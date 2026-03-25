मर्सिडीज की नई AMG GT Black Series, मिलेगा पावरफुल इंजन, रॉकेट जैसी स्पीड
मर्सिडीज-एएमजी (Mercedes AMG) ने सेकेंड जेनरेशन की GT कूपे के ट्रैक-फोकस्ड ब्लैक सीरीज वेरिएंट को कन्फर्म कर दिया है। इसे परफॉर्मेंस डिवीजन की नई जीटी3 रेस कार के साथ मिलकर डिवेलप किया गया है।
मर्सिडीज-एएमजी (Mercedes AMG) ने सेकेंड जेनरेशन की GT कूपे के ट्रैक-फोकस्ड ब्लैक सीरीज वेरिएंट को कन्फर्म कर दिया है। इसे परफॉर्मेंस डिवीजन की नई जीटी3 रेस कार के साथ मिलकर डिवेलप किया गया है। अपकमिंग जीटी वेरिएंट को मर्सिडीज-एएमजी की अब तक की सबसे बेहतरीन ब्लैक सीरीज कहा जा रहा है। जीटी3 रेसर के 2027 सीजन में कॉम्पीट करने की उम्मीद है। ऐसे में इसे और नई एएमजी जीटी ब्लैक सीरीज को इस साल लॉन्च किया जा सकता है।
अपडेटेड 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन
नई GT ब्लैक सीरीज में वही अपडेटेड 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन (48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ) दिया जा सकता है, जो अपकमिंग लिमिटेड-रन मर्सिडीज-AMG CLE Mythos में पहली बार देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि इसका आउटपुट पिछले जेनरेशन की AMG GT ब्लैक सीरीज से काफी अधिक होगा। पिछला जेनरेशन 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन से लैस था और यह 730hp की ताकत और 800Nm का टॉर्क जनरेट करता था।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mercedes-Benz AMG GT 63
₹ 3 - 3.65 करोड़
Aston Martin Vantage
₹ 3.99 करोड़
McLaren GT
₹ 3.72 करोड़
Ferrari Portofino
₹ 3.5 करोड़
Porsche 911
₹ 2 - 3.8 करोड़
Maserati MC20
₹ 3.69 करोड़
पिछली जीटी ब्लैक सीरीज से तगड़ी परफॉर्मेंस
इसी तरह, पिछली जीटी ब्लैक सीरीज का क्लेम्ड 0-100 kmph का टाइम 3.2 सेकंड और टॉप स्पीड 325 kmph थी। माना जा रहा है कि नया मॉडल इसे पीछे छोड़ देगा। 6:48.087 के लैप टाइम के साथ, पिछली जीटी ब्लैक सीरीज इस वक्त नर्बर्गरिंग नॉर्शलीफ ट्रैक पर दौड़ने वाली तीसरी सबसे तेज प्रोडक्शन कार है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मर्सिडीज नई जीटी ब्लैक सीरीज के साथ इस लैप टाइम को पार कर पाती है या नहीं।
कैमोफ्लाज के कारण बदलाव का पता लगाना मुश्किल
हालांकि, कैमोफ्लाज के कारण यह पता लगाना मुश्किल है कि स्टैंडर्ड एएमजी जीटी के मुकाबले इसमें क्या बदलाव हुए हैं। यह साफ है कि ब्लैक सीरीज में इसके जीटी3 काउंटपार्ट की तरह ही अधिक अग्रेसिव एयरो फिटमेंट होंगे, जिनमें एक बड़ा फ्रंट स्प्लिटर, फ्रंट वील आर्च के ऊपर ऐक्टिव वेंट्स (एएमजी वन की तरह), एक बड़ा विंग और डिफ्यूजर के साथ पूरी तरह से रिवाइज्ड रियर एंड शामिल है।
मर्सिडीज-एएमजी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष माइकल शीबे ने कहा, ‘हम अब तक की सबसे एक्सट्रीम ब्लैक सीरीज डिवेलप कर रहे हैं। साथ ही, हम भविष्य की जीटी3 के साथ मोटरस्पोर्ट में अगला रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं।’
ग्रैंड लिमोजिन लाने की भी तैयारी
मर्सिडीज अपनी Grand Limousine (नई VLS बेस्ड एमपीवी) लाने की तैयारी कर रहा है। इसके रियर में कंपनी 65 इंच का रीट्रैक्टेबल 64 इंच का सिनेमा डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। साथ ही इसमें 42 स्पीकर वाला सराउंड सिस्टम भी दिया जा सकता है। VLE की तरह ही अपकमिंग मेबैक VLS को खासतौर से पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को बेहतरीन कंफर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि यह 'Welcome home feeling' देगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।