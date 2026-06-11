लॉन्च से पहले दिखा Mahindra Scorpio-N का फेसलिफ्ट वर्जन, दमदार है SUV का लुक, मिलेंगे तगड़े फीचर

स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के प्रोटोटाइप को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है, जिससे बायर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। अपकमिंग स्कॉर्पियो-N को हेवी कैमोफ्लाज में देखा गया है। आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या नया ऑफर करने वाली है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बीते कई हफ्तों से स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट काफी चर्चा में है। इसी बीच इसके प्रोटोटाइप को टेस्टिंग के दौरान जैसलमेर में स्पॉट किया गया है, जिससे बायर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। अपकमिंग स्कॉर्पियो-N को हेवी कैमोफ्लाज में देखा गया है। हालांकि, इसके बावजूद भी एसयूवी के डिजाइन के बारे में थोड़ी-बहुत डीटेल सामने आ गई है। स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के स्पाइ शॉट्स को Sarsij Mishra ने शेयर किया है। आइए जानते हैं कंपनी स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

बड़े कॉस्मेटिक और टेक्नोलॉजी अपडेट नई स्कॉर्पियो-N में कंपनी कुछ बड़े कॉस्मेटिक और टेक्नोलॉजी अपडेट देने की तैयारी कर रही है, जिससे यह SUV पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न नजर आएगी। स्पाई फोटोज के अनुसार फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो-N में नया फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा। इसमें हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स दिए गए हैं, जिनकी डिजाइन अगस्त 2025 में शोकेस की गई Mahindra Vision.S कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड लगती है। हालांकि टेस्ट मॉडल में फ्रंट फेसिया के बाकी हिस्सों में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लॉन्च के समय SUV में नए हेडलैंप्स, अपडेटेड लोअर एयर इंटेक और नए डिजाइन वाला बंपर भी दिया जाएगा।

नए 18-इंच अलॉय वील्स, नया रियर बंपर एक्सटीरियर में सिर्फ फ्रंट ही नहीं बल्कि बाकी हिस्सो में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी नए 18-इंच अलॉय वील्स, नया रियर बंपर और अपडेटेड टेललाइट्स दे सकती है। इसके अलावा फेसलिफ्ट मॉडल को मौजूदा वर्जन से अलग पहचान देने के लिए एक नया एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।

केबिन में भी बड़ा बदलाव इंटीरियर की बात करें तो नई स्कॉर्पियो-N के केबिन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले सामने आए स्पाई शॉट्स से पता चला है कि SUV में पूरी तरह नया डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगा। मौजूदा मॉडल में दिए गए वर्टिकल AC वेंट्स की जगह अब सेंटर में हॉरिजॉन्टल AC वेंट्स मिलेंगे। इसके साथ ही SUV में नया फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा, जिसका साइज करीब 10.25 इंच हो सकता है।

यह मौजूदा मॉडल की डैशबोर्ड-इंटीग्रेटेड 8-इंच यूनिट से काफी बड़ा होगा। टेक्नोलॉजी के मामले में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो-N में 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। यह मौजूदा मॉडल के सेमी-डिजिटल सेटअप की जगह लेगा, जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और 7-इंच मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑफर किया जाता है।

इंजन ऑप्शन में नहीं होगा कोई बदलाव इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में महिंद्रा कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाली है। माना जा रहा है कि कंपनी मौजूदा इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन्स को ही जारी रखेगी। फिलहाल स्कॉर्पियो-N में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 200 हॉर्सपावर की ताकत जेनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 370Nm और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 380Nm का टॉर्क देता है।