मिनी स्कॉर्पियो N या फिर छोटी थार, महिंद्रा विजन S के नए स्पाई शॉट ने मचाया तहलका! अगले साल आएगी
बीते कुछ सालों से महिंद्रा की कामयाबी का ऐसा दौर शुरू हुआ है, जिसने उसे कई मौके पर टाटा और हुंडई जैसी कंपनियों से भी आगे कर दिया। कंपनी का इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो तेजी से मजबूत हुआ है। ऐसे में अब कंपनी इस कामयाबी को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती।
फोटोज में पॉप आउट दरवाजे के हैंडल, 5-स्पोक एलॉय व्हील, ऊंची छत और अजीब तरह से बूट दरवाजे पर लगा एक अतिरिक्त पहिया भी दिखाई दे रहा है। इसे 15 अगस्त को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। विजन S उन 4 नए प्रोजक्ट में से एक है जिन्हें महिंद्रा अगले कुछ सालों में लॉन्च करेगा। उम्मीद है कि इसे कॉम्पैक्ट और सब-कॉम्पैक्ट रूप में पेश किया जाएगा। ये प्रतिष्ठित नेमप्लेट को बरकरार रखते हुए बॉडी-फ्रेम डिजाइन से मोनोकॉक लेआउट में परिवर्तित हो जाएगी। विजन S में विजन T, विजन SXT और विजन X शामिल होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन के थार, थार पिकअप ट्रक और XUV3XO को भी तैयार करेंगे।
जनवरी में लॉन्च होगी महिंद्रा XUV 7XO
इस SUV के मैकेनिकल पैकेज में किसी तरह का बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इस बार मुख्य फोकस विज़ुअल डिफरेंस, फीचर्स की गहराई और इन-कार टेक पर है। हाल के टीजर से कन्फर्म हुई सबसे बड़ी खासियतों में से एक 540-डिग्री कैमरा सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, जो कई कैमरा फीड को एक साथ जोड़कर पारंपरिक सराउंड-व्यू सेटअप से ज्यादा विजिबिलिटी देता है। इसके साथ एक नया ADAS विज़ुअलाइजेशन लेयर भी है जो एक्टिव ड्राइवर असिस्टेंस फंक्शन्स को रियल टाइम में ग्राफिकली दिखाता है।
महिंद्रा ने पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए BYOD सपोर्ट के साथ इन-कार थिएटर मोड भी दिखाया है, जिसे ब्रांड के Adrenox+ सॉफ्टवेयर सूट के जरिए मैनेज किया जाता है जो अब इंफोटेनमेंट, कनेक्टिविटी और व्हीकल इंटेलिजेंस को हैंडल करता है। SUV के दोनों सिरों पर डिजाइन अपडेट साफ दिख रहे हैं। लाइटिंग सिग्नेचर नया लग रहा है, जो महिंद्रा के नए इलेक्ट्रिक मॉडल जैसे कि XEV 9S से संकेत लेता है। इसे 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा।
