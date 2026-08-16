36 kmpl हो सकता है इस नई मिडसाइड SUV का माइलेज, खास टेक्नोलॉजी से होगा कमाल
इंडियन मार्केट में बेहतर माइलेज वाली हाइब्रिड एसयूवी की मांग तेजी से बढ़ रही है, तो निसान भी फ्यूचर में Tekton को हाइब्रिड इंजन के साथ ला सकती है और इसका माइलेज 36 kmpl तक हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।
निसान ने पिछले महीने भारत में अपनी नई SUV Tekton लॉन्च की है। यह एसयूवी Renault Duster के साथ अपने प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी तो शेयर करती है। हालांकि, टेक्टॉन में फिलहाल हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऐसे समय में जब इंडियन मार्केट में बेहतर माइलेज वाली हाइब्रिड एसयूवी की मांग तेजी से बढ़ रही है, तो निसान भी फ्यूचर में Tekton को हाइब्रिड इंजन के साथ ला सकती है और इसका माइलेज 36 kmpl तक हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।
Qashqai से मिल सकता है हाइब्रिड इंजन
निसान ने हाल ही में अपनी काशकाई एसयूवी के साथ करीब 36 kmpl का माइलेज निकाल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह आंकड़ा निसान के e-POWER हाइब्रिड सिस्टम की बदौलत संभव हो पाया है। e-POWER टेक्नोलॉजी असल में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं। ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली काशकाई एक मिड-साइज एसयूवी है और इसका साइज टेक्टॉन से बड़ा है। काशकाई में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ e-POWER हाइब्रिड सिस्टम ऑफर किया जाता है। फिलहाल भारत में निसान की किसी भी कार में यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है।
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36 kmpl का माइलेज दे सकती है टेक्टॉन
मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार निसान अगर भारत में e-POWER तकनीक लाने का फैसला करती है, तो टेक्टॉन से इसकी शुरुआत हो सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी राइवल रेनो डस्टर में हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन मौजूद है। ऐसे में टेक्टॉन में हाइब्रिड इंजन ऑफर करने से निसान को इस सेगमेंट अपनी पकड़ को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
काशकाई का साइज टेक्टॉन से बड़ा है और इसलिए अगर 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड सेटअप टेक्टॉन में लगाया जाता है, तो इसका माइलेज भी काफी इंप्रेसिव हो सकता है। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत में ऑफर होने वाली टेक्टॉन सच में 36 kmpl का माइलेज दे पाएगी। यह आंकड़ा फिलहाल संभावित है और रियल वर्ल्ड माइलेज इंजन, बैटरी, वजन और ड्राइविंग कंडीशन्स पर निर्भर करेगा।
हाइब्रिड से बढ़ सकती है कीमत
36 kmpl का करीब माइलेज निश्चित तौर पर टेक्टॉन को अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी में शामिल कर सकता है, लेकिन इसका असर कीमत पर भी पड़ेगा। फिलहाल टेक्टॉन की कीमत 12.49 लाख रुपये से 22 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच है। अगर कंपनी इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन जोड़ती है तो इसकी कीमत में करीब 1 से 1.5 लाख रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि निसान भारत में कौन-सा हाइब्रिड सिस्टम और किस स्पेसिफिकेशन के साथ पेश करती है। फिलहाल टेक्टॉन हाइब्रिड को लेकर कंपनी की ओर से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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