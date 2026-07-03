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महिंद्रा XEV 9e का 'सैटिन डेजर्ट मिस्ट' कलर वैरिएंट लॉन्च, पुरानी कीमत में मिलेगी; रेंज 500Km से ज्यादा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी का कहना है कि 1 मार्च, 2026 को लॉन्च होने के बाद से XEV 9e सिनेलक्स पॉपुलर सेलिब्रिटीज, टेलीविजन पर्सनालिटी, आंत्रप्रेन्योर और सीनिटर कॉर्पोरेट अधिकारियों के बीच एक पसंदीदा ऑप्शन बनकर सामने आई है।

महिंद्रा XEV 9e का 'सैटिन डेजर्ट मिस्ट' कलर वैरिएंट लॉन्च, पुरानी कीमत में मिलेगी; रेंज 500Km से ज्यादा
Mahindra XEV 9e
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देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा का जादू अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। कंपनी पिछले करीब 6 महीने से रिकॉर्ड सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। खासकर उसके पोर्टफोलियो में BE6 और XEV 9e आने के बाद सेल्स में गजब का उछाल देखने को मिला है। महंगी होने के बाद भी इन दोनों eSUVs की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब कंपनी ने XEV 9e का नया सिनेलक्स वर्जन सैटिन डेजर्ट मिस्ट कलर पैलेट के साथ लॉन्च किया है। नया पेंट ऑप्शन मौजूदा सैटिन ब्लैक और सैटिन व्हाइट कलर्स से जुड़ता है जिन्हें मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था।

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कंपनी का कहना है कि 1 मार्च, 2026 को लॉन्च होने के बाद से XEV 9e सिनेलक्स पॉपुलर सेलिब्रिटीज, टेलीविजन पर्सनालिटी, आंत्रप्रेन्योर और सीनिटर कॉर्पोरेट अधिकारियों के बीच एक पसंदीदा ऑप्शन बनकर सामने आई है। सैटिन डेजर्ट मिस्ट के साथ, कंपनी ग्राहकों को SUV की प्रीमियम स्थिति को पूरा करने के लिए एक और विशेष फिनिश की पेशकश कर रही है। नए एक्सटीरियर कलर्स को वर्जन के सिग्नेचर चेस्टनट ब्राउन और नॉक्टर्न ब्लैक स्मूथ-ग्रेन लेदरेट इंटीरियर के साथ जोड़ा गया है, जो इस साल की शुरुआत में पेश की गई उसी शानदार केबिन थीम को बनाए रखता है।

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महिंद्रा ने नए कलर के साथ इसमें किसी भी मैकेनिकल या फीचर्स में बदलाव नहीं किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत भी 29.35 लाख रुपए है। पहले की तरह, XEV 9e सिनेलक्स फुली-लोडेड पैक थ्री वैरिएंट पर बेस्ड है। यह 79 kWh बैटरी पैक द्वारा ऑपरेटेड है जो फ्लैगशिप ट्रिम के साथ उपलब्ध कम्प्लीट इक्युपमेंट लिस्ट को बरकरार रखते हुए रियल वर्ल्ड में 500Km से अधिक की ड्राइविंग रेंज देती है।

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SUV कोस्ट-टू-कोस्ट ट्रिपल HD डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस, इन्फिनिटी रूफ और कॉन्फिगर करने एंबिएंट लाइटिंग के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम के आसपास केंद्रित महिंद्रा के इमर्सिव केबिन एक्सपीरियंस की पेशकश जारी रखती है। अन्य प्रीमियम फीचर्स में स्ट्रेटअहेड विजनएक्स ऑग्युमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, आईडेंटिटी ड्राइवर और रहने वाले की निगरानी, ​​​​हैंड्सफ्री पार्क ऑटो पार्किंग सहायता, सिक्योर 360, डिजिटल चाबी, पर्सनलाइज्ड यूजर प्रोफाइल और डेडिकेटेड कैंप, कीप और PawPal HVAC मोड शामिल हैं।

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जून में 7,645 यूनिट बेचीं
महिंद्रा मार्च 2026 में e-PV लैडर-बोर्ड पर नंबर-2 की पोजीशन पर पहुंच गई। कंपनी ने जून में अपनी हाइजेस्ट मंथली सेल्स दर्ज की। पहली बार कंपनी ने बिक्री 7,000 यूनिट को पार हो गई। कंपनी ने कुल 7,645 यूनिट बेचीं और इसे महीने-दर-महीने के आधार पर 17% की ग्रोथ मिली। कंपनी ने मई 2026 में 6,530 यूनिट बेची थीं। कंपनी के पास 24% की हिस्सेदारी रही। वहीं, साल-दर-साल के आधार पर इसे 118% की ग्रोथ मिली। बता दें कि जून 2025 में कंपनी ने 3,513 यूनिट बेची थीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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