महिंद्रा ने इस सेगमेंट में किया बड़ा कारनामा, एक साथ CNG, EV, इथेनॉल मॉडल लाई; गडकरी भी हुए फैन!

देश के SUV सेगमेंट में महिंद्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सभी SUV मॉडल हैं। जिसके चलते वो SUV बेचने वाली देश की नंबर-1 कंपनी भी है। हालांकि, एक सेगमेंट और भी है जहां महिंद्रा शनदार परफॉर्मेंस दे रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर सेगमेंट की।

Sat, 22 Nov 2025 10:05 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के SUV सेगमेंट में महिंद्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सभी SUV मॉडल हैं। जिसके चलते वो SUV बेचने वाली देश की नंबर-1 कंपनी भी है। हालांकि, एक सेगमेंट और भी है जहां महिंद्रा शनदार परफॉर्मेंस दे रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर सेगमेंट की। महिंद्रा वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। ऐसे में कंपनी ने नागपुर में एग्रोविजन 2025 में नेक्स्ट जनरेशन के अल्टरनेट-फ्यूल ट्रैक्टर और खेती की टेक्नोलॉजी की पूरी लाइनअप पेश की है। इसमें CNG/CBG, फ्लेक्स-फ्यूल और इलेक्ट्रिक वाले मॉडल शामिल रहे।

इस शोकेस का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुआ। एग्रोविजन 2025 में महिंद्रा ने चेन्नई में अपनी महिंद्रा रिसर्च वैली (MRV) में डेवलप किए गए तीन बड़े अल्टरनेट-फ्यूल इनोवेशन पेश किए। इस डिस्प्ले ने साफ, ज्यादा कुशल और टिकाऊ खेती के मशीनीकरण के लिए महिंद्रा के बढ़ते कमिटमेंट को दिखाया, जो 2070 तक नेट-जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने के भारत के लंबे समय के विजन से काफी मिलता-जुलता है।

1. CNG/CBG और डुअल-फ्यूल ट्रैक्टर
युवो टेक+ प्लेटफॉर्म पर बना यह ट्रैक्टर CNG, कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) या डीजल-CNG डुअल-फ्यूल कॉम्बिनेशन पर चलता है, जिससे किसानों को साफ काम, कम चलने का खर्च और बेहतर फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ग्रामीण भारत में CBG की उपलब्धता बढ़ने के साथ, महिंद्रा का मकसद एक ऐसा फ्यूचर-प्रूफ सॉल्यूशन देना है जो सस्टेनेबिलिटी के साथ कॉस्ट एफिशिएंसी को जोड़े।

2. इथेनॉल फ्लेक्स-फ्यूल ट्रैक्टर इंजन
गन्ना, मक्का, फसल के बचे हुए हिस्से और खेती के कचरे जैसे सोर्स से मिलने वाले इथेनॉल पर चलने में सक्षम यह ट्रैक्टर एमिशन में काफी कमी लाता है। साथ ही, किसानों के लिए एनर्जी इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देता है। फ्लेक्स-फ्यूल सेटअप अलग-अलग इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड को भी सपोर्ट करता है, जिससे लोकल फ्यूल की उपलब्धता के आधार पर इसे आसानी से अपनाया जा सकता है।

3. नेक्स्ट-जेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर (OJA प्लेटफॉर्म)
महिंद्रा का ग्लोबल लाइटवेट OJA प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का बेस है। कम ऑपरेटिंग कॉस्ट, तुरंत टॉर्क और हाई एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया, यह इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो इसे खेती के अलग-अलग कामों के लिए सही बनाता है। इसका स्मूद ऑपरेशन, जीरो एमिशन और कम मेंटेनेंस सस्टेनेबल मशीनीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
