेहतरीन प्लग-इन-हाइब्रिड कारों (SUV) के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में BYD की दो गाड़ी भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग प्लग-इन-हाइब्रिड कारों के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
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Volvo XC90
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₹ 97.8 लाख
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Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
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Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
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Mahindra Scorpio N
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₹ 13.49 - 24.95 लाख
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Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
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BYD Seal U

BYD अपनी इस एसयूवी में खुद की डिवेलप की हुई DM-i सुपर प्लग-इन हाइब्रिड EV टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाली है। उम्मीद है कि इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 45 लाख रुपये से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। सील U की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार हाइब्रिड पावरट्रेन है, जिसे कंपनी ने इसी महीने शोकेस किया है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.3 kWh का ब्लेड बैटरी पैक होगा। BYD का दावा है कि यह प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप 1,200 km से ज्यादा की कंबाइंड ड्राइविंग रेंज देता है।

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BYD Seal U DM-i

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₹ 45 - 50 लाख

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BYD Seal

BYD Seal

₹ 41 - 53.15 लाख

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BYD Seagull

BYD Seagull

₹ 10 लाख से शुरू

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BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 49.4 - 54.9 लाख

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BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

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BYD Seal U
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MG Starlight 560

इस SUV को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे इस साल के आखिर में फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। ग्लोबल मार्केट में Starlight 560 PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह सेटअप वैरिएंट के आधार पर 194 bhp से 197 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। खास बात है कि यह एसयूवी 100 km की सिर्फ इलेक्ट्रिक रेंज देती है। वहीं, पेट्रोल के फुल टैंक के साथ इसकी कंबाइन्ड रेंज 1,100 km तक की हो जाती है।

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BYD Leopard 8

लेपर्ड 8 एक बड़ी बॉडी-ऑन-फ्रेम SUV होगी। इसकी लंबाई 5,195 mm और व्हीलबेस 2,920 mm होगा। साइज के मामले में, यह Land Rover Defender 110 के बहुत करीब होगी। इस SUV को पावर देने के लिए इसमें कंपनी 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन देने वाली है, जो ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर और बड़े 36.8 kWh बैटरी पैक के साथ आएगा। इसका कंबाइन्ड पावर आउटपुट 748 bhp और 760 Nm टॉर्क होगा। अपने बड़े साइज के बावजूद यह सिर्फ 4.8 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। यह SUV लगभग 100 km की सिर्फ इलेक्ट्रिक रेंज और कुल 1,200 km की ड्राइविंग रेंज देगी। माना जा रहा है कि इस SUV की कीमत 70 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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