मारुति की नई इलेक्ट्रिक कार कैमरे में कैद! फोटोज ने खोल दी फीचर्स की डिटेल; इंटीरियर का भी खुलासा

मारुति की इस अपकमिंग कार के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ये पहली बार ही देखी गई है। यह एक बड़ी गाड़ी जैसी दिखती है, जिसमें SUV जैसी स्टाइलिंग और बनावट है। यह एक इलेक्ट्रिक कार जैसा एहसास देती है। हालांकि, यह एक ICE (पेट्रोल/डीजल) गाड़ी, या फिर एक प्लग-इन हाइब्रिड कार भी हो सकती है।

ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV के साथ मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो की शुरुआत हो चुकी है। भले ही कंपनी इस सेगमेंट में काफी देरी से आई हो, लेकिन उसकी ग्राोथ का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। अब कंपनी की नई SUV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जो पूरी तरह से ढकी हुई नजर आई है। इस देखने के बाद ऐसा माना जा रहा कि ये कंपनी का दूसरा इलेक्ट्रिक मॉडल हो सकता है। सामने आए फोटोज में इस गाड़ी की और भी बेहतर डिटेलिंग सामने आई हैं। जिनमें इसका पिछला डिजाइन, साइड प्रोफाइल, सामने का हिस्सा और हल्का इंटीरियर भी भी दिखाई दे रहा है।

मारुति की इस अपकमिंग कार के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ये पहली बार ही देखी गई है। यह एक बड़ी गाड़ी जैसी दिखती है, जिसमें SUV जैसी स्टाइलिंग और बनावट है। यह एक इलेक्ट्रिक कार जैसा एहसास देती है। हालांकि, यह एक ICE (पेट्रोल/डीजल) गाड़ी, या फिर एक प्लग-इन हाइब्रिड कार भी हो सकती है।

अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार के एक्सपेक्टेड डिटेल इस अपकमिंग मारुति सुजुकी कार के इलेक्ट्रिक गाड़ी होने की सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है, जो मौजूदा ई-विटार से साइज में बड़ी नजर आ रही है। इसे देखने के बाद सभी संकेत मारुति सुजुकी YMC की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जिसे 5-सीटर ऑप्शन में भी पेश किया जा सकता है। पीछे की तरफ पार्सल ट्रे की मौजूदगी से लगता है कि यह वही 5-सीटर वाला टेस्ट म्यूल हो सकता है।

माकुति सुजुकी YMC उसी हार्टेक्ट-e/27PL प्लेटफॉर्म पर तैयरी होगी, जिस पर eVitara बनी है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह टेस्ट म्यूल भी ई-विटारा की तरह ही 18-इंच के एलॉय व्हील्स पर चल रहा है। शायद इसमें 225-सेक्शन वाले टायर्स लगे हैं। एक और बात जो यह बताती है कि यह एक EV है, क्योंकि इस टेस्ट म्यूल में एग्जॉस्ट भी नजर नहीं आया।

फ्रंट से इसमें संभावित YMC EV का फेसिया देखकर लगता है कि यह विक्टोरिस ICE SUV से इंस्पायर्ड है। इसमें हेडलाइट्स की बनावट पारंपरिक तरीके से दी गई है और LED DRLs का डिजाइन भी विक्टोरिस जैसा ही है। ऊपर की तरफ छोटी ग्रिल भी विक्टोरिस जैसी ही नजर आती है, लेकिन नीचे की ग्रिल और बंपर के आसपास के हिस्से अलग हैं।

साइड से देखने पर लगता है कि इस टेस्ट म्यूल के सामने वाले डोर का साइज विक्टोरिस जैसी दूसरी मारुति कारों जैसा ही है, लेकिन पीछे वाले डोर कुछ अलग तरह के हैं। साथ ही, इसमें डोर खोलने के लिए पारंपरिक हैंडल दिए गए हैं, और वे भी पारंपरिक जगहों पर ही लगे हैं। व्हील आर्च की क्लैडिंग का आकार कुछ हद तक ट्रेपेजॉइडल है, जो विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा या ई-विटारा जैसा ही है।

गाड़ी के पिछले हिस्से में मारुति की इस अपकमिंग नई इलेक्ट्रिक कार में एक अनोखी पहचान देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि इसमें एक कनेक्टेड LED टेल लाइट डिजाइन है, जिसका LED सिग्नेचर काफी अनोखा है। बंपर पर रिफ्लेक्टर हॉरिजॉन्टल हैं और इसमें एक शार्क फिन एंटीना भी लगा है। इस खास यूनिट की विंडो पर UV कट ग्लास भी लगा है, जो अब सिर्फ नेक्सा गाड़ियों के अलावा एरिना कारों में भी मिलने लगा है, जिसे विक्टोरिस में देखा गया है।