MG की नई इलेक्ट्रिक हैचबैक, टीवीसी शूट के दौरान सामने आई पहली झलक, मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है डिजाइन

MG की नई हैचबैक की जल्द मार्केट में एंट्री हो सकती है। इसका नाम MG GO है। यह एक इलेक्ट्रिक हैचबैक है। इसका डिजाइन मिनी कूपर से इंस्पायर्ड लगता है। लॉन्च से पहले इसे एक टीवीसी शूट के दौरान देखा गया है।

SUV की बढ़ती डिमांड के बीच हैचबैक कारों की पॉप्युलैरिटी भले ही कम हुई हो, लेकिन MG Motor इस सेगमेंट को फिर से पॉप्युलर में बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने जुलाई 2026 में Goodwood Festival of Speed में MG GO Electric Hatchback का कॉन्सेप्ट शोकेस किया था। अब इसका प्रोडक्शन मॉडल पहली बार बिना किसी कवर के नजर आया है। इस छोटी इलेक्ट्रिक कार को एक TVC शूट के दौरान देखा गया है, जिससे इसके प्रोडक्शन-स्पेक डिजाइन की जानकारी सामने आई है। इसके फोटो को Ryanmao ने CochesPias.net पर शेयर किया है।

कॉन्सेप्ट के मुकाबले ज्यादा सिंपल है डिजाइन प्रोडक्शन मॉडल का डिजाइन कॉन्सेप्ट के मुकाबले थोड़ा सिंपल रखा गया है। इसमें कॉन्सेप्ट वाले रियर-व्यू कैमरों की जगह सफेद रंग के ट्रेडिशनल ORVM दिए गए हैं। आगे C-शेप वाले LED DRLs के साथ हेडलाइट्स मिलती हैं। फ्रंट बंपर के निचले हिस्से में भी C-शेप के एलिमेंट दिए गए हैं। इसके अलावा बंद ग्रिल जैसा डिजाइन और बंपर पर MG का लोगो नजर आता है। कार के दरवाजों में अब फ्रेम दिए गए हैं और इनमें फ्रेमलेस विंडो नहीं मिलती। हालांकि, कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड फ्लेयर्ड व्हील आर्च और आकर्षक अलॉय व्हील भी इसमें मौजूद हैं।

रियर की बात करें, तो टेललाइट्स में Union Jack जैसी LED लाइटिंग सिग्नेचर मिलती है, जो Mini Cooper की याद दिलाती है। इसके अलावा बड़ा रियर स्पॉयलर कार को स्पोर्टी लुक देता है। टेलगेट पर MG GO की बैजिंग और नॉर्मल रियर वाइपर के साथ वॉशर दिया गया है। रियर बंपर और साइड बॉडी क्लैडिंग में ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कार का डिजाइन ज्यादा साफ नजर आता है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन Mini Cooper से इंस्पायर्ड लगता है। पीछे क्वार्टर ग्लास पर भी MG का लोगो दिया गया है।

MG की पुरानी कारों जैसा डिजाइन MG GO को लंदन में Carl Gotham ने डिजाइन किया है। इसके डिजाइन में कंपनी की पुरानी कारों MGB GT, MG Metro Turbo, MG ZR और MG EX4 से इंस्पिरेशन ली गई है। इंटरनेशनल मार्केट में इसका मुकाबला मिनी कूपर EV, निसान माइक्रा EV और रेनो 5 जैसी इलेक्ट्रिक कारों से हो सकता है। शुरुआत में MG GO का प्रोडक्शन चीन में होने की उम्मीद है। इसके बाद स्पेन में SAIC के Ferrol प्लांट में इसकी असेंबली शुरू की जा सकती है।