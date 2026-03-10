जल्द आ सकती है नई Thar Roxx, सामने आया स्पाई फोटो, मिल सकता है नया इंजन, कीमत भी कम

Mar 10, 2026 05:49 pm IST

नई 2026 Mahindra Thar Roxx जल्द सड़कों पर दिख सकती है। कंपनी नई रॉक्स पर कुछ दिनों से काम कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह नए इंजन के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है। यह 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन हो सकता है।

नई 2026 Mahindra Thar Roxx जल्द सड़कों पर दिख सकती है। कंपनी नई रॉक्स पर कुछ दिनों से काम कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह नए इंजन के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है। कंपनी की तरफ से अभी इसके लॉन्च टाइम फ्रेम के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच अपकमिंग 2026 थार रॉक्स के टेस्ट म्यूल को रोड पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। रशलेन ने नई रॉक्स के स्पाई फोटो को शेयर किया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी नई रॉक्स को 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।

जल्द आ सकती है थार रॉक्स 1.5D लॉन्च के समय महिंद्रा ने थार रॉक्स के साथ केवल दो इंजन ऑप्शन दिया था। एक 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 2.2 लीटर टर्बो डीजल। ये दोनों इंजन थार (3-डोर मॉडल) में भी उपलब्ध थे। हालांकि, थार में एक तीसरा इंजन ऑप्शन भी था, जो थार रॉक्स में नहीं दिया गया। हम बात कर रहे हैं 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन की, जो फिलहाल केवल थार में ही मिलता है। थार रॉक्स के लिए उपलब्ध इंजन विकल्पों में से यह 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन आखिरी ऑप्शन है। महिंद्रा जल्द ही थार रॉक्स 1.5D को देश में लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही एक नया बेस वेरिएंट एक्साइटिंग प्राइस पर और हर ट्रिम लेवल के कई नए वेरिएंट भी बेहतर कीमत पर लॉन्च किए जा सकते हैं।

कम हो सकती है कीमत फिलहाल, थार रॉक्स की शुरुआती कीमत बेस MX1 2.0 पेट्रोल MT 2WD वेरिएंट के लिए 12.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। अगर महिंद्रा थार रॉक्स के 1.5 डीजल MT वेरिएंट पर काम कर रही है, तो MX1 2.0 पेट्रोल MT 2WD वेरिएंट के मुकाबले इसकी शुरुआती कीमत काफी कम हो सकती है।

सिंगल-पैनल सनरूफ और 19-इंच अलॉय वील्स का कॉम्बिनेशन चेन्नई के ऑटोमोबाइल एंथुजिएस्ट सिबी ने इस खास टेस्ट म्यूल को देखा। इसकी एक और खास बात यह है कि इसमें सिंगल-पैनल सनरूफ और 19-इंच अलॉय वील्स का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। अभी की बात करें, तो 19-इंच अलॉय वील्स केवल AX7L और हाल ही में लॉन्च हुए स्टार एडिशन के साथ ही उपलब्ध हैं।