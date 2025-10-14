कन्वर्टिबल फीचर के साथ आ रही ये मिनी कार, गजब की रफ्तार भी मिलेगी; फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी
मिनी इंडिया के लाइन-अप से कुछ समय बाहर रहने के बाद पॉपुलर मिनी कन्वर्टिबल एक स्टाइलिश वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। 2023 के बाद यह वापसी कई जॉन कूपर वर्क्स (JCW) मॉडलों के लॉन्च के साथ मेल खाती है, जो मिनी के परफॉर्मेंस-ऑरिएंटेड प्रोडक्ट में एक नया जोश भर देगी।
परफॉर्मेंस के लिहाज से यह कन्वर्टिबल अपने हार्डटॉप समकक्ष से बहुत अलग नहीं है। उम्मीद है कि इसे उसी कूपर S ट्रिम में पेश किया जाएगा, जिसमें एक शक्तिशाली 2.0-लीटर चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा जो 204hp और 300Nm जनरेट करता है। 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ, यह कार तेज गति और अट्रैक्टिव एक्स्लरेशन का वादा करती है। मिनी का दावा है कि 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में उसे 6.9 सेकंड का समय लगता है, जो हार्डटॉप के 6.6 सेकंड से थोड़ा कम है।
डिजाइन के लिहाज से मिनी कन्वर्टिबल में ब्रांड के आइकॉनिक स्टाइलिंग को बरकरार रखा है। यानी इसमें क्लैमशेल बोनट, गोलाकार हेडलैंप, आइकॉनिक ग्रिल का नया वर्जन और बेशक, कॉम्पैक्ट साइज मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, मिनी का डिजाइन लगभग कालातीत है और इसका मतलब है कि यह एक दशक बाद भी आकर्षक दिखेगी। इंटीरियर की बात करें तो मिनी ने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बीच में शिफ्ट कर दिया है, जिससे डैशबोर्ड का लुक साफ-सुथरा हो गया है। सारी जानकारी 9.4-इंच की OLED सेंटर टचस्क्रीन पर आ गई है। यह एंड्रॉयड-बेस्ड स्क्रीन केबिन की सबसे खासियत है और इसका रेजोल्यूशन हाई है।
