मारुति डिजायर को 20-इंच के एलॉय व्हील लगाकर किया मॉडिफाई, फिर सेडान से बना दिया SUV

एक मारुति सुजुकी डिजायर का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसके ओनर्स ने गजब का मॉडिफाई किया है। न्यू जनरेशन डिजायर देश की नंबर-1 कार भी बन चुकी है। ये देखते ही देखते धीरे-धीरे पूरे देश में पॉपुलर हो चुकी है। ऐसे में कुछ लोगों ने इस सेडान को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:11 AM


देश के अंदर कारों को मॉडिफाई करने का दौर काफी पुराना रहा है। कई लोग कार का बेस वैरिएंट खरीदकर इसकी इंटीरियर को मॉडिफाई कराकर टॉप म़डल से भी बेहतर बना लेते हैं। साथ ही, कई लोग कार में बड़े अलॉय व्हील भी लगाते हैं। ऐसे में अब एक मारुति सुजुकी डिजायर का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसके ओनर्स ने गजब का मॉडिफाई किया है। न्यू जनरेशन डिजायर देश की नंबर-1 कार भी बन चुकी है। ये देखते ही देखते धीरे-धीरे पूरे देश में पॉपुलर हो चुकी है। ऐसे में कुछ लोगों ने इस सेडान को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है।

हाल ही में एक वीडियो ऑनलाइन शेयर किया गया है जिसमें हम देश की पहली 2025 मारुति सुजुकी डिजायर को विशाल 20-इंच के एलॉय व्हील्स और लो-प्रोफाइल टायर्स के साथ देख सकते हैं। इस कार के ओनर्स ने इन व्हील्स और टायर्स की कीमत का भी खुलासा किया है। 20-इंच के एलॉय व्हील्स वाली 2025 मारुति सुजुकी डिजायर चौथी पीढ़ी को दिखाने वाला यह वीडियो मिहिर गलाट ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।

वीडियो की शुरुआत में व्लॉगर द्वारा यह बताते हुए होती है कि वह इस अनोखे ढंग से मॉडिफाई की गई डिजायर सेडान को देखने के लिए दिल्ली से पंजाब आए हैं। फिर वह कार के ओनर्स का परिचय देते हैं और नई डिजायर खरीदने के उनके फैसले के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इंटरव्यू के दौरान होस्ट मालिकों से पूछते हैं कि उन्होंने मारुति सुजुकी डिजायर चौथी पीढ़ी को क्यों चुना। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास पहले से ही एक हुंडई क्रेटा है जिसे पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया है और उनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक इनोवा भी है। इसलिए, वे क्रेटा बेचने के बाद एक सेडान खरीदना चाहते थे क्योंकि वे उससे ऊब चुके थे।

उन्होंने बताया कि वे ब्लैक कलर में उपलब्ध सेडान देख रहे थे और उन्होंने वोक्सवैगन वर्टूस पर भी विचार किया। हालांकि, ब्लैक कलर का वैरिएंट बहुत महंगा होने के कारण, उन्होंने डिजायर को फाइनल किया। इसके बाद, उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्लैक कलर की डिजायर खरीदी है, जो आजकल पंजाब में आम नहीं है। डिजाइन मॉडिफाई को लेकर ओनर ने कहा कि उन्होंने फ्रंट स्प्लिटर और लो-प्रोफाइल टायरों के साथ नए 20-इंच के एलॉय व्हील लगवाए हैं। उन्होंने बताया कि पहियों और टायरों की कुल कीमत 1.30 लाख रुपए है। सिर्फ टायर्स की बात करें तो प्रत्येक की कीमत 14,000 रुपए है।

इस गाड़ी की दूसरी विशेषताओं में पूरी तरह से ब्लैक कलर की टिंटेड विंडो और पीछे डेकलिड स्पॉइलर शामिल हैं। इसके अलावा, ओनर ने यह भी बताया कि 20-इंच के एलॉय व्हील ज्यादा उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, उन्होंने इसे अस्थायी तौर पर खरीदा है और जब बाजार में ये उपलब्ध होंगे, तो वे इन्हें क्रोम एलॉय व्हील से बदल देंगे। ओनर ने बताया कि ऑनलाइन ज्यादा मॉडिफाइड डिजायर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उनकी कार रील्स पर ट्रेंड कर रही है। कई लोग उनके मॉडिफिकेशन की सराहना करते हुए उन्हें मैसेज भेज रहे हैं।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Dzire अन्य..

