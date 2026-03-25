मर्सिडीज की नई AMG GT Black Series, मिलेगा पावरफुल इंजन, रॉकेट जैसी स्पीड

Mar 25, 2026 07:30 pm IST

मर्सिडीज-एएमजी (Mercedes AMG) ने सेकेंड जेनरेशन की GT कूपे के ट्रैक-फोकस्ड ब्लैक सीरीज वेरिएंट को कन्फर्म कर दिया है। इसे परफॉर्मेंस डिवीजन की नई जीटी3 रेस कार के साथ मिलकर डिवेलप किया गया है।

मर्सिडीज-एएमजी (Mercedes AMG) ने सेकेंड जेनरेशन की GT कूपे के ट्रैक-फोकस्ड ब्लैक सीरीज वेरिएंट को कन्फर्म कर दिया है। इसे परफॉर्मेंस डिवीजन की नई जीटी3 रेस कार के साथ मिलकर डिवेलप किया गया है। अपकमिंग जीटी वेरिएंट को मर्सिडीज-एएमजी की अब तक की सबसे बेहतरीन ब्लैक सीरीज कहा जा रहा है। जीटी3 रेसर के 2027 सीजन में कॉम्पीट करने की उम्मीद है। ऐसे में इसे और नई एएमजी जीटी ब्लैक सीरीज को इस साल लॉन्च किया जा सकता है।

अपडेटेड 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन नई GT ब्लैक सीरीज में वही अपडेटेड 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन (48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ) दिया जा सकता है, जो अपकमिंग लिमिटेड-रन मर्सिडीज-AMG CLE Mythos में पहली बार देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि इसका आउटपुट पिछले जेनरेशन की AMG GT ब्लैक सीरीज से काफी अधिक होगा। पिछला जेनरेशन 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन से लैस था और यह 730hp की ताकत और 800Nm का टॉर्क जनरेट करता था।

पिछली जीटी ब्लैक सीरीज से तगड़ी परफॉर्मेंस इसी तरह, पिछली जीटी ब्लैक सीरीज का क्लेम्ड 0-100 kmph का टाइम 3.2 सेकंड और टॉप स्पीड 325 kmph थी। माना जा रहा है कि नया मॉडल इसे पीछे छोड़ देगा। 6:48.087 के लैप टाइम के साथ, पिछली जीटी ब्लैक सीरीज इस वक्त नर्बर्गरिंग नॉर्शलीफ ट्रैक पर दौड़ने वाली तीसरी सबसे तेज प्रोडक्शन कार है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मर्सिडीज नई जीटी ब्लैक सीरीज के साथ इस लैप टाइम को पार कर पाती है या नहीं।

कैमोफ्लाज के कारण बदलाव का पता लगाना मुश्किल हालांकि, कैमोफ्लाज के कारण यह पता लगाना मुश्किल है कि स्टैंडर्ड एएमजी जीटी के मुकाबले इसमें क्या बदलाव हुए हैं। यह साफ है कि ब्लैक सीरीज में इसके जीटी3 काउंटपार्ट की तरह ही अधिक अग्रेसिव एयरो फिटमेंट होंगे, जिनमें एक बड़ा फ्रंट स्प्लिटर, फ्रंट वील आर्च के ऊपर ऐक्टिव वेंट्स (एएमजी वन की तरह), एक बड़ा विंग और डिफ्यूजर के साथ पूरी तरह से रिवाइज्ड रियर एंड शामिल है।

मर्सिडीज-एएमजी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष माइकल शीबे ने कहा, ‘हम अब तक की सबसे एक्सट्रीम ब्लैक सीरीज डिवेलप कर रहे हैं। साथ ही, हम भविष्य की जीटी3 के साथ मोटरस्पोर्ट में अगला रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं।’