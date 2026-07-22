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मर्सिडीज की लग्जरी SUV के फेसलिफ्ट से उठा पर्दा, 600 bhp के साथ मिलेंगे कई तगड़े फीचर

By Kumar Prashant Singh
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यह एसयूवी का मिड-लाइफ अपडेट है, जिसमें डिजाइन, इंजन, टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें कंपनी अपडेटेड 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन ऑफर कर रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इस एसयूवी के बारे में।

मर्सिडीज की लग्जरी SUV के फेसलिफ्ट से उठा पर्दा, 600 bhp के साथ मिलेंगे कई तगड़े फीचर
Mercedes-Benz Maybach GLS
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Mercedes-Benz ने अपनी फ्लैगशिप लग्जरी SUV Mercedes-Maybach GLS का फेसलिफ्ट मॉडल अनवील किया है। यह एसयूवी का मिड-लाइफ अपडेट है, जिसमें डिजाइन, इंजन, टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें कंपनी अपडेटेड 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन ऑफर कर रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इस एसयूवी के बारे में।

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एक्सटीरियर में मिले नए डिजाइन अपडेट

नई मर्सिडीज-मेबैक GLS का डिजाइन पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है। एसयूवी में अब मेबैक-स्पेसिफिक फ्रंट ग्रिल के चारों तरफ इल्यूमिनेटेड बॉर्डर दी गई है। इसके साथ पहली बार ग्रिल पर 'Maybach' की इल्यूमिनेटेड ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी इस एसयूवी हेडलाइट्स में रोज-गोल्ड फिनिश दे रही है, जिससे फ्रंट लुक और आकर्षक हो गया है। पीछे की तरफ नए डिजाइन की टेललाइट्स दी गई हैं। एसयूवी में नए 22-इंच और 23-इंच अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी मिलेगा। साथ ही, कंपनी ने कुछ नए पेंट ऑप्शन और नया ड्यूल-टोन एक्सटीरियर कलर भी ऑफर कर रही है।

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केबिन हुआ और ज्यादा लग्जरी

नई मेबैक GLS के इंटीरियर में सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। अब इसमें नए नाप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री ऑप्शन और कई नए इंटीरियर ट्रिम फिनिश मिलते हैं। एसयूवी में आगे और पीछे दोनों सीट्स में अपग्रेडेड मसाज फंक्शन दिया गया है। इसके अलावा अब एसयूवी में नया 15-स्पीकर Burmester प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलता है, जिससे इसकी साउंड क्वॉलिटी पहले से बेहतर हो गई है। मर्सिडीज ने केबिन की साउंड इंसुलेशन और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाया है, जिससे लंबे सफर के दौरान अंदर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और कंफर्टेबल हो जाता है।

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600bhp वाला नया इलेक्ट्रिफाइड V8 इंजन

इसमें अपडेटेड 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेयर किया गया है। यह इंजन 600 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा 23 bhp की पावर भी देता है, जिससे एक्सीलरेशन और परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाती है।

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लेटेस्ट MB.OS और AI फीचर्स

फेसलिफ्ट मॉडल में मर्सिडीज का नया MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) दिया गया है। इसके साथ अपडेटेड MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें AI बेस्ड वॉयस असिस्टेंट शामिल है। इसके अलावा सेलेक्टेड मार्केट्स में SUV को पहले से बेहतर लेवल-2 ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ भी ऑफर किया जाएगा, जिससे ड्राइविंग और ज्यादा सेफ और आसान होगी। बताते चलें कि नई मेबैक GLS की बिक्री फिलहाल चीन में शुरू हो चुकी है। वहीं, अमेरिका और यूरोप में इसकी डिलीवरी इसी साल के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है।

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(Photo: Carwale)

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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