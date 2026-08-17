Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बड़ी फैमिली वालों के लिए आ रहीं ये धाकड़ MPV, लिस्ट में मारुति की दो शानदार गाड़ियां, टोयोटा भी

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मार्केट में कुछ नई एमपीवी की एंट्री होने वाली है। कई कंपनियां अपने मौजूदा एमपीवी को अपडेट करने के साथ नए इंजन और ज्यादा फीचर्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Upcoming MPV
अपकमिंग एमपीवी
Toyota Innova Hycross
केवल
24,700/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

बड़ी फैमिली वाले ग्राहकों को एमपीवी काफी पसंद आती हैं। एमपीवी वे बड़े आराम से अपनी पूरी फैमिली को लेकर सफर का मजा ले सकते हैं। अगर आप भी आने वाले समय में एक एमपीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मार्केट में कुछ नई एमपीवी की एंट्री होने वाली है। कई कंपनियां अपने मौजूदा एमपीवी को अपडेट करने के साथ नए इंजन और ज्यादा फीचर्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें Renault, Nissan, Toyota और Maruti Suzuki के मॉडल शामिल हैं। आइए जानते हैं इन एमपीवी के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Amaze
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.73 - 9.99 लाख
EMI केवल8,800/ माह
अपनी EMI जानें

Renault Triber Turbo

रेनो अपनी किफायती 7-सीटर एमपीवी ट्राइबर का सितंबर 2026 में टर्बो वर्जन लॉन्च कर सकती है। इसमें काइगर वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 100 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। शुरुआत में इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जा सकता है। जबकि, CVT ऑटोमैटिक बाद में लाइनअप में शामिल हो सकता है। नए इंजन के अलावा फेसलिफ्टेड ट्राइबर के डिजाइन, 8-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और नए सेफ्टी फीचर्स में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Innova Hycross

Toyota Innova Hycross

₹ 18.86 - 30.83 लाख

EMI केवल24,700/ माह
अपनी EMI जानें
Nissan Gravite

Nissan Gravite

₹ 5.73 - 9.09 लाख

EMI केवल7,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto

₹ 24.97 - 28.61 लाख

EMI केवल32,700/ माह
अपनी EMI जानें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 5.81 - 8.69 लाख

EMI केवल7,600/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.85 - 12.99 लाख

EMI केवल11,600/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 19.72 - 26.77 लाख

EMI केवल25,800/ माह
अपनी EMI जानें

Nissan Gravite Turbo

रेनो ट्राइबर की तरह निसान भी अपनी नई ग्रेवाइट एमपीवी में ज्यादा पावरफुल इंजन देने की तैयारी कर रही है। ग्रेवाइट को ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसमें भी वही 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। यह इंजन 100 PS और 160 Nm का आउटपुट देगा। ज्यादा पावर के साथ ग्रेवाइट को हाईवे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बेहतर ऑप्शन बनाने की कोशिश की जाएगी। इससे निसान को एमपीवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

Toyota Innova Hycross का सस्ता Hybrid वर्जन

टोयोटा कथित तौर पर इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड का एक ज्यादा अफोर्डेबल वर्जन तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि मार्च 2027 में नए एमिशन्स रूल्स के कारण डीजल इनोवा क्रिस्टा के बंद होने के बाद यह नया मॉडल उसकी जगह ले सकता है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन कीमत कम रखने के लिए कुछ फीचर्स हटाए जा सकते हैं। भविष्य में इसमें फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी भी ऑफर की जा सकती है।

इनोवा हाइक्रॉस (Photo: Cartoq)
ये भी पढ़ें:होंडा, टोयोटा और हुंडई की ये नई SUV करेंगी मार्केट पर राज, लिस्ट में हाइब्रिड भी

Maruti Suzuki Invicto Facelift

इनोवा हाइक्रॉस पर बेस्ड मारुति सुजुकी इन्विक्टो को भी अपडेट मिलने की उम्मीद है। हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट के बाद इन्विक्टो में भी कई डिजाइन और फीचर बदलाव किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा बदलाव केबिन में देखने को मिल सकते हैं। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, JBL साउंड सिस्टम, सेकेंड रो में Ottoman सीट्स और कुछ अडिशनल प्रीमियम फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इसका 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन पहले की तरह कंटिन्यू रहने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:लैंबॉर्गिनी की नई सुपरकार, 7 सेकेंड से कम में 200 kmph की स्पीड

Maruti Ertiga Facelift

मारुति की सबसे पॉप्युलर एमपीवी में शामिल अर्टिगा को भी नया अपडेट मिलने वाला है। फेसलिफ्ट में नई LED हेडलाइट्स, रिडिजाइन ग्रिल, कनेक्टेड LED टेललाइट्स और नए डिजाइन के अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। केबिन में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है, जिसमें बड़ा टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा शामिल हो सकते हैं। इंजन के तौर पर इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा, जो 103 PS और 137 Nm देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलेंगे। इसका CNG वर्जन भी आता रहेगा और इसमें नए अंडरबॉडी-माउंटेड CNG टैंक की संभावना भी है, जिससे बूट स्पेस बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें:36 kmpl हो सकता है इस नई मिडसाइड SUV का माइलेज, खास टेक्नोलॉजी से होगा कमाल
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।