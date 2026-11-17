भारतीय ग्राहकों के लिए मिनी कूपर SE इलेक्ट्रिक और मिनी पॉल स्मिथ एडिशन की प्री-बुकिंग शुरू, जानिए डिटेल
फुली इलेक्ट्रिक MINI कूपर SE में ब्रांड के जाने-पहचाने डिजाइन एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ जोड़ा गया है। MINI ने इसके कॉम्पैक्ट साइज, शहरी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन और गो-कार्ट जैसी ड्राइविंग खासियतों को इस मॉडल की खूबियों के तौर पर बताया है।
मिनी इंडिया (MINI India ) ने भारतीय बाजार के लिए अपनी फुली इलेक्ट्रिक MINI कूपर SE और नए MINI पॉल स्मिथ एडिशन की प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। जो भी ग्राहक इस खरीदने का मन बना रहे हैं वो देश भर में मौजूद ऑथराइज्ड MINI डीलरशिप के जरिए इसे बुक कर सकते हैं। पॉल स्मिथ एडिशन थ्री MINI मॉडल्स कूपर S, कन्वर्टिबल और कूपर SE में उपलब्ध होगा। इस स्पेशल एडिशन में ब्रिटिश डिजाइनर पॉल स्मिथ के साथ मिलकर तैयार किए गए डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं। जबकि कूपर SE को अर्बन मोबिलिटी के लिए एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है।
MINI कूपर SE फुली इलेक्ट्रिक मॉडल
फुली इलेक्ट्रिक MINI कूपर SE में ब्रांड के जाने-पहचाने डिजाइन एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ जोड़ा गया है। MINI ने इसके कॉम्पैक्ट साइज, शहरी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन और गो-कार्ट जैसी ड्राइविंग खासियतों को इस मॉडल की खूबियों के तौर पर बताया है। हालांकि, प्री-लॉन्च बुकिंग की घोषणा के साथ कंपनी ने इसकी कीमत या अन्य टेक्निकल डिटेल का खुलासा नहीं किया है।
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MINI Cooper SE
₹ 55 लाख से शुरू
MINI Countryman E
₹ 54.9 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
VinFast VF7
₹ 22.99 - 28.09 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.5 - 13.71 लाख
MINI पॉल स्मिथ एडिशन डिजाइन और कलर्स
MINI पॉल स्मिथ एडिशन, कूपर S, कन्वर्टिबल और कूपर SE मॉडल्स में डिजाइनर की 'क्लासिक विद अ ट्विस्ट' यानी क्लासिक अंदाज में कुछ नयापन वाली सोच को पेश करता है। इस एडिशन में 20 से ज्यादा खास एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। यह स्पेशल एडिशन तीन तरह के एक्सटीरियर पेंट फिनिश में मिलेगा, जिसमें स्टेटमेंट ग्रे, इंस्पायर्ड व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक शामिल हैं। स्टेटमेंट ग्रे कलर 1959 के ओरिजिनल मिनी ऑस्टिन सेवन से इंस्पायर्ड है, जबकि इंस्पायर्ड व्हाइट कलर क्लासिक मिनी बेज शेड की याद दिलाता है। मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक कलर को MINI के मौजूदा कलर पैलेट से लिया गया है।
MINI इंडिया डीलरशिप और नेटवर्क
ग्राहक कंपनी की ऑथराइज्ड डीलरशिप के जरिए MINI कूपर SE और पॉल स्मिथ एडिशन को बुक कर सकते हैं। फिलहाल, MINI इंडिया के पास 17 शहरों में 18 सेल्स टचपॉइंट्स मौजूद हैं। इस सेल्स नेटवर्क में दिल्ली-NCR में बर्ड ऑटोमोटिव और डॉयचे मोटोरन, मुंबई और नवी मुंबई में इन्फिनिटी कार्स, चंडीगढ़ में कृष्णा ऑटोमोबाइल्स, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में KUN एक्सक्लूसिव, पुणे में बवेरिया मोटर्स, कोच्चि में EVM ऑटोक्राफ्ट, अहमदाबाद में गैलॉप्स ऑटोहॉस, कोलकाता में OSL प्रेस्टीज, लखनऊ में स्पीड मोटरवेगन, गुवाहाटी और रांची में टाइटेनियम ऑटोस, सूरत में एमिनेंट कार्स और जयपुर के साथ जोधपुर में सांघी क्लासिक शामिल हैं। MINI के आफ्टरसेल्स ऑपरेशंस, BMW ग्रुप इंडिया के व्यापक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो 36 शहरों में फैले 51 टचपॉइंट्स के जरिए सर्विस देते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें