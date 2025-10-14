Hindustan Hindi News
New Mini Convertible India launch expected this festive season

कन्वर्टिबल फीचर के साथ आ रही ये मिनी कार, गजब की रफ्तार भी मिलेगी; फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी

मिनी इंडिया के लाइन-अप से कुछ समय बाहर रहने के बाद पॉपुलर मिनी कन्वर्टिबल एक स्टाइलिश वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। 2023 के बाद यह वापसी कई जॉन कूपर वर्क्स (JCW) मॉडलों के लॉन्च के साथ मेल खाती है, जो मिनी के परफॉर्मेंस-ऑरिएंटेड प्रोडक्ट में एक नया जोश भर देगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 10:21 AM
मिनी इंडिया के लाइन-अप से कुछ समय बाहर रहने के बाद पॉपुलर मिनी कन्वर्टिबल एक स्टाइलिश वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। 2023 के बाद यह वापसी कई जॉन कूपर वर्क्स (JCW) मॉडलों के लॉन्च के साथ मेल खाती है, जो मिनी के परफॉर्मेंस-ऑरिएंटेड प्रोडक्ट में एक नया जोश भर देगी। मिनी कन्वर्टिबल में एक इलेक्ट्रिक कैनवास रूफ है जो 30 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर भी केवल 18 सेकंड में खुल या बंद हो जाती है। यह सुविधा सुविधा और सहजता का एक स्तर जोड़ती है, जिससे ड्राइवर पल भर में खुली हवा में मोटरिंग का मजा ले सकते हैं। यह कन्वर्टिबल कार इसी फेस्टिव सीजन में लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं, इसकी कीमत 50 लाख रुपए के आसपास होगी।

परफॉर्मेंस के लिहाज से यह कन्वर्टिबल अपने हार्डटॉप समकक्ष से बहुत अलग नहीं है। उम्मीद है कि इसे उसी कूपर S ट्रिम में पेश किया जाएगा, जिसमें एक शक्तिशाली 2.0-लीटर चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा जो 204hp और 300Nm जनरेट करता है। 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ, यह कार तेज गति और अट्रैक्टिव एक्स्लरेशन का वादा करती है। मिनी का दावा है कि 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में उसे 6.9 सेकंड का समय लगता है, जो हार्डटॉप के 6.6 सेकंड से थोड़ा कम है।

ये भी पढ़ें:फ्रंट पैसेंजर के लिए लगा दी अलग स्क्रीन, कंपनी ने इतनी लग्जरी बना दी ये नई कार

डिजाइन के लिहाज से मिनी कन्वर्टिबल में ब्रांड के आइकॉनिक स्टाइलिंग को बरकरार रखा है। यानी इसमें क्लैमशेल बोनट, गोलाकार हेडलैंप, आइकॉनिक ग्रिल का नया वर्जन और बेशक, कॉम्पैक्ट साइज मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, मिनी का डिजाइन लगभग कालातीत है और इसका मतलब है कि यह एक दशक बाद भी आकर्षक दिखेगी। इंटीरियर की बात करें तो मिनी ने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बीच में शिफ्ट कर दिया है, जिससे डैशबोर्ड का लुक साफ-सुथरा हो गया है। सारी जानकारी 9.4-इंच की OLED सेंटर टचस्क्रीन पर आ गई है। यह एंड्रॉयड-बेस्ड स्क्रीन केबिन की सबसे खासियत है और इसका रेजोल्यूशन हाई है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

