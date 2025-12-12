अर्टिगा और कैरेंस का खेल बिगाड़ने आ रही ये नई 7-सीटर, 18 दिसंबर को होगी लॉन्च; कीमत सिर्फ ₹5.76 लाख!

संक्षेप: निसान ने भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि भारत के लिए बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट MPV लॉन्च करेगी। इसकी लॉन्चिंग डेट 18 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस अपकमिंग मॉडल को देशभर में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

Dec 12, 2025 08:42 am IST

निसान ने भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि भारत के लिए बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट MPV लॉन्च करेगी। इसकी लॉन्चिंग डेट 18 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस अपकमिंग मॉडल को देशभर में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। ये रेनो ट्राइबर के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करेगा और काइगर-मैग्नाइट पेयरिंग के बाद रेनो-निसान अलायंस के तहत दूसरा बैज-इंजीनियर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके डेब्यू के साथ, निसान एक नई ब्रांड आइडेंटिटी और ज्यादा फीचर-रिच ऑफरिंग के साथ सब-कॉम्पैक्ट MPV स्पेस में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस, रेनो ट्राइबर जैसे मॉडल से होगा।

इसमें बहुत ज्यादा कैमोफ्लाज्ड, पहले की स्पाई शॉट्स MPV के डिजाइन डायरेक्शन का अच्छा इंडिकेशन देती हैं। जबकि ओवरऑल सिल्हूट ट्राइबर जैसा ही है। निसान ने फ्रंट फेसिया पर काफी काम किया है। MPV में हेक्सागोनल इंसर्ट के साथ एक बड़ी ग्रिल, नए हेडलैंप यूनिट और फ्रंट बंपर में इंटीग्रेटेड C-शेप्ड एक्सेंट हैं जो इसे ज्यादा अग्रेसिव, मॉडर्न लुक देते हैं। इस मॉडल में फंक्शनल रूफ रेल्स और नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स भी हैं, जो इसे अपने रेनो सिबलिंग से अलग दिखाने में मदद करते हैं। रियर बंपर और टेल-लैंप डिटेलिंग में भी छोटे-मोटे बदलाव होने की उम्मीद है।

इसका इंटीरियर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन शेयर्ड प्लेटफॉर्म को देखते हुए, लेआउट काफी हद तक ट्राइबर जैसा ही होने की उम्मीद है। हालांकि, निसान अलग पहचान के लिए ब्रांड-स्पेसिफिक टच दे सकती है। उम्मीद है कि फीचर्स में 7-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एक वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड सेंटर स्टोरेज और स्लाइडिंग/रिक्लाइनिंग सेकंड-रो सीटें शामिल होंगी। MPV में मॉड्यूलर थ्री-रो सीटिंग लेआउट भी होगा, जो यूजर की जरूरतों के हिसाब से 5, 6 या 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में आ सकता है।