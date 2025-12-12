Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Nissan MPV Set for India Debut on 18 December 2025
अर्टिगा और कैरेंस का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई 7-सीटर, 18 दिसंबर को होगी लॉन्च; कीमत सिर्फ ₹5.76 लाख!

निसान ने भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि भारत के लिए बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट MPV लॉन्च करेगी। इसकी लॉन्चिंग डेट 18 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस अपकमिंग मॉडल को देशभर में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

Dec 12, 2025 08:42 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
निसान ने भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि भारत के लिए बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट MPV लॉन्च करेगी। इसकी लॉन्चिंग डेट 18 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस अपकमिंग मॉडल को देशभर में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। ये रेनो ट्राइबर के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करेगा और काइगर-मैग्नाइट पेयरिंग के बाद रेनो-निसान अलायंस के तहत दूसरा बैज-इंजीनियर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके डेब्यू के साथ, निसान एक नई ब्रांड आइडेंटिटी और ज्यादा फीचर-रिच ऑफरिंग के साथ सब-कॉम्पैक्ट MPV स्पेस में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस, रेनो ट्राइबर जैसे मॉडल से होगा।

अर्टिगा, कैरेंस का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई 7-सीटर

इसमें बहुत ज्यादा कैमोफ्लाज्ड, पहले की स्पाई शॉट्स MPV के डिजाइन डायरेक्शन का अच्छा इंडिकेशन देती हैं। जबकि ओवरऑल सिल्हूट ट्राइबर जैसा ही है। निसान ने फ्रंट फेसिया पर काफी काम किया है। MPV में हेक्सागोनल इंसर्ट के साथ एक बड़ी ग्रिल, नए हेडलैंप यूनिट और फ्रंट बंपर में इंटीग्रेटेड C-शेप्ड एक्सेंट हैं जो इसे ज्यादा अग्रेसिव, मॉडर्न लुक देते हैं। इस मॉडल में फंक्शनल रूफ रेल्स और नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स भी हैं, जो इसे अपने रेनो सिबलिंग से अलग दिखाने में मदद करते हैं। रियर बंपर और टेल-लैंप डिटेलिंग में भी छोटे-मोटे बदलाव होने की उम्मीद है।

जिन्हें अर्टिगा नहीं मिल रही, वो इस 7-सीटर को खरीद रहे; ईयरएंड डिस्काउंट भी आया

इसका इंटीरियर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन शेयर्ड प्लेटफॉर्म को देखते हुए, लेआउट काफी हद तक ट्राइबर जैसा ही होने की उम्मीद है। हालांकि, निसान अलग पहचान के लिए ब्रांड-स्पेसिफिक टच दे सकती है। उम्मीद है कि फीचर्स में 7-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एक वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड सेंटर स्टोरेज और स्लाइडिंग/रिक्लाइनिंग सेकंड-रो सीटें शामिल होंगी। MPV में मॉड्यूलर थ्री-रो सीटिंग लेआउट भी होगा, जो यूजर की जरूरतों के हिसाब से 5, 6 या 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में आ सकता है।

इस कार को 200 लोग भी नहीं खरीद रहे, अब कंपनी दे रही पूरे ₹7.55 लाख का डिस्काउंट

नई निसान MPV में जाना-पहचाना 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, जो 72 hp का पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं, ट्राइबर जैसा ही 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ आएगा। निसान बेहतर ड्राइविंग के लिए इंजन और गियरबॉक्स को ट्यून कर सकता है, लेकिन कीमत में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए कोर मैकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेनो ट्राइबर के साथ, निसान MPV सब-कॉम्पैक्ट MPV सेगमेंट में सिर्फ दूसरी पेशकश होगी, जो उन खरीदारों को टारगेट करेगी जो एक सस्ती, बड़ी और फ्लेक्सिबल 7-सीटर कार ढूंढ रहे हैं। इसकी कीमत ट्राइबर के समान करीब 5.76 लाख रुपए के आसपास हो सकती है।

Narendra Jijhontiya

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

