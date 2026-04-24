डिफेंडर जैसे धाकड़ लुक के साथ आई निसान की नई Terrano, मिलेगा शानदार हाइब्रिड इंजन

निसान ने टेरानो कॉन्सेप्ट को अनवील किया है। यह आइकॉनिक मॉडल प्लग-इन हाइब्रिड इंजन के साथ वापसी कर रहा है। निसान ने कन्फर्म किया की है कि टेरानो कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन एक साल के अंदर लॉन्च किया जाएगा।

निसान ने 2026 बीजिंग ऑटो शो में Terrano कॉन्सेप्ट को ऑफशियली अनवील किया है। कंपनी का यह आइकॉनिक मॉडल प्लग-इन हाइब्रिड इंजन के साथ वापसी कर रहा है। कंपनी ने अभी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, इसे देखकर कहा जा सकता है कि यह एक मजबूत लैडर-फ्रेम आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो सकती है। निसान ने कन्फर्म किया की है कि टेरानो कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन एक साल के अंदर लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की प्लानिंग एक साल के अंदर चीन में तीन अडिशनल NEV मॉडल लाने की भी है।

रूफ रैक तक पहुंचने के लिए साइड लैडर अपने नए अवतार में निसान टेरानो एक बॉक्सी शेप, मजबूत दिखने वाली एसयूवी लग रही है, जिसमें ऑफ-रोडिंग एलिमेंट भी मौजूद हैं। इसमें मजबूत बॉडी क्लैडिंग, बड़े लोअर बम्पर, बड़े शीशे और सिंपल सजर्फेस हैं। इसका डिजाइन लैंड रोवर डिफेंडर से इंस्पायर्ड लगता है, खासकर इसका पिछला हिस्सा। इसके फ्लैट रियर में दिए गए टेलगेट पर लगा स्पेयर वील एक थिक बार में रैप्ड है, जो एलईडी टेल-लाइट्स के बीच कनेक्टर का काम करता है। इसमें रूफ रैक तक पहुंचने के लिए एक साइड लैडर भी है। ध्यान रहे कि इसका प्रोडक्शन वर्जन कॉन्सेप्ट से अलग हो सकता है।

भारत में लॉन्च होने वाली है निसान की टेक्टॉन निसान भारत में अपनी नई एसयूवी- Tekton को लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार यह एसयूनी इसी साल जून में लॉन्च हो सकती है। कंपनी की यह एसयूवी Terrano की सक्सेसर होगी। निसान ने टीजर से इसके एक्सटीरियर लुक को लगभग पूरी तरह से रिवील कर दिया है। हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, शानदार बॉडीवर्क और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स टेक्टॉन को पुरानी और मॉडर्न एसयूवी के कैरेक्टर का अच्छा बैलेंस ऑफर करेंगे। एसयूवी के फ्रंट में रेक्टैंगुलर, स्लीक हेडलाइट्स होंगी जिनमें ऐंगुलर डीआरएल एक लाइट बैंड जुड़ी होंगी। रेडिएटर ग्रिल के ऊपर दो हॉरिजॉन्टल स्लैट चौड़ाई में फैली होंगी, जो हेडलाइट्स को टच करते हुए जा रही हैं। साथ ही बोनट पर पावर डोम लैंप होंगे और बम्पर का लुक भी बेहद शार्प होगा।