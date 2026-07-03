महिंद्रा XEV 9e का 'सैटिन डेजर्ट मिस्ट' कलर वैरिएंट लॉन्च, पुरानी कीमत में मिलेगी; रेंज 500Km से ज्यादा

कंपनी का कहना है कि 1 मार्च, 2026 को लॉन्च होने के बाद से XEV 9e सिनेलक्स पॉपुलर सेलिब्रिटीज, टेलीविजन पर्सनालिटी, आंत्रप्रेन्योर और सीनिटर कॉर्पोरेट अधिकारियों के बीच एक पसंदीदा ऑप्शन बनकर सामने आई है।

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देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा का जादू अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। कंपनी पिछले करीब 6 महीने से रिकॉर्ड सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। खासकर उसके पोर्टफोलियो में BE6 और XEV 9e आने के बाद सेल्स में गजब का उछाल देखने को मिला है। महंगी होने के बाद भी इन दोनों eSUVs की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब कंपनी ने XEV 9e का नया सिनेलक्स वर्जन सैटिन डेजर्ट मिस्ट कलर पैलेट के साथ लॉन्च किया है। नया पेंट ऑप्शन मौजूदा सैटिन ब्लैक और सैटिन व्हाइट कलर्स से जुड़ता है जिन्हें मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था।

कंपनी का कहना है कि 1 मार्च, 2026 को लॉन्च होने के बाद से XEV 9e सिनेलक्स पॉपुलर सेलिब्रिटीज, टेलीविजन पर्सनालिटी, आंत्रप्रेन्योर और सीनिटर कॉर्पोरेट अधिकारियों के बीच एक पसंदीदा ऑप्शन बनकर सामने आई है। सैटिन डेजर्ट मिस्ट के साथ, कंपनी ग्राहकों को SUV की प्रीमियम स्थिति को पूरा करने के लिए एक और विशेष फिनिश की पेशकश कर रही है। नए एक्सटीरियर कलर्स को वर्जन के सिग्नेचर चेस्टनट ब्राउन और नॉक्टर्न ब्लैक स्मूथ-ग्रेन लेदरेट इंटीरियर के साथ जोड़ा गया है, जो इस साल की शुरुआत में पेश की गई उसी शानदार केबिन थीम को बनाए रखता है।

महिंद्रा ने नए कलर के साथ इसमें किसी भी मैकेनिकल या फीचर्स में बदलाव नहीं किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत भी 29.35 लाख रुपए है। पहले की तरह, XEV 9e सिनेलक्स फुली-लोडेड पैक थ्री वैरिएंट पर बेस्ड है। यह 79 kWh बैटरी पैक द्वारा ऑपरेटेड है जो फ्लैगशिप ट्रिम के साथ उपलब्ध कम्प्लीट इक्युपमेंट लिस्ट को बरकरार रखते हुए रियल वर्ल्ड में 500Km से अधिक की ड्राइविंग रेंज देती है।

SUV कोस्ट-टू-कोस्ट ट्रिपल HD डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस, इन्फिनिटी रूफ और कॉन्फिगर करने एंबिएंट लाइटिंग के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम के आसपास केंद्रित महिंद्रा के इमर्सिव केबिन एक्सपीरियंस की पेशकश जारी रखती है। अन्य प्रीमियम फीचर्स में स्ट्रेटअहेड विजनएक्स ऑग्युमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, आईडेंटिटी ड्राइवर और रहने वाले की निगरानी, ​​​​हैंड्सफ्री पार्क ऑटो पार्किंग सहायता, सिक्योर 360, डिजिटल चाबी, पर्सनलाइज्ड यूजर प्रोफाइल और डेडिकेटेड कैंप, कीप और PawPal HVAC मोड शामिल हैं।