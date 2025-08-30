15.6-इंच की टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, 530Km रेंज और भी बहुत कुछ; सिर्फ ₹8.50 लाख में नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

नई MG4 EV के स्टैंडर्ड वैरिएंट में मानक लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। दो विकल्प उपलब्ध होंगे, एक 42.8 kWh और एक 53.9 kWh यूनिट। इन बैटरी पैक वाले वेरिएंट की CLTC-रेटेड रेंज क्रमशः 437Km और 530Km है।

एक इलेक्ट्रिक कार ऐसी है जो अपनी कम कीमत और ज्यादा रेंज के चलते दुनियाभर में पॉपुलर है। हम बात कर रहे हैं MG4 EV की। ये चीन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कई एशियाई देशों सहित कई ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है। पहली जनरेशन की MG4 EV के लॉन्च के लगभग 3 साल बाद, सेकेंड जनरेशन का मॉडल चीन में चेंगदू ऑटो शो 2025 में लॉन्च किया गया है। इसे कुल 5 ट्रिम खरीद पाएंगे। खास बात ये है कि इसकी कीमत में किसी तरह का चेंज नहीं किया गया है। यानी इसकी शुरुआती कीमत 8.50 लाख रुपए ही रहेगी।

नई MG4 EV की कीमत प्रतिस्पर्धी है, जिसका बेस वैरिएंट 68,800 युआन (8.50 लाख रुपए) में उपलब्ध है। टॉप वेरिएंट सेमी-सॉलिड-स्टेट बैटरी वाला Anxin एडिशन है, जिसकी कीमत 102,800 युआन (12.71 लाख रुपए) है। यूरोपीय बाजारों में, MG4 EV का मुकाबला वोक्सवैगन ID.3, क्यूप्रा बोर्न और रेनो मेगन ई-टेक इलेक्ट्रिक से होता है।

नई MG4 EV का डायमेंशन

सेकेंड जनरेशन की MG4 EV, SAIC के E3 प्योर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर आधारित है। C-सेगमेंट इलेक्ट्रिक हैचबैक के नए वर्जन का आकार बड़ा हो गया है, जिससे इसे सड़क पर एक मजबूत उपस्थिति मिली है। यह अब 4,395 मिमी लंबी (108 मिमी ज्यादा लंबी), 1,842 मिमी चौड़ी (6 मिमी ज्यादा चौड़ी), 1,551 मिमी ऊंची (35 मिमी ज्यादा लंबी) है। इसका व्हीलबेस 2,750 मिमी (45 मिमी ज्यादा लंबा) है।

नई MG4 EV का एक्सटीरियर

बाहरी विशेषताओं में नए प्रोजेक्टर हेडलैंप, एक मेन स्प्लिट हनीकॉम्ब ग्रिल, साइड एयर डक्ट्स के लिए स्पोर्टी डिजाइन और इल्यूमिनेटेड MG लोगो शामिल हैं। साइड प्रोफाइल में पारंपरिक डोर के हैंडल, बॉडी-कलर ORVMs, स्पोर्टी मशीन्ड एलॉय व्हील और थोड़ी पतली रूफलाइन है। पीछे की तरफ, इंटरकनेक्टिंग LED स्ट्रिप के साथ LED टेल लाइट्स, रूफ स्पॉइलर, भारी ढलान वाली विंडशील्ड और एक विशिष्ट बम्पर डिजeइन देखा जा सकता है।

नई MG4 EV की बैटरी और रेंज सेकेंड जनरेशन की MG4 EV दुनिया की पहली प्रोडक्शन EV होगी जिसमें सेमी-सॉलिड-स्टेट बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह लॉन्च के समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन सितंबर 2025 में पेश की जाएगी। सेमी-सॉलिड-स्टेट बैटरी MG4 के Anxin एडिशन के साथ उपलब्ध होगी। इस बैटरी तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे बेहतर थर्मल सुरक्षा, बेहतर ठंडे मौसम में प्रदर्शन, लंबी उम्र और हाई एनर्जी डेनसिटी। सेमी-सॉलिड-स्टेट बैटरी 70-kWh यूनिट होगी, जो 537Km की CLTC रेंज प्रदान करेगी।

सेकेंड जनरेशन की MG4 EV के स्टैंडर्ड वैरिएंट में मानक लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। दो विकल्प उपलब्ध होंगे, एक 42.8 kWh और एक 53.9 kWh यूनिट। इन बैटरी पैक वाले वेरिएंट की CLTC-रेटेड रेंज क्रमशः 437Km और 530Km है। फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करने पर दोनों बैटरी पैक लगभग 20 मिनट में 30% से 80% चार्ज हो सकते हैं।

MG4 में सिक्स-इन-वन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक मोटर है जो 120 kW या 161 hp और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह हैचबैक 160 किमी/घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है। यूजर्स बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड जनरेशन की MG4 अपने पूर्ववर्ती मॉडल (1,485 किलोग्राम बनाम पहले 1,635 किलोग्राम) की तुलना में हल्की है। नए प्लेटफॉर्म और सेल-टू-बॉडी बैटरी डिजाइन ने इसके हल्के वजन को और बेहतर बनाया होगा।

नई MG4 EV के फीचर्स इक्युपमेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले शामिल है। निचले वैरिएंट में 12.8-इंच का टचस्क्रीन मिलता है। यह तकनीकी सेटअप ओप्पो के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 SoC द्वारा ऑपरेटेड है।