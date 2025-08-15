New Ola S1 Pro Sport India 1st ADAS Scooter Details Leak देश का पहला ADAS फीचर वाला स्कूटर, भारतीय बाजार में आज होगी एंट्री; व्लॉगर के लिए डैशकैम भी मिलेगा!, Auto Hindi News - Hindustan
देश का पहला ADAS फीचर वाला स्कूटर, भारतीय बाजार में आज होगी एंट्री; व्लॉगर के लिए डैशकैम भी मिलेगा!

माना जा रहा है कि कंपनी आज शाम ओला S1 प्रो स्पोर्ट को लॉन्च कर सकती है। इसकी लॉन्चिंग से पहले इसके फीचर्स से जुड़ी डिटेल लीक हो गई है। माना जा रहा है कि इसमें अपनी कैटेगरी और सेगमेंट के हिसाब से कई शानदार फीचर्स मिलने वाली हैं। खासकर, ADAS फीचर वाला ये देश का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बन सकता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 12:05 PM
ओला इलेक्ट्रिक को भले ही देश के अंदर सेल्स में गिरावट का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन कंपनी नए प्रोडक्ट लाने में पीछे नहीं है। इतना ही नहीं, आज भी सबसे ज्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ओला के ही पास है। ऐसे में कंपनी आज अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने वाली है।

ओला की मौजूदा रेंज की तुलना में S1 प्रो स्पोर्ट की उपस्थिति ज्यादा गतिशील है। इसमें स्ट्रीट एस्थेटिक फेयरिंग और वर्टिकल रेसिंग स्ट्राइप्स जैसे शानदार फीचर्स मिलेंगे। पीछे की तरफ, स्कूटर में स्पोर्टी स्प्लिट ग्रैब रेल हैं। अपने बोल्ड, एक्सप्रेसिव डिजाइन के साथ, ओला S1 प्रो स्पोर्ट तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। यह उन उत्साही लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की संभावना रखता है जो वास्तव में कुछ एक्साइटिंग स्कूटर खरीदना चाहते हैं।

इस स्कूटर में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ADAS है, जो ओला S1 प्रो स्पोर्ट को भारत में अपनी तरह का पहला बनाता है, जिसकी कंपनी ने पहले भी झलक दिखाई थी और जिस पर कंपनी काम कर रही है। ADAS सेटअप कारों से अलग है और शहरी परिवेश में सवारी के अनुभव को बेहतर बनाने पर फोकस है। उदाहरण के लिए सुरक्षित शहरी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को रियल-टाइम अलर्ट मिलते हैं।

ओला S1 प्रो स्पोर्ट में एक डैशकैम (फ्रंट कैमरा) भी है, जो मल्टीपल पर्पज को पूरा कर सकता है। इसका उपयोग यात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है, जो किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में सबूत के तौर पर काम कर सकता है। ऐसी रिकॉर्डिंग पुलिस रिपोर्ट और अदालती मामलों में बहुत मददगार हो सकती है। इसका उपयोग बीमा दावों के समर्थन में सबूत के तौर पर भी किया जा सकता है। डैशकैम व्लॉगिंग की जरूरतों के लिए भी काम कर सकता है, जिसका कंपनी सक्रिय रूप से प्रचार कर सकती है।

इसके डिजाइन में फेयरिंग के उपयोग से ओला S1 प्रो स्पोर्ट बेहतर एयरोडायनामिक मिल सकता है। पैनल स्थिरता में भी सुधार करते हैं और डाउनफोर्स को बढ़ाते हैं। हर चार्ज के साथ बेहतरीन रेंज की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इसमें हल्की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए, फ्रंट फेंडर और ग्रैब हैंडल मजबूत, फिर भी हल्के कार्बन फाइबर सामग्री से बने हैं। दूसरी विशेषताओं में नए रियर-व्यू मिरर और नया सीट कवर, स्विंग आर्म कवर, फ्लोरमैट और बॉडी डेकल्स शामिल हैं।

