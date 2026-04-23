कल भारत में लॉन्च होगी Mercedes-Benz की यह धाकड़ इलेक्ट्रिक कार, 20 मिनट की चार्जिंग में चलेगी 400km

Apr 23, 2026 07:06 pm IST

मर्सिडीज-बेंज कल भारत में अपनी नई CLA BEV की कीमतों को अनाउंस करने वाली है। 2026 CLA दो बैटरी ऑप्शन- 58kWh और 85.5kWh में आएगी। यह 20 मिनट में 400km की रेंज ऑफर करने जितना तक चार्ज हो सकता है।

मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) कल भारत में अपनी नई CLA BEV की कीमतों को अनाउंस करने वाली है। पिछले महीने लॉन्च किया गया यह मॉडल दो वेरिएंट में उपलब्ध होगा, जिसमें दो बैटरी ऑप्शन और 5 कलर ऑप्शन शामिल हैं। कंपनी इसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू कर सकती है। 2026 CLA दो बैटरी ऑप्शन- 58kWh और 85.5kWh में आएगी। ये वेरिएंट 200 स्टैंडर्ड और 250+ लॉन्ग रेंज में उपलब्ध होंगे। कंपनी का दावा है कि 200 स्टैंडर्ड की रेंज 542km और 250+ की रेंज 792km की है। 800V आर्किटेक्चर पर बेस्ड यह मॉडल 240kW चार्जर की मदद से मात्र 20 मिनट में 400km की रेंज ऑफर करने जितना तक चार्ज हो सकता है।

पांच कलर ऑप्शन और धांसू इंटीरियर नई मर्सिडीज CLA पांच कलर ऑप्शन- पोलर वाइट, कॉस्मिक ब्लैक, क्लियर ब्लू, एल्पाइन ग्रे और पेटागोनिया रेड में उपलब्ध होगी। फीचर्स की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक सेडान में लेवल 2 ADAS, मसाज फंक्शन वाली फ्रंट सीट्स, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, 6 टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, इल्यूमिनेटेड ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, 18 इंच के एएमजी-स्पेक अलॉय वील्स, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स, 14 इंच का टचस्क्रीन यूनिट, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और लेटेस्ट एमबी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है।

मर्सिडीज -बेंज की नई इलेक्ट्रिक C-Class मर्सिडीज-बेंज ने हाल में नई इलेक्ट्रिक C-Class को इंट्रोड्यूस किया है। यह परफॉर्मेंस, कंफर्ट और लग्जरी का जबर्दस्त कॉम्बिनेशन है। स्पोर्टी एक्सटीरियर डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स की बड़ी रेंज के साथ, इलेक्ट्रिक C-Class बीएमडब्ल्यू और टेस्ला की कारों को कड़ी टक्कर देने का दम रखती। यह 3.9 सेकेंड में 97 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इलेक्ट्रिक सी-क्लास में नई 94 kWh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 762 किलोमीटर तक की रेंज (WLTP) ऑफर करती है।