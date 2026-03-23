Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जबर्दस्त है यह नई हाइब्रिड SUV, 1226 km की रेंज, 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड

Mar 23, 2026 02:08 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

भारत में एक नई PHEV को पेटेंट किया गया है। यह एक बड़ी फुल-साइज लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी है। इसकी टोटल रेंज 1226 किलोमीटर तक की है। यह नई लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी चीन के स्टार्टअप ब्रैंड Rox Motor की है और इसका नाम Adamas है।

जबर्दस्त है यह नई हाइब्रिड SUV, 1226 km की रेंज, 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड

हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। बीते कुछ सालों में हाइब्रिड कारों की सेल बढ़ी है और कंपनियां भी अपने नए हाइब्रिड मॉडल्स ला रही हैं। हम बात कर रहे हैं, रियल प्लग-इन हाइब्रिड वीइकल्स (PHEV) की। JSW Motors और JSW MG Motor India दो ऐसे बड़े नाम हैं, जो जल्द ही भारत में मेनस्ट्रीम PHEV को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच भारत में एक नई PHEV को पेटेंट किया गया है। यह एक बड़ी फुल-साइज लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी है। रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार इसकी टोटल रेंज 1226 किलोमीटर तक की है। यह नई लग्जरी हाइब्रिड एसयूवी चीन के स्टार्टअप ब्रैंड Rox Motor की है और इसका नाम Adamas है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

770 मिमी तक पानी में चल सकती है एसयूवी

रॉक्स 01 एक फुल-साइज SUV है, जिसकी लंबाई 5298 मिमी, चौड़ाई 1985 मिमी, ऊंचाई 1856 मिमी और वीलबेस 3010 मिमी है। इसका मिनिमम ग्राउंड क्लीयरेंस 272 मिमी और बैटरी ग्राउंड क्लीयरेंस 324 मिमी है। यह मैक्सिमम 770 मिमी तक पानी में चल सकती है। इसके वील्स का साइज स्टैंडर्ड 21 इंच है और टायर 275 सेक्शन के हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia EV5

Kia EV5

₹ 30 - 45 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

स्पेयर वील टेलगेट पर

डिजाइन की बात करें तो, Rox 01 एक बॉक्सी एसयूवी है। इसके फ्रंट में इंटीग्रेटेड डीआरएल्स के साथ ट्रेडिशनल हेडलाइट पोजीशनिंग और एक बड़ी ग्रिल वाला दमदार फ्रंट पैनल दिया गया है। इसमें आपको रूफ लाइन और विंडो लाइन देखने को मिलेंगी, जो बिल्कुल सीधी हैं। डोर हैंडल भी ट्रेडिशनल हैं। वहीं, टेलगेट साइड हिंज्ड है और एसयूवी का स्पेयर वील टेलगेट पर लगा है।

ये भी पढ़ें:नए मॉडर्न डिजाइन के साथ आए वेस्पा के स्कूटर, कंपनी ने दिए कई जबर्दस्त फीचर

प्रीमियम इंटीरियर

यह एसयूवी नैप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, स्वेड हेड लाइनर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 15.7 इंच 3K हाई-रिजॉलूशन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 15.7 इंच 3K हाई-रिजॉलूशन रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, 12.3 इंच टीएफटी क्लस्टर, 14-स्पीकर वाला अर्कामिस साउंड सिस्टम, सॉफ्ट-क्लोज डोर्स, जीसीसी-एक्सक्लूसिव एन्हांस्ड एसी, एडवांस्ड ADAS, क्रॉल कंट्रोल, सराउंड व्यू कैमरा, 8 एयरबैग और एडजस्टेबल राइड हाइट वाले इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर जैसे कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है।

ये भी पढ़ें:ड्राइविंग के शौकीनों के लिए बेस्ट हैं ये टर्बो पेट्रोल SUV, कीमत ₹15 लाख से कम

0 से 100 kmph की स्पीड 5.5 सेकंड में

रॉक्स 01 में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 56.01 kWh की बैटरी पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम लगा है। ड्यूल-मोटर फुल-टाइम 4WD सिस्टम से सिस्टम का मैक्सिमम आउटपुट 469 bhp और 740 Nm है। इसका फ्यूल टैंक 70 लीटर का है और प्योर इलेक्ट्रिक रेंज 235 किमी है। इसकी टोटल क्लेम्ड रेंज 1226 किमी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 190 kmph है और यह 0 से 100 kmph की स्पीड 5.5 सेकंड में पकड़ लेती है।

ये भी पढ़ें:तहलका मचाने आ रही हैं ये चार धांसू इलेक्ट्रिक कारें, लिस्ट में टाटा और किआ भी

(Photo: roxiraq)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।