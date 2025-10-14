कन्वर्टिबल फीचर के साथ आ रही ये मिनी कार, गजब की रफ्तार भी मिलेगी; फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी

मिनी इंडिया के लाइन-अप से कुछ समय बाहर रहने के बाद पॉपुलर मिनी कन्वर्टिबल एक स्टाइलिश वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। 2023 के बाद यह वापसी कई जॉन कूपर वर्क्स (JCW) मॉडलों के लॉन्च के साथ मेल खाती है, जो मिनी के परफॉर्मेंस-ऑरिएंटेड प्रोडक्ट में एक नया जोश भर देगी।

मिनी इंडिया के लाइन-अप से कुछ समय बाहर रहने के बाद पॉपुलर मिनी कन्वर्टिबल एक स्टाइलिश वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। 2023 के बाद यह वापसी कई जॉन कूपर वर्क्स (JCW) मॉडलों के लॉन्च के साथ मेल खाती है, जो मिनी के परफॉर्मेंस-ऑरिएंटेड प्रोडक्ट में एक नया जोश भर देगी। मिनी कन्वर्टिबल में एक इलेक्ट्रिक कैनवास रूफ है जो 30 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर भी केवल 18 सेकंड में खुल या बंद हो जाती है। यह सुविधा सुविधा और सहजता का एक स्तर जोड़ती है, जिससे ड्राइवर पल भर में खुली हवा में मोटरिंग का मजा ले सकते हैं। यह कन्वर्टिबल कार इसी फेस्टिव सीजन में लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं, इसकी कीमत 50 लाख रुपए के आसपास होगी।

परफॉर्मेंस के लिहाज से यह कन्वर्टिबल अपने हार्डटॉप समकक्ष से बहुत अलग नहीं है। उम्मीद है कि इसे उसी कूपर S ट्रिम में पेश किया जाएगा, जिसमें एक शक्तिशाली 2.0-लीटर चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा जो 204hp और 300Nm जनरेट करता है। 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ, यह कार तेज गति और अट्रैक्टिव एक्स्लरेशन का वादा करती है। मिनी का दावा है कि 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में उसे 6.9 सेकंड का समय लगता है, जो हार्डटॉप के 6.6 सेकंड से थोड़ा कम है।