नई नेक्सॉन से लेकर कर्व फेसलिफ्ट तक, जल्द आ सकती हैं Tata की ये 5 नई SUV

टाटा मोटर्स की कई नई एसयूवी जल्द मार्केट में एंट्री कर सकती हैं। इनमें नेक्स्ट जेनरेशन नेक्सॉन से लेकर सफारी ईवी और अविन्या X तक शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि कंपनी इन अपकमिंग एसयूवी में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

टाटा फैन्स के लिए आने वाले दिन काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी एसयूवी की रेंज को एक्सपैंड करने की तैयारी में है। खास बात है कि टाटा मोटर्स पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी पर भी पूरा फोकस कर रही है। हाल के समय में कंपनी ने कई नए मॉडल इंट्रोड्यूस किए हैं और अब आने वाले समय में नई इलेक्ट्रिक एसयूवी से लेकर नेक्स्ट जेनरेशन नेक्सॉन और अपडेटेड Curvv तक लॉन्च करने की तैयारी है। तो आइए जानते हैं टाटा की टॉप 5 अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

1. टाटा सफारी EV टाटा सफारी ईवी कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है। इसे इसी साल लॉन्च किया जा सकता है। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें बंद फ्रंट ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील और अपडेटेड LED टेललैंप जैसे ईवी-स्पेसिफिक अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इसमें सिएरा ईवी की तरह ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है। सफारी ईवी में 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसकी क्लेम्ड रेंज 627 किलोमीटर तक हो सकती है।

2. टाटा अविन्या X टाटा मोटर्स अविन्या (Avinya) ब्रैंड के जरिए लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एंट्री की तैयारी कर रही है। अविन्या X को एक प्रीमियम क्रॉसओवर के तौर पर लाया जा सकता है। इसमें 5 और 7 सीटों के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। यह एसयूवी करीब 5 मीटर लंबी हो सकती है। इसमें मौजूदा टाटा कारों के मुकाबले ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसके बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर और रेंज से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

3. नेक्स्ट जनरेशन टाटा नेक्सॉन टाटा नेक्सॉन कंपनी की सबसे पॉप्युलर एसयूवी में से एक है। अब कंपनी इसका न्यू जेनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। इस मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और इसका इंटरनल कोडनेम Garud है। नई नेक्सॉन में मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म की जगह ज्यादा फ्लेक्सिबल ATLAS प्लेटफॉर्म यूज किया जा सकता है। डिजाइन में नए हेडलैंप और टेललैंप के साथ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केबिन में नया डैशबोर्ड लेआउट और ज्यादा फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन्स में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन कंटिन्यू रह सकते हैं। इसके अलावा अंडरबॉडी सीएनजी टैंक के साथ इसका सीएनजी वेरिएंट भी लॉन्च किया जा सकता है।

4. टाटा कर्व फेसलिफ्ट टाटा कर्व के फेसलिफ्ट मॉडल को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च टाइमलाइन को कन्फर्म नहीं किया है। माना जा रहा है कि इसे अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। अपडेटेड कर्व में एक्सटीरियर में छोटे-मोटे चेंज, केबिन में नए फीचर्स और नए कलर ऑप्शन मिल सकते हैं। फिलहाल इसके इंजन और फीचर्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।