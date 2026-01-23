महिंद्रा ने चुपचाप से डीलर के पास पहुंचा दी न्यू थार, लेकिन लीक फोटो ने किया डिजाइन का हुआ खुलासा

Hindustan Hindi News
New Mahindra Thar Roxx Star Edition Spied At Dealer
संक्षेप:

महिंद्रा की अपकमिंग थार रॉक्स स्पेशल एडिशन को अब एक डीलर यार्ड में देखा गया है। जिससे इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले डिजाइन और डिटेल का खुलासा हो गया है। यह महिंद्रा द्वारा 2026 के लिए एक नए रॉक्स वैरिएंट को टीज करने के कुछ ही समय बाद हुआ है। 

Jan 23, 2026 07:52 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा की अपकमिंग थार रॉक्स स्पेशल एडिशन को अब एक डीलर यार्ड में देखा गया है। जिससे इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले डिजाइन और डिटेल का खुलासा हो गया है। यह महिंद्रा द्वारा 2026 के लिए एक नए रॉक्स वैरिएंट को टीज करने के कुछ ही समय बाद हुआ है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स से इस बात की पुष्टि होती है कि यह एक कॉस्मेटिक स्पेशल एडिशन है, जिसमें एक मजबूत ब्लैक-आउट थीम है। लीक फोटोज से पता चलता है कि नए वैरिएंट को थार रॉक्स स्टार एडिशन कहा जाता है, जो AX7 L ट्रिम पर बेस्ड है।

थार रॉक्स स्टार एडिशन में सबसे ध्यान देने वाले चेंजेस ब्लैक एलिमेंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल है। SUV में ब्लैक एलॉय व्हील्स हैं, जो रेगुलर वैरिएंट में देखे जाने वाले स्टैंडर्ड डुअल-टोन या मेटैलिक-फिनिश रिम्स की जगह लेते हैं। स्टील्थ ब्लैक एक्सटीरियर शेड के साथ, कुल मिलाकर लुक स्टैंडर्ड रॉक्स लाइनअप की तुलना में काफी ज्यादा अग्रेसिव और एक जैसा है। ग्रिल, बंपर और लाइटिंग सेटअप सहित अन्य बाहरी एलिमेंट्स में चेंजेस दिख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि महिंद्रा ने इस स्पेशल एडिशन के लिए अपडेट को कॉस्मेटिक सुधारों तक सीमित रखा है।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर को 12 महीने में 1.92 लाख लोगों ने खरीद डाला; 26Km माइलेज, 6 एयरबैग

AX7 L के स्पाई शॉट से पता चलता है कि इसके अंदर ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है। इसमें ब्लैक डैशबोर्ड, ब्लैक सीट लेदरेट अपहोल्स्ट्री और डार्क इंटीरियर ट्रिम्स देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि महिंद्रा ने बेज रूफ लाइनर और बेज डोर पैनल के कुछ हिस्सों को बरकरार रखा है, जिससे पूरी तरह से ब्लैक-आउट केबिन के बजाय एक डुअल-टोन कंट्रास्ट बनता है। यह तरीका इंटीरियर को बहुत ज्यादा गहरा महसूस होने से बचाता है, जबकि इसे वर्तमान में पेश किए जा रहे रेगुलर आइवरी व्हाइट और मोचा ब्राउन इंटीरियर ऑप्शन से साफ रूप से अलग करता है।

ये भी पढ़ें:6 एयरबैग, 9 इंच स्क्रीन, 34Km माइलेज; ₹4.98 लाख की कार बनी नंबर-1

इसके पहले टीजर से इस बात का संकेत मिला था कि थार रॉक्स स्टार एडिशन कोई फेसलिफ्ट नहीं है और इसमें पावरट्रेन या इक्विपमेंट लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद है कि SUV मौजूदा 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ जारी रहेगी। दोनों इंजन वैरिएंट और ड्राइवट्रेन कॉन्फिगरेशन के आधार पर मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं। डीलर्स के पास पहुंचने के बाद इसकी कीमतों का एलान जल्द किया ज सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Mahindra Thar Roxx Auto News Hindi

