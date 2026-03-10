Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जल्द आ सकती है नई Thar Roxx, सामने आया स्पाई फोटो, मिल सकता है नया इंजन, कीमत भी कम

Mar 10, 2026 05:49 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नई 2026 Mahindra Thar Roxx जल्द सड़कों पर दिख सकती है। कंपनी नई रॉक्स पर कुछ दिनों से काम कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह नए इंजन के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है। यह 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन हो सकता है।

जल्द आ सकती है नई Thar Roxx, सामने आया स्पाई फोटो, मिल सकता है नया इंजन, कीमत भी कम

नई 2026 Mahindra Thar Roxx जल्द सड़कों पर दिख सकती है। कंपनी नई रॉक्स पर कुछ दिनों से काम कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह नए इंजन के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है। कंपनी की तरफ से अभी इसके लॉन्च टाइम फ्रेम के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच अपकमिंग 2026 थार रॉक्स के टेस्ट म्यूल को रोड पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। रशलेन ने नई रॉक्स के स्पाई फोटो को शेयर किया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी नई रॉक्स को 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

जल्द आ सकती है थार रॉक्स 1.5D

लॉन्च के समय महिंद्रा ने थार रॉक्स के साथ केवल दो इंजन ऑप्शन दिया था। एक 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 2.2 लीटर टर्बो डीजल। ये दोनों इंजन थार (3-डोर मॉडल) में भी उपलब्ध थे। हालांकि, थार में एक तीसरा इंजन ऑप्शन भी था, जो थार रॉक्स में नहीं दिया गया। हम बात कर रहे हैं 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन की, जो फिलहाल केवल थार में ही मिलता है। थार रॉक्स के लिए उपलब्ध इंजन विकल्पों में से यह 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन आखिरी ऑप्शन है। महिंद्रा जल्द ही थार रॉक्स 1.5D को देश में लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही एक नया बेस वेरिएंट एक्साइटिंग प्राइस पर और हर ट्रिम लेवल के कई नए वेरिएंट भी बेहतर कीमत पर लॉन्च किए जा सकते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.39 - 22.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

₹ 13.66 - 24.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault New Duster

Renault New Duster

₹ 10 - 19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

₹ 12.98 - 16.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Photo: Rushlane
ये भी पढ़ें:खरीदनी है रॉयल एनफील्ड बाइक? 2.50 लाख से कम में मिल रहे ये 6 शानदार मॉडल

कम हो सकती है कीमत

फिलहाल, थार रॉक्स की शुरुआती कीमत बेस MX1 2.0 पेट्रोल MT 2WD वेरिएंट के लिए 12.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। अगर महिंद्रा थार रॉक्स के 1.5 डीजल MT वेरिएंट पर काम कर रही है, तो MX1 2.0 पेट्रोल MT 2WD वेरिएंट के मुकाबले इसकी शुरुआती कीमत काफी कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें:मर्सिडीज-बेंज की नई ईवी, 20 मिनट की चार्जिंग में 400 km की रेंज, शुरू हुई बुकिंग

सिंगल-पैनल सनरूफ और 19-इंच अलॉय वील्स का कॉम्बिनेशन

चेन्नई के ऑटोमोबाइल एंथुजिएस्ट सिबी ने इस खास टेस्ट म्यूल को देखा। इसकी एक और खास बात यह है कि इसमें सिंगल-पैनल सनरूफ और 19-इंच अलॉय वील्स का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। अभी की बात करें, तो 19-इंच अलॉय वील्स केवल AX7L और हाल ही में लॉन्च हुए स्टार एडिशन के साथ ही उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा लाई ₹4 लाख का ऐसा डिस्काउंट, शोरूम जाकर बना लेंगे कार खरीदने का मन!

इन दोनों ट्रिम्स में पैनोरमिक सनरूफ मिलती है। ऐसे में सिंगल-पैनल सनरूफ और 19-इंच अलॉय वील्स का कॉम्बिनेशन एक नए ट्रिम लेवल के संभावित लॉन्च की ओर इशारा करता है। यह AX7 हो सकता है, जो AX5L और AX7L के बीच आएगा। महिंद्रा ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि थार रॉक्स को नया AX7 ट्रिम लेवल मिलेगा या 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन का एक लाइनअप।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Mahindra Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।