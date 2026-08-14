महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप पेश, कीमत ₹19.79 लाख से कम; लेकिन अभी नहीं खरीद पाएंगे ग्राहक

कंपनी ने साफ किया है कि इस पिकअप की एक्स-शोरूम कीमत 19.79 लाख रुपए से कम होगी। इस पिकअप को कंपनी ने पहली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया था। इसे भारत में डेवलप किया गया है। इसे इंटरनेशन मार्केट में भी बेचा जाएगा।

महिंद्रा का स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप पेश

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महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने नए ग्लोबल मिडसाइज पिकअप ट्रक स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को पेश कर दिया है। इसे भारत में अप्रैल 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि इस पिकअप की एक्स-शोरूम कीमत 19.79 लाख रुपए से कम होगी। इस पिकअप को कंपनी ने पहली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया था। इसे भारत में डेवलप किया गया है। इसे इंटरनेशन मार्केट में भी बेचा जाएगा। यह लॉन्च भारत में लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट के एक नए फेज में महिंद्रा की एंट्री का प्रतीक होगा, जहां कंपनी पिकअप की उपयोगिता को SUV से जुड़ी सुविधाओं और आराम के साथ जोड़ना चाहेगी।

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का एक्सटीरियर और डिजाइन डिजाइन की बात करें तो, महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर स्कॉर्पियो N SUV की तुलना में कॉन्सेप्ट के करीब दिखती है। सामने की ओर एक बड़ी ग्रिल के साथ शानदार फ्रंट फेसिया दिया है, जो एक बड़े महिंद्रा ट्विन पीक्स लोगो से सजी है। हेडलाइट पोजिशनिंग पारंपरिक है और ऊपर हेडलाइट्स में LED DRLs मौजूद हैं। फ्रंट में चंकी स्किड प्लेट के साथ बम्पर में वर्टिकली तौर से व्यवस्थित फॉग लाइट देख सकते हैं। कॉर्नर से मस्कुलर व्हील आर्च क्लैडिंग, ऑन/ऑफ रोड टायर के साथ बड़े एलॉय व्हील और स्कॉर्पियो N SUV के समान सिल्हूट देख सकते हैं।

कोई यह अंतर कर सकता है कि स्कॉर्पियो N कहां खत्म होती है और कहां पिक अप शुरू होता है। बड़े एलॉय व्हील, मजबूत साइड स्टेप और सभी चार डिस्क ब्रेक भी देख सकते हैं, जो कोई कसर नहीं छोड़ते। पीछे की तरफ, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में टेलगेट पर एक बड़ा महिंद्रा अक्षर उभरा हुआ है, जिसे अतिरिक्त सुविधा के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। लोड बेड में चढ़ना आसान बनाने के लिए महिंद्रा कुछ व्यावहारिक कोने वाले कदम भी पेश कर सकता है। ये दूसरे मिड साइज पिकअप ट्रकों की तरह ही नजर आता है।

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का इंटीरियर और फीचर्स

अब बात करें इंटीरियर की तो, महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को सिंगल-कैब या डुअल-कैब लेआउट में पेश कर सकता है। इसमें कॉस्ट इफेक्टिव इक्युमेंट लिस्ट वाले बजट-कॉन्सिस ग्राहक के लिए हो सकता है, जबकि डुअल कैब वर्जन सभी घंटियां और सीटियां प्रदान कर सकता है। उनमें से सबसे खास ये फीचर्स हैं।

> नया स्टीयरिंग व्हील

> बड़ी पोर्ट्रेट-स्टाइल वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन

> डुअल जोन क्लाइमेंट कंट्रोल

> पैनोरमिक सनरूफ

> वेंटिलेटेड सीटें

> सराउंड कैमरे

> सोफेस्टिकेटेड ADAS

> ड्राइवर मॉनिटरिंग

> सेंटर कंसोल पर पुश-बटन स्टार्ट