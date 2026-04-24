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डिफेंडर जैसे धाकड़ लुक के साथ आई निसान की नई Terrano, मिलेगा शानदार हाइब्रिड इंजन

Apr 24, 2026 06:17 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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निसान ने टेरानो कॉन्सेप्ट को अनवील किया है। यह आइकॉनिक मॉडल प्लग-इन हाइब्रिड इंजन के साथ वापसी कर रहा है। निसान ने कन्फर्म किया की है कि टेरानो कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन एक साल के अंदर लॉन्च किया जाएगा।

डिफेंडर जैसे धाकड़ लुक के साथ आई निसान की नई Terrano, मिलेगा शानदार हाइब्रिड इंजन
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निसान ने 2026 बीजिंग ऑटो शो में Terrano कॉन्सेप्ट को ऑफशियली अनवील किया है। कंपनी का यह आइकॉनिक मॉडल प्लग-इन हाइब्रिड इंजन के साथ वापसी कर रहा है। कंपनी ने अभी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, इसे देखकर कहा जा सकता है कि यह एक मजबूत लैडर-फ्रेम आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो सकती है। निसान ने कन्फर्म किया की है कि टेरानो कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन एक साल के अंदर लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की प्लानिंग एक साल के अंदर चीन में तीन अडिशनल NEV मॉडल लाने की भी है।

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रूफ रैक तक पहुंचने के लिए साइड लैडर

अपने नए अवतार में निसान टेरानो एक बॉक्सी शेप, मजबूत दिखने वाली एसयूवी लग रही है, जिसमें ऑफ-रोडिंग एलिमेंट भी मौजूद हैं। इसमें मजबूत बॉडी क्लैडिंग, बड़े लोअर बम्पर, बड़े शीशे और सिंपल सजर्फेस हैं। इसका डिजाइन लैंड रोवर डिफेंडर से इंस्पायर्ड लगता है, खासकर इसका पिछला हिस्सा। इसके फ्लैट रियर में दिए गए टेलगेट पर लगा स्पेयर वील एक थिक बार में रैप्ड है, जो एलईडी टेल-लाइट्स के बीच कनेक्टर का काम करता है। इसमें रूफ रैक तक पहुंचने के लिए एक साइड लैडर भी है। ध्यान रहे कि इसका प्रोडक्शन वर्जन कॉन्सेप्ट से अलग हो सकता है।

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भारत में लॉन्च होने वाली है निसान की टेक्टॉन

निसान भारत में अपनी नई एसयूवी- Tekton को लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार यह एसयूनी इसी साल जून में लॉन्च हो सकती है। कंपनी की यह एसयूवी Terrano की सक्सेसर होगी। निसान ने टीजर से इसके एक्सटीरियर लुक को लगभग पूरी तरह से रिवील कर दिया है। हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, शानदार बॉडीवर्क और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स टेक्टॉन को पुरानी और मॉडर्न एसयूवी के कैरेक्टर का अच्छा बैलेंस ऑफर करेंगे। एसयूवी के फ्रंट में रेक्टैंगुलर, स्लीक हेडलाइट्स होंगी जिनमें ऐंगुलर डीआरएल एक लाइट बैंड जुड़ी होंगी। रेडिएटर ग्रिल के ऊपर दो हॉरिजॉन्टल स्लैट चौड़ाई में फैली होंगी, जो हेडलाइट्स को टच करते हुए जा रही हैं। साथ ही बोनट पर पावर डोम लैंप होंगे और बम्पर का लुक भी बेहद शार्प होगा।

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इंटीरियर में आपको मॉडर्न और टफ थीम देखने को मिलेगी, जिसमें डैशबोर्ड, डोर पैनल और सेंटर कंसोल में मॉडर्न लेआउट और डिजाइन के साथ रफ एंड टफ टच का कॉम्बिनेशन होगा। साथ ही इसमें कंपनी 15 अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ 360 डिग्री कैमरा सेटअप और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देने वाली है। टेक्टॉन 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आ सकती है, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या वेट क्लच वाले 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से पेयर्ड होगा।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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