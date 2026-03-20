नई मारुति सुजुकी ब्रेजा में 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन भी

Mar 20, 2026 10:52 am IST

नई ब्रेजा में आपको काफी कुछ बदला हुआ दिखेगा। अगर आप भी नई ब्रेजा के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको इसमें ऑफर किए जाने वाले तीन बड़े मेकैनिकल चेंज के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

मारुति ब्रेजा के अपडेटेड वर्जन का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी इसे इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। नई ब्रेजा में आपको काफी कुछ बदला हुआ दिखेगा। अगर आप भी नई ब्रेजा के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको इसमें ऑफर किए जाने वाले तीन बड़े मेकैनिकल चेंज के बारे में बता रहे हैं, जो आपको इस एसयूवी को खरीदने या न खरीदने का फैसला लेने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं इन मेकैनिकल चेंज के बारे में।

1.0 लीटर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन नई मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल बूस्टरजेट इंजन होगा। यह इंजन पहले से ही फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर एसयूवी में मौजूद है। यह 98 बीएचपी की ताकत और 147 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। फिलहाल, ब्रेजा केवल K15C नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 101 बीएचपी की ताकत और 136 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। 1.5 लीटर से 1.0 लीटर इंजन में बदलाव से ब्रेजा को 18 प्रतिशत के कम जीएसटी ब्रैकेट में आने में भी मदद मिलेगी।

फिलहाल 1.5 लीटर इंजन पर 40 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर लागू होती है क्योंकि यह 1200 सीसी से बड़ा है। कम टैक्स लगने से मारुति सुजुकी ब्रेजा की कीमत बेहद अग्रेसिव हो पाएगी। यह भी उम्मीद की जा रही है कि मारुति सुजुकी ब्रेजा को 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेंड पेट्रोल इंजन के साथ भी ऑफर करना जारी रखेगी।

6-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन मारुति सुजुकी ब्रेजा 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। हाल ही में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली ब्रेजा का एक टेस्ट मॉडल टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। ब्रेजा के टक्कर की ज्यादातर एसयूवी 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ आती हैं और अब मारुति सुजुकी भी ऐसा ही करने जा रही है।

6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ब्रेजा चलाने वालों को हाईवे पर शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा। इस ट्रांसमिशन की वजह से, हाई-स्पीड पर इंजन का RPM कम रहेगा और कंफर्टेबल ड्राइविंग का मजा मिलेगा। साथ ही इससे फ्यूल एफिशिएंसी में भी सुधार होगा। उम्मीद जा रही है कि यह गियरबॉक्स 1.5-लीटर और 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन दोनों के साथ ऑफर किया जा सकता है।

अंडरबॉडी सीएनजी टैंक मारुति सुजुकी विक्टॉरिस की तरह नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में भी अंडरबॉडी-माउंटेड सीएनजी टैंक ऑफर किया जा सकता है। इससे ब्रेजा सीएनजी के बूट में काफी जगह बचेगी और ग्राहकों को ज्यादा लगेज स्पेस मिलेगा। इससे ब्रेजा सीएनजी लंबे सफर के लिए एक बेहद प्रैक्टिल कार बन जाएगी और बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ड्राइविंग के दौरान शानदार हैंडलिंग मिलेगी।