जबर्दस्त है यह नई हाइब्रिड SUV, 1226 km की रेंज, 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड

Mar 23, 2026 02:08 pm IST

भारत में एक नई PHEV को पेटेंट किया गया है। यह एक बड़ी फुल-साइज लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी है। इसकी टोटल रेंज 1226 किलोमीटर तक की है। यह नई लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी चीन के स्टार्टअप ब्रैंड Rox Motor की है और इसका नाम Adamas है।

हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। बीते कुछ सालों में हाइब्रिड कारों की सेल बढ़ी है और कंपनियां भी अपने नए हाइब्रिड मॉडल्स ला रही हैं। हम बात कर रहे हैं, रियल प्लग-इन हाइब्रिड वीइकल्स (PHEV) की। JSW Motors और JSW MG Motor India दो ऐसे बड़े नाम हैं, जो जल्द ही भारत में मेनस्ट्रीम PHEV को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच भारत में एक नई PHEV को पेटेंट किया गया है। यह एक बड़ी फुल-साइज लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी है। रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार इसकी टोटल रेंज 1226 किलोमीटर तक की है। यह नई लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी चीन के स्टार्टअप ब्रैंड Rox Motor की है और इसका नाम Adamas है।

770 मिमी तक पानी में चल सकती है एसयूवी रॉक्स 01 एक फुल-साइज SUV है, जिसकी लंबाई 5298 मिमी, चौड़ाई 1985 मिमी, ऊंचाई 1856 मिमी और वीलबेस 3010 मिमी है। इसका मिनिमम ग्राउंड क्लीयरेंस 272 मिमी और बैटरी ग्राउंड क्लीयरेंस 324 मिमी है। यह मैक्सिमम 770 मिमी तक पानी में चल सकती है। इसके वील्स का साइज स्टैंडर्ड 21 इंच है और टायर 275 सेक्शन के हैं।

स्पेयर वील टेलगेट पर डिजाइन की बात करें तो, Rox 01 एक बॉक्सी एसयूवी है। इसके फ्रंट में इंटीग्रेटेड डीआरएल्स के साथ ट्रेडिशनल हेडलाइट पोजीशनिंग और एक बड़ी ग्रिल वाला दमदार फ्रंट पैनल दिया गया है। इसमें आपको रूफ लाइन और विंडो लाइन देखने को मिलेंगी, जो बिल्कुल सीधी हैं। डोर हैंडल भी ट्रेडिशनल हैं। वहीं, टेलगेट साइड हिंज्ड है और एसयूवी का स्पेयर वील टेलगेट पर लगा है।

प्रीमियम इंटीरियर यह एसयूवी नैप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, स्वेड हेड लाइनर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 15.7 इंच 3K हाई-रिजॉलूशन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 15.7 इंच 3K हाई-रिजॉलूशन रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, 12.3 इंच टीएफटी क्लस्टर, 14-स्पीकर वाला अर्कामिस साउंड सिस्टम, सॉफ्ट-क्लोज डोर्स, जीसीसी-एक्सक्लूसिव एन्हांस्ड एसी, एडवांस्ड ADAS, क्रॉल कंट्रोल, सराउंड व्यू कैमरा, 8 एयरबैग और एडजस्टेबल राइड हाइट वाले इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर जैसे कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है।

0 से 100 kmph की स्पीड 5.5 सेकंड में रॉक्स 01 में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 56.01 kWh की बैटरी पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम लगा है। ड्यूल-मोटर फुल-टाइम 4WD सिस्टम से सिस्टम का मैक्सिमम आउटपुट 469 bhp और 740 Nm है। इसका फ्यूल टैंक 70 लीटर का है और प्योर इलेक्ट्रिक रेंज 235 किमी है। इसकी टोटल क्लेम्ड रेंज 1226 किमी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 190 kmph है और यह 0 से 100 kmph की स्पीड 5.5 सेकंड में पकड़ लेती है।