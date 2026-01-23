महिंद्रा ने चुपचाप से डीलर के पास पहुंचा दी न्यू थार, लेकिन लीक फोटो ने किया डिजाइन का हुआ खुलासा
महिंद्रा की अपकमिंग थार रॉक्स स्पेशल एडिशन को अब एक डीलर यार्ड में देखा गया है। जिससे इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले डिजाइन और डिटेल का खुलासा हो गया है। यह महिंद्रा द्वारा 2026 के लिए एक नए रॉक्स वैरिएंट को टीज करने के कुछ ही समय बाद हुआ है।
महिंद्रा की अपकमिंग थार रॉक्स स्पेशल एडिशन को अब एक डीलर यार्ड में देखा गया है। जिससे इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले डिजाइन और डिटेल का खुलासा हो गया है। यह महिंद्रा द्वारा 2026 के लिए एक नए रॉक्स वैरिएंट को टीज करने के कुछ ही समय बाद हुआ है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स से इस बात की पुष्टि होती है कि यह एक कॉस्मेटिक स्पेशल एडिशन है, जिसमें एक मजबूत ब्लैक-आउट थीम है। लीक फोटोज से पता चलता है कि नए वैरिएंट को थार रॉक्स स्टार एडिशन कहा जाता है, जो AX7 L ट्रिम पर बेस्ड है।
थार रॉक्स स्टार एडिशन में सबसे ध्यान देने वाले चेंजेस ब्लैक एलिमेंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल है। SUV में ब्लैक एलॉय व्हील्स हैं, जो रेगुलर वैरिएंट में देखे जाने वाले स्टैंडर्ड डुअल-टोन या मेटैलिक-फिनिश रिम्स की जगह लेते हैं। स्टील्थ ब्लैक एक्सटीरियर शेड के साथ, कुल मिलाकर लुक स्टैंडर्ड रॉक्स लाइनअप की तुलना में काफी ज्यादा अग्रेसिव और एक जैसा है। ग्रिल, बंपर और लाइटिंग सेटअप सहित अन्य बाहरी एलिमेंट्स में चेंजेस दिख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि महिंद्रा ने इस स्पेशल एडिशन के लिए अपडेट को कॉस्मेटिक सुधारों तक सीमित रखा है।
AX7 L के स्पाई शॉट से पता चलता है कि इसके अंदर ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है। इसमें ब्लैक डैशबोर्ड, ब्लैक सीट लेदरेट अपहोल्स्ट्री और डार्क इंटीरियर ट्रिम्स देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि महिंद्रा ने बेज रूफ लाइनर और बेज डोर पैनल के कुछ हिस्सों को बरकरार रखा है, जिससे पूरी तरह से ब्लैक-आउट केबिन के बजाय एक डुअल-टोन कंट्रास्ट बनता है। यह तरीका इंटीरियर को बहुत ज्यादा गहरा महसूस होने से बचाता है, जबकि इसे वर्तमान में पेश किए जा रहे रेगुलर आइवरी व्हाइट और मोचा ब्राउन इंटीरियर ऑप्शन से साफ रूप से अलग करता है।
इसके पहले टीजर से इस बात का संकेत मिला था कि थार रॉक्स स्टार एडिशन कोई फेसलिफ्ट नहीं है और इसमें पावरट्रेन या इक्विपमेंट लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद है कि SUV मौजूदा 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ जारी रहेगी। दोनों इंजन वैरिएंट और ड्राइवट्रेन कॉन्फिगरेशन के आधार पर मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं। डीलर्स के पास पहुंचने के बाद इसकी कीमतों का एलान जल्द किया ज सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।