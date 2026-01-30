15 एयरबैग, एडवांस सीट और स्मार्ट क्लाइमेट सिस्टम, ग्लोबली अनवील हुई मर्सिडीज की ये धांसू कार; जानिए खासियत

संक्षेप: मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने अपनी लग्जरी सेडान सेगमेंट की फ्लैगशिप कार नई S-क्लास (S-Class) को ग्लोबली पेश कर दिया है। इस बार कंपनी ने सिर्फ मामूली अपडेट नहीं दिए हैं, बल्कि कार के आधे से ज्यादा पार्ट्स नए या बड़े स्तर पर अपग्रेड किए गए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने अपनी लग्जरी सेडान सेगमेंट की फ्लैगशिप कार नई S-क्लास (S-Class) को ग्लोबली पेश मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने अपनी लग्जरी सेडान सेगमेंट की फ्लैगशिप कार नई S-क्लास (S-Class) को ग्लोबली पेश कर दिया है। इस बार कंपनी ने सिर्फ मामूली अपडेट नहीं दिए हैं, बल्कि कार के आधे से ज्यादा पार्ट्स नए या बड़े स्तर पर अपग्रेड किए गए हैं। इसके डिजाइन, केबिन, टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अच्छी खबर यह है कि यह अपडेटेड S-क्लास भारतीय बाजार में भी आने वाली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

एक्सटीरियर में पहले से ज्यादा रॉयल लुक

नई S-क्लास का फ्रंट अब पहले से ज्यादा दमदार नजर आता है। इसमें बड़ा और ज्यादा बोल्ड रेडिएटर ग्रिल दिया गया है, जिसे अब इल्युमिनेशन के साथ भी चुना जा सकता है। यह फीचर पहली बार S-क्लास (S-Class) में देखने को मिला है। इसके साथ नए डिजिटल लाइट (Digital Light) हेडलैंप्स मिलते हैं, जिनमें ड्यूल-स्टार लाइट सिग्नेचर दिया गया है। रात के समय यह कार दूर से ही पहचान में आ जाती है। इसके अलावा नए बंपर, अपडेटेड लाइट ग्राफिक्स और क्रोम एलिमेंट्स S-क्लास की रोड प्रेजेंस को और भी प्रीमियम बना देते हैं।

केबिन अब और ज्यादा स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक

S-क्लास का इंटीरियर पहले की तरह एक लग्जरी लाउंज जैसा ही लगता है, लेकिन अब इसमें टेक्नोलॉजी का लेवल और ऊपर चला गया है। नई S-क्लास (S-Class) में पहली बार मर्सिडीज-बेंज ऑपरेटिंग सिस्टम (Mercedes-Benz Operating System MB.OS) दिया गया है। यह एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो इंफोटेनमेंट, कंफर्ट, सेफ्टी, ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम सभी को एक साथ जोड़ता है।

समय के साथ और स्मार्ट हुई ये कार

नई S-क्लास में ओवर-द-एयर (Over-the-Air -OTA) अपडेट्स दिए गए हैं, जिससे कार को समय-समय पर नए फीचर्स और सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहेंगे। इसके साथ नया MBUX इंटरफेस और भी फास्ट, स्मूद और यूजर-फ्रेंडली हो गया है। वॉयस कमांड अब ज्यादा नेचुरल तरीके से काम करता है।

फर्स्ट क्लास रियर सीट

जो ग्राहक रियर सीट लग्जरी चाहते हैं, उनके लिए उनमें फर्स्ट-क्लास रियर कॉन्फिगरेशन ऑप्शन मौजूद है। इसमें बड़े इंडिविजुअल डिस्प्ले, एडवांस सीट फंक्शस, बेहतर एम्बिएंट लाइटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल, यानि पीछे बैठने वालों के लिए यह कार एक पूरी तरह कनेक्टेड एग्जीक्यूटिव स्पेस बन जाती है।

कंफर्ट और सेफ्टी में भी बड़े अपडेट

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) ने कंफर्ट फीचर्स को और निखारा है। नई S-क्लास में हीटेड सीट बेल्ट, बेहतर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, ज्यादा स्मार्ट क्लाइमेट मैनेजमेंट मिलते हैं। सेफ्टी की बात करें तो इसमें अब 15 तक एयरबैग, एडवांस प्री-सेफ टेक्नोलॉजी और पहले से ज्यादा बेहतर ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम दिए गए हैं।

इंजन और सस्पेंशन भी हुए अपग्रेड

नई एस-क्लास में अपडेटेड इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन दिए गए हैं, जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कम उत्सर्जन सुनिश्चित करते हैं। इसमें अपडेटेड 6-सिलेंडर पेट्रोल और डीजल इंजन, दमदार V8 इंजन, प्लग-इन हाइब्रिड ऑप्शन सभी इंजन अब माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिससे एक्सेलेरेशन स्मूद, ड्राइविंग शांत और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है।

राइड क्वॉलिटी अब और भी शानदार

S-क्लॉस पहचान रही राइड क्वॉलिटी को और बेहतर बनाया गया है। एयरमैटिक (Airmatic) एयर सस्पेंशन अब स्टैंडर्ड है। हाई वैरिएंट्स में ई-एक्टिव बॉडी कंट्रोल (E-Active Body Control) मिलता है। रियल-एक्सल स्टीयरिंग (Rear-Axle Steering) अब स्टैंडर्ड है, जिससे कम स्पीड पर कार चलाना आसान और हाई स्पीड पर ज्यादा स्टेबल हो जाती है।

भारत में लॉन्च की तैयारी