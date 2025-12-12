Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
New Mini Cooper S Convertible launched at Rs 58.50 lakh
15 सेकंड में बंद से खुली में कन्वर्ट हो जाएगी ये कार, इस फीचर वाला ये देश की सबसे सस्ता मॉडल; इतनी रखी कीमत

15 सेकंड में बंद से खुली में कन्वर्ट हो जाएगी ये कार, इस फीचर वाला ये देश की सबसे सस्ता मॉडल; इतनी रखी कीमत

संक्षेप:

मिनी इंडिया ने कूपर S कन्वर्टिबल को फाइनली भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 58.50 लाख रुपए तय की गई है। यह भारत में सबसे सस्ती कन्वर्टिबल कार भी बन गई है। कूपर S हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वर्जन BMW की कार बनाने वाली कंपनी का तीन महीने में तीसरा लॉन्च है।

Dec 12, 2025 02:47 pm IST
share

मिनी इंडिया ने कूपर S कन्वर्टिबल को फाइनली भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 58.50 लाख रुपए तय की गई है। यह भारत में सबसे सस्ती कन्वर्टिबल कार भी बन गई है। कूपर S हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वर्जन BMW की कार बनाने वाली कंपनी का तीन महीने में तीसरा लॉन्च है। इससे पहले अक्टूबर और नवंबर में JCW All4 और कंट्रीमैन SE All4 लॉन्च किए गए थे।

मिनी कूपर S कन्वर्टिबल फोल्डिंग रूफ के साथ, दो डोर वाली यह कन्वर्टिबल, कूपर S से ज्यादा पारंपरिक यूनियन जैक टेल-लाइट्स और एक टेलगेट के साथ अलग दिखती है जो नीचे तक गई है और 80kg तक वजन उठा सकता है। इससे एक टेम्पररी सीट बन जाती है, लेकिन दोनों में DRLs के साथ गोल हेडलाइट्स, लाल ‘S’ बैजिंग, फ्रंट ग्रिल और एयर डैम के लिए एक ऑक्टागोनल आउटलाइन है, जो बॉडी-कलर ट्रिम से बंटे हुए हैं। इसके चारों तरफ प्लास्टिक क्लैडिंग है। मिनी नई कन्वर्टिबल कार के साथ स्टैंडर्ड तौर पर 18-इंच के एलॉय व्हील्स दे रही है।

डैशबोर्ड के लिए नई बुनी हुई ब्लैक-एंड-बेज कलर स्कीम के अलावा, बाकी सब कुछ जाना-पहचाना लगता है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ गोल 9.4-इंच OLED टचस्क्रीन, ड्राइवर के लिए मसाज फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, हेड-अप डिस्प्ले, हारमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइट प्रोजेक्शन और रियर-व्यू कैमरा जैसे फीचर्स पहले जैसे ही हैं।

इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फैब्रिक रूफ 30kph तक की स्पीड पर 8 सेकंड में पकड़ सकती है। जबकि, 15 सेकंड में खुलता और बंद होता है। मिनी ने 'सनरूफ मोड' भी वापस लाया है, जिससे आप टॉप को थोड़ा पीछे खिसका सकते हैं। बूट कैपेसिटी 215 लीटर है, जो रूफ नीचे करने पर 160 लीटर हो जाती है। इसके डाइमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 3,879mm, चौड़ाई 1,744mm और ऊंचाई 1,431mm है। जबकि, इसका व्हीलबेस 2,495mm है।

मिनी कूपर S कन्वर्टिबल में 204hp पावर और 300Nm टॉर्क वाला 2-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है जो आगे के व्हील तक ड्राइव भेजता है। इसे 0-100kph की स्पीड पकड़ने में 6.9 सेकंड लगते हैं। यह 237kph तक पहुंचती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

