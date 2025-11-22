महिंद्रा ने इस सेगमेंट में किया बड़ा कारनामा, एक साथ CNG, EV, इथेनॉल मॉडल लाई; गडकरी भी हुए फैन!

संक्षेप: देश के SUV सेगमेंट में महिंद्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सभी SUV मॉडल हैं। जिसके चलते वो SUV बेचने वाली देश की नंबर-1 कंपनी भी है। हालांकि, एक सेगमेंट और भी है जहां महिंद्रा शनदार परफॉर्मेंस दे रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर सेगमेंट की।

देश के SUV सेगमेंट में महिंद्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सभी SUV मॉडल हैं। जिसके चलते वो SUV बेचने वाली देश की नंबर-1 कंपनी भी है। हालांकि, एक सेगमेंट और भी है जहां महिंद्रा शनदार परफॉर्मेंस दे रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर सेगमेंट की। महिंद्रा वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। ऐसे में कंपनी ने नागपुर में एग्रोविजन 2025 में नेक्स्ट जनरेशन के अल्टरनेट-फ्यूल ट्रैक्टर और खेती की टेक्नोलॉजी की पूरी लाइनअप पेश की है। इसमें CNG/CBG, फ्लेक्स-फ्यूल और इलेक्ट्रिक वाले मॉडल शामिल रहे।

इस शोकेस का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुआ। एग्रोविजन 2025 में महिंद्रा ने चेन्नई में अपनी महिंद्रा रिसर्च वैली (MRV) में डेवलप किए गए तीन बड़े अल्टरनेट-फ्यूल इनोवेशन पेश किए। इस डिस्प्ले ने साफ, ज्यादा कुशल और टिकाऊ खेती के मशीनीकरण के लिए महिंद्रा के बढ़ते कमिटमेंट को दिखाया, जो 2070 तक नेट-जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने के भारत के लंबे समय के विजन से काफी मिलता-जुलता है।

1. CNG/CBG और डुअल-फ्यूल ट्रैक्टर

युवो टेक+ प्लेटफॉर्म पर बना यह ट्रैक्टर CNG, कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) या डीजल-CNG डुअल-फ्यूल कॉम्बिनेशन पर चलता है, जिससे किसानों को साफ काम, कम चलने का खर्च और बेहतर फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ग्रामीण भारत में CBG की उपलब्धता बढ़ने के साथ, महिंद्रा का मकसद एक ऐसा फ्यूचर-प्रूफ सॉल्यूशन देना है जो सस्टेनेबिलिटी के साथ कॉस्ट एफिशिएंसी को जोड़े।

2. इथेनॉल फ्लेक्स-फ्यूल ट्रैक्टर इंजन

गन्ना, मक्का, फसल के बचे हुए हिस्से और खेती के कचरे जैसे सोर्स से मिलने वाले इथेनॉल पर चलने में सक्षम यह ट्रैक्टर एमिशन में काफी कमी लाता है। साथ ही, किसानों के लिए एनर्जी इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देता है। फ्लेक्स-फ्यूल सेटअप अलग-अलग इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड को भी सपोर्ट करता है, जिससे लोकल फ्यूल की उपलब्धता के आधार पर इसे आसानी से अपनाया जा सकता है।