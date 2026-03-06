Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

20 मार्च को लॉन्च होगी ये लग्जरी सेडान, इसमें 14-इंच इंफोटेनमेंट, पैनोरमिक ग्लास रूफ और ADAS भी मिलेगा

Mar 06, 2026 08:30 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जापान की लग्जरी कार बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी लेक्सस (Lexus) भारतीय बाजार में 20 मार्च 2026 को अपनी नेक्स्ट-जेन ES लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस लग्जरी सेडान का नया मॉडल कई शानदार फीचर्स के साथ आएगा।

20 मार्च को लॉन्च होगी ये लग्जरी सेडान, इसमें 14-इंच इंफोटेनमेंट, पैनोरमिक ग्लास रूफ और ADAS भी मिलेगा
लॉन्च की सूचना पाएं
Lexus LBXarrow

जापान की लग्जरी कार बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी लेक्सस (Lexus) भारतीय बाजार में 20 मार्च 2026 को अपनी नेक्स्ट-जेन ES लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस लग्जरी सेडान का नया मॉडल कई शानदार फीचर्स के साथ आएगा। साथ ही, इसमें कई चीजों को अपग्रेड भी किया गया है। बता दें कि पुरानी ES की तरह, नया मॉडल मिडसाइज लग्जरी सेडान सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज C-क्लास, BMW 3 सीरीज LWB और ऑडी A4 को टक्कर देगा। चलिए न्यू लेक्सस ES लग्जरी सेडान के बारे में डिटेल से जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

2026 लेक्सस ES का एक्सटीरियर डिजाइन

नई ES अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा शार्प और स्टाइलिश डिजाइन फिलॉसफी को अपनाती है। आगे की तरफ, इसमें स्लीक Z-शेप की लाइटें हैं जिनमें डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) और इंडिकेटर शामिल हैं। मेन हेडलाइट यूनिट नीचे हैं और वर्टिकली ओरिएंटेड ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम पीस से छिपी हुई हैं। मौजूदा ES की तरह कोई स्पिंडल ग्रिल नहीं है, इसके बजाय फ्रंट बंपर के बेस पर एक छोटा एयर डैम है, जिसके दोनों ओर डायमंड पैटर्न का डिजाइन देखने को मिलता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Lexus LBX

Lexus LBX

₹ 45 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI

₹ 53 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MINI Cooper S

MINI Cooper S

₹ 44.9 - 55.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MINI Cooper

MINI Cooper

₹ 38 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

साइड की बात करें तो, सबसे खास एलिमेंट ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम के साथ हाईलाइट की गई एक साफ क्रीज है। साथ ही, नए अलॉय व्हील डिजाइन और एक स्पोर्टी, स्लोपिंग रूफलाइन है। पीछे की तरफ, नई ES में एक पतली LED लाइट बार है जिस पर रोशनी वाला ‘LEXUS’ लिखा है, जिसके नीचे L-शेप की क्रीज हैं जिन पर क्रोम की लाइनिंग है। साइज के हिसाब से नई ES मौजूदा मॉडल से 165mm लंबी, 55mm चौड़ी और 110-115mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस भी 80mm लंबा है।

ये भी पढ़ें:घर में शेर, बाहर ढेर! देश में नंबर-1 इस कार को विदेश में सिर्फ 608 ग्राहक मिले

2026 लेक्सस ES का इंटीरियर और फीचर्स

अब बात करें इसके इंटीरियर की तो, नई ES में अपने पिछले मॉडल के बटन-हैवी लेआउट की जगह एक साफ-सुथरा डिजाइन है जो कई इन-कार फंक्शन को बड़े 14-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन में फोल्ड करता है, जो OTA अपडेट को सपोर्ट करता है। कई दूसरे कंट्रोल, जैसे सेंटर कंसोल पर भी टच-कैपेसिटिव हैं। अच्छी बात यह है कि थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील में फिजिकल कंट्रोल शामिल हैं, और इसमें ‘L’ एम्बलम के बजाय ‘LEXUS’ लिखा है।

इक्विपमेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम, एक इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरमिक ग्लास रूफ, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), एक बॉस मोड, मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, और भी बहुत कुछ शामिल है। लेक्सस का यह भी दावा है कि उसने "बेहतर डोर सीलिंग और फ्रंट डोर्स में हाई साउंड इंसुलेशन क्वालिटी वाले ग्लास के इस्तेमाल" से NVH लेवल कम कर दिया है।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख; इस पर आया ₹37500 का डिस्काउंट

2026 लेक्सस ES का पावरट्रेन

दुनियाभर में नई ES हाइब्रिड और EV पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। क्योंकि पुरानी ES भारत में हाइब्रिड फॉर्म में बेची जाती है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि नया मॉडल भी हाइब्रिड के रूप में आएगा। नई ES 300h 197hp 2.0-लीटर और 201hp 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड सेटअप में उपलब्ध है, जबकि हायर-स्पेक 350h में बाद वाला पावरट्रेन 247hp स्टेट ऑफ ट्यून का इस्तेमाल करता है। सभी ES हाइब्रिड वैरिएंट e-CVT से जुड़े हैं, जिसमें FWD या AWD के ऑप्शन हैं।

ये भी पढ़ें:ये 2 कार हर बार बन रहीं नंबर-1, इसलिए कंपनी दे रही डिस्काउंट का ‘लॉलीपॉप’

ES EV की बात करें तो, यह 224hp 350e और 343hp 550e वैरिएंट में उपलब्ध है। लेक्सस ने अभी तक ES EV की बैटरी कैपेसिटी के बारे में नहीं बताया है। पहले वाले में सिंगल-मोटर (FWD) सेटअप है और यह CLTC के दावे के मुताबिक 685Km की रेंज देता है, जबकि दूसरे वाले में डुअल मोटर (AWD) हैं और यह एक बार चार्ज करने पर 610Km तक दौड़ती है। 0-100kph की स्पीड पकड़ने में 350e को 8.9 सेकंड लगते हैं, जबकि 550e को 5.9 सेकंड लगते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।