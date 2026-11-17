फुली इलेक्ट्रिक MINI कूपर SE में ब्रांड के जाने-पहचाने डिजाइन एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ जोड़ा गया है। MINI ने इसके कॉम्पैक्ट साइज, शहरी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन और गो-कार्ट जैसी ड्राइविंग खासियतों को इस मॉडल की खूबियों के तौर पर बताया है।

मिनी कूपर SE इलेक्ट्रिक और पॉल स्मिथ एडिशन की बुकिंग शुरू

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MINI Cooper SE

मिनी इंडिया (MINI India ) ने भारतीय बाजार के लिए अपनी फुली इलेक्ट्रिक MINI कूपर SE और नए MINI पॉल स्मिथ एडिशन की प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। जो भी ग्राहक इस खरीदने का मन बना रहे हैं वो देश भर में मौजूद ऑथराइज्ड MINI डीलरशिप के जरिए इसे बुक कर सकते हैं। पॉल स्मिथ एडिशन थ्री MINI मॉडल्स कूपर S, कन्वर्टिबल और कूपर SE में उपलब्ध होगा। इस स्पेशल एडिशन में ब्रिटिश डिजाइनर पॉल स्मिथ के साथ मिलकर तैयार किए गए डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं। जबकि कूपर SE को अर्बन मोबिलिटी के लिए एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है।

MINI कूपर SE फुली इलेक्ट्रिक मॉडल

फुली इलेक्ट्रिक MINI कूपर SE में ब्रांड के जाने-पहचाने डिजाइन एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ जोड़ा गया है। MINI ने इसके कॉम्पैक्ट साइज, शहरी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन और गो-कार्ट जैसी ड्राइविंग खासियतों को इस मॉडल की खूबियों के तौर पर बताया है। हालांकि, प्री-लॉन्च बुकिंग की घोषणा के साथ कंपनी ने इसकी कीमत या अन्य टेक्निकल डिटेल का खुलासा नहीं किया है।

MINI पॉल स्मिथ एडिशन डिजाइन और कलर्स

MINI पॉल स्मिथ एडिशन, कूपर S, कन्वर्टिबल और कूपर SE मॉडल्स में डिजाइनर की 'क्लासिक विद अ ट्विस्ट' यानी क्लासिक अंदाज में कुछ नयापन वाली सोच को पेश करता है। इस एडिशन में 20 से ज्यादा खास एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। यह स्पेशल एडिशन तीन तरह के एक्सटीरियर पेंट फिनिश में मिलेगा, जिसमें स्टेटमेंट ग्रे, इंस्पायर्ड व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक शामिल हैं। स्टेटमेंट ग्रे कलर 1959 के ओरिजिनल मिनी ऑस्टिन सेवन से इंस्पायर्ड है, जबकि इंस्पायर्ड व्हाइट कलर क्लासिक मिनी बेज शेड की याद दिलाता है। मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक कलर को MINI के मौजूदा कलर पैलेट से लिया गया है।