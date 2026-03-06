20 मार्च को लॉन्च होगी ये लग्जरी सेडान, इसमें 14-इंच इंफोटेनमेंट, पैनोरमिक ग्लास रूफ और ADAS भी मिलेगा
जापान की लग्जरी कार बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी लेक्सस (Lexus) भारतीय बाजार में 20 मार्च 2026 को अपनी नेक्स्ट-जेन ES लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस लग्जरी सेडान का नया मॉडल कई शानदार फीचर्स के साथ आएगा।
जापान की लग्जरी कार बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी लेक्सस (Lexus) भारतीय बाजार में 20 मार्च 2026 को अपनी नेक्स्ट-जेन ES लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस लग्जरी सेडान का नया मॉडल कई शानदार फीचर्स के साथ आएगा। साथ ही, इसमें कई चीजों को अपग्रेड भी किया गया है। बता दें कि पुरानी ES की तरह, नया मॉडल मिडसाइज लग्जरी सेडान सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज C-क्लास, BMW 3 सीरीज LWB और ऑडी A4 को टक्कर देगा। चलिए न्यू लेक्सस ES लग्जरी सेडान के बारे में डिटेल से जानते हैं।
2026 लेक्सस ES का एक्सटीरियर डिजाइन
नई ES अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा शार्प और स्टाइलिश डिजाइन फिलॉसफी को अपनाती है। आगे की तरफ, इसमें स्लीक Z-शेप की लाइटें हैं जिनमें डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) और इंडिकेटर शामिल हैं। मेन हेडलाइट यूनिट नीचे हैं और वर्टिकली ओरिएंटेड ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम पीस से छिपी हुई हैं। मौजूदा ES की तरह कोई स्पिंडल ग्रिल नहीं है, इसके बजाय फ्रंट बंपर के बेस पर एक छोटा एयर डैम है, जिसके दोनों ओर डायमंड पैटर्न का डिजाइन देखने को मिलता है।
साइड की बात करें तो, सबसे खास एलिमेंट ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम के साथ हाईलाइट की गई एक साफ क्रीज है। साथ ही, नए अलॉय व्हील डिजाइन और एक स्पोर्टी, स्लोपिंग रूफलाइन है। पीछे की तरफ, नई ES में एक पतली LED लाइट बार है जिस पर रोशनी वाला ‘LEXUS’ लिखा है, जिसके नीचे L-शेप की क्रीज हैं जिन पर क्रोम की लाइनिंग है। साइज के हिसाब से नई ES मौजूदा मॉडल से 165mm लंबी, 55mm चौड़ी और 110-115mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस भी 80mm लंबा है।
2026 लेक्सस ES का इंटीरियर और फीचर्स
अब बात करें इसके इंटीरियर की तो, नई ES में अपने पिछले मॉडल के बटन-हैवी लेआउट की जगह एक साफ-सुथरा डिजाइन है जो कई इन-कार फंक्शन को बड़े 14-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन में फोल्ड करता है, जो OTA अपडेट को सपोर्ट करता है। कई दूसरे कंट्रोल, जैसे सेंटर कंसोल पर भी टच-कैपेसिटिव हैं। अच्छी बात यह है कि थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील में फिजिकल कंट्रोल शामिल हैं, और इसमें ‘L’ एम्बलम के बजाय ‘LEXUS’ लिखा है।
इक्विपमेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम, एक इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरमिक ग्लास रूफ, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), एक बॉस मोड, मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, और भी बहुत कुछ शामिल है। लेक्सस का यह भी दावा है कि उसने "बेहतर डोर सीलिंग और फ्रंट डोर्स में हाई साउंड इंसुलेशन क्वालिटी वाले ग्लास के इस्तेमाल" से NVH लेवल कम कर दिया है।
2026 लेक्सस ES का पावरट्रेन
दुनियाभर में नई ES हाइब्रिड और EV पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। क्योंकि पुरानी ES भारत में हाइब्रिड फॉर्म में बेची जाती है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि नया मॉडल भी हाइब्रिड के रूप में आएगा। नई ES 300h 197hp 2.0-लीटर और 201hp 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड सेटअप में उपलब्ध है, जबकि हायर-स्पेक 350h में बाद वाला पावरट्रेन 247hp स्टेट ऑफ ट्यून का इस्तेमाल करता है। सभी ES हाइब्रिड वैरिएंट e-CVT से जुड़े हैं, जिसमें FWD या AWD के ऑप्शन हैं।
ES EV की बात करें तो, यह 224hp 350e और 343hp 550e वैरिएंट में उपलब्ध है। लेक्सस ने अभी तक ES EV की बैटरी कैपेसिटी के बारे में नहीं बताया है। पहले वाले में सिंगल-मोटर (FWD) सेटअप है और यह CLTC के दावे के मुताबिक 685Km की रेंज देता है, जबकि दूसरे वाले में डुअल मोटर (AWD) हैं और यह एक बार चार्ज करने पर 610Km तक दौड़ती है। 0-100kph की स्पीड पकड़ने में 350e को 8.9 सेकंड लगते हैं, जबकि 550e को 5.9 सेकंड लगते हैं।
