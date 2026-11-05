जून 2027 तक लॉन्च हो सकती हैं Mahindra की ये चार नई SUV, लिस्ट में BE 07 भी

महिंद्रा जून 2027 के आखिर तक अपने नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की अर्निंग्स कॉल प्रेजेंटेशन में चार नए प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

महिंद्रा की इंडियन एसयूवी मार्केट में पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। कंपनी पेट्रोल और डीजल एसयूवी के साथ अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को भी बड़ा करने की तैयारी कर रही है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की अर्निंग्स कॉल प्रेजेंटेशन में चार नए प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया है। इनमें एक फेसलिफ्ट, एक नई इलेक्ट्रिक SUV, NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एसयूवी और स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप शामिल है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले करीब 8 महीनों में महिंद्रा अपने एसयूवी पोर्टफोलियो में कई बड़े बदलाव कर सकती है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनी किन एसयूवी को लॉन्च कर सकती है।

महिंद्रा विजन S महिंद्रा की NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नई एसयूवी विजन S कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन होगी। इसे पहली बार अगस्त 2025 में दिखाया गया था। उम्मीद है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल 2026 के आखिर तक लाया जाएगा। जबकि, लॉन्च 2027 की शुरुआत में हो सकता है। यह 4 मीटर से छोटी एसयूवी होगी और इसका डिजाइन काफी हद तक कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा रहने की उम्मीद है। इसमें बॉक्सी स्टांस और रगेड लुक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एलईडी हेडलैंप, टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

महिंद्रा BE 07 इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा की दूसरी बड़ा लॉन्च BE 07 इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन मॉडल हो सकता है। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। यह कंपनी की Electric Origin रेंज में BE 6 से ऊपर पोजिशन की जाएगी। BE 07 को INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसमें दूसरी Electric Origin SUV की तरह 59kWh, 70kWh और 79kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। इसके RWD और AWD दोनों वर्जन आने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी पावर और टॉर्क से जुड़ी जानकारी नहीं दी है। इसमें फ्रेमलेस डोर भी खास अट्रैक्शन होंगे।

महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर महिंद्रा ने अगस्त 2026 में अपनी नई लाइफस्टाइल पिकअप स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर से पर्दा उठाया था। कंपनी पहले ही इसकी लॉन्च टाइमलाइन अप्रैल 2027 बताई है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.79 लाख रुपये से कम रखे जाने की जानकारी दी गई थी। यह पिकअप कंपनी के नए जनरेशन बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसमें मौजूदा Scorpio-N वाले 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिल सकते हैं। दोनों इंजन के साथ 4x2 और 4x4 कॉन्फिगरेशन का विकल्प मिलने की उम्मीद है।

महिंद्रा थार रॉक्स फेसलिफ्ट महिंद्रा थार रॉक्स के अपडेटेड मॉडल पर भी काम कर रही है। फेसलिफ्ट में एसयूवी का मौजूदा डिजाइन, साइज और स्टांस बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर्स और बेहतर सस्पेंशन सेटअप दिया जा सकता है। नए मॉडल में हाल ही में लॉन्च हुई थार OG की तरह Davinci डैम्पर्स मिलने की संभावना है। इंजन के मामले में इसमें मौजूदा मॉडल वाले 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन कंटिन्यू रह सकते हैं।