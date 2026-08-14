महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप पेश, कीमत ₹19.79 लाख से कम; लेकिन अभी नहीं खरीद पाएंगे ग्राहक
कंपनी ने साफ किया है कि इस पिकअप की एक्स-शोरूम कीमत 19.79 लाख रुपए से कम होगी। इस पिकअप को कंपनी ने पहली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया था। इसे भारत में डेवलप किया गया है। इसे इंटरनेशन मार्केट में भी बेचा जाएगा।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने नए ग्लोबल मिडसाइज पिकअप ट्रक स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को पेश कर दिया है। इसे भारत में अप्रैल 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि इस पिकअप की एक्स-शोरूम कीमत 19.79 लाख रुपए से कम होगी। इस पिकअप को कंपनी ने पहली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया था। इसे भारत में डेवलप किया गया है। इसे इंटरनेशन मार्केट में भी बेचा जाएगा। यह लॉन्च भारत में लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट के एक नए फेज में महिंद्रा की एंट्री का प्रतीक होगा, जहां कंपनी पिकअप की उपयोगिता को SUV से जुड़ी सुविधाओं और आराम के साथ जोड़ना चाहेगी।
स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का एक्सटीरियर और डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो, महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर स्कॉर्पियो N SUV की तुलना में कॉन्सेप्ट के करीब दिखती है। सामने की ओर एक बड़ी ग्रिल के साथ शानदार फ्रंट फेसिया दिया है, जो एक बड़े महिंद्रा ट्विन पीक्स लोगो से सजी है। हेडलाइट पोजिशनिंग पारंपरिक है और ऊपर हेडलाइट्स में LED DRLs मौजूद हैं। फ्रंट में चंकी स्किड प्लेट के साथ बम्पर में वर्टिकली तौर से व्यवस्थित फॉग लाइट देख सकते हैं। कॉर्नर से मस्कुलर व्हील आर्च क्लैडिंग, ऑन/ऑफ रोड टायर के साथ बड़े एलॉय व्हील और स्कॉर्पियो N SUV के समान सिल्हूट देख सकते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra JAYO
₹ 9.98 - 10.4 लाख
Mahindra Bolero Camper
₹ 9.22 - 10.2 लाख
Tata Intra V70
₹ 10.2 लाख
Tata Yodha 2.0
₹ 10 - 10.4 लाख
Mahindra Bolero Maxx Pik-Up HD
₹ 9.17 - 10.52 लाख
कोई यह अंतर कर सकता है कि स्कॉर्पियो N कहां खत्म होती है और कहां पिक अप शुरू होता है। बड़े एलॉय व्हील, मजबूत साइड स्टेप और सभी चार डिस्क ब्रेक भी देख सकते हैं, जो कोई कसर नहीं छोड़ते। पीछे की तरफ, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में टेलगेट पर एक बड़ा महिंद्रा अक्षर उभरा हुआ है, जिसे अतिरिक्त सुविधा के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। लोड बेड में चढ़ना आसान बनाने के लिए महिंद्रा कुछ व्यावहारिक कोने वाले कदम भी पेश कर सकता है। ये दूसरे मिड साइज पिकअप ट्रकों की तरह ही नजर आता है।
स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का इंटीरियर और फीचर्स
अब बात करें इंटीरियर की तो, महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को सिंगल-कैब या डुअल-कैब लेआउट में पेश कर सकता है। इसमें कॉस्ट इफेक्टिव इक्युमेंट लिस्ट वाले बजट-कॉन्सिस ग्राहक के लिए हो सकता है, जबकि डुअल कैब वर्जन सभी घंटियां और सीटियां प्रदान कर सकता है। उनमें से सबसे खास ये फीचर्स हैं।
> नया स्टीयरिंग व्हील
> बड़ी पोर्ट्रेट-स्टाइल वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन
> डुअल जोन क्लाइमेंट कंट्रोल
> पैनोरमिक सनरूफ
> वेंटिलेटेड सीटें
> सराउंड कैमरे
> सोफेस्टिकेटेड ADAS
> ड्राइवर मॉनिटरिंग
> सेंटर कंसोल पर पुश-बटन स्टार्ट
स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर के पावरट्रेन विकल्प
नई महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को पावर देने के लिए कंपनी ने अपने परिचित इंजन ऑप्शन देगी, लेकिन बाजार के आधार पर ऑप्शन अलग हो सकते हैं। इसका 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 200 बीएचपी तक पावर और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन 450 एनएम तक टॉर्क जनरेट करता है। महिंद्रा के सोफेस्टिकेटेड 4XPLOR 4WD सिस्टम के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।