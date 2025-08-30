New KTM Twin Cylinder Bikes Spotted Is This 690 Replacement ट्विन सिलेंडर के साथ नई KTM मोटसाइकिल की टेस्टिंग शुरू, क्या 690 को करेगी रिप्लेस करने की तैयारी?, Auto Hindi News - Hindustan
KTM मिडिलवेट 650-750cc सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, जिसमें कावासाकी निंजा 650, ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660, यामाहा MT-07, कावासाकी वर्सेस 650 और ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 जैसी बाइक्स का दबदबा है। अगर ऐसा है तो यह नया प्लेटफॉर्म रोजमर्रा के राइडर्स के लिए KTM के समान प्रतिरूपों को बोर्न कर सकता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 09:11 AM
KTM यूरोप में नई ट्विन-सिलेंडर बाइक की टेस्टिंग कर रही है। इन बाइक्स के दिखने से एक बहस छिड़ गई है। पहली नजर में इंजन छोटा दिखता है, जिससे लगता है कि यह लंबे समय से चर्चा में रहा 490 प्लेटफॉर्म हो सकता है। हालांकि, गौर से देखने पर पता चलता है कि मामला कुछ और भी हो सकता है। ये टेस्ट म्यूल्स KTM की नेक्स्ट जनरेशन की 790 रेंज हो सकती हैं। हालांकि, उम्मीद नहीं है कि ये मौजूदा पीढ़ी की 790 जितनी पावरफुल होंगी। दरअसल, प्रोटोटाइप में सिंगल फ्रंट डिस्क और अपेक्षाकृत साधारण सस्पेंशन जैसे लोअर-स्पेक साइकिल पार्ट्स लगे देखे गए थे, जिससे पता चलता है कि KTM मौजूदा 790 ड्यूक, RC या एडवेंचर के सीधे रिप्ल्सेमेंट के बजाय एक अफॉर्डेबल मिडिलवेट प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है।

KTM मिडिलवेट 650-750cc सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, जिसमें कावासाकी निंजा 650, ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660, यामाहा MT-07, कावासाकी वर्सेस 650 और ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 जैसी बाइक्स का दबदबा है। अगर ऐसा है तो यह नया प्लेटफॉर्म रोजमर्रा के राइडर्स के लिए KTM के समान प्रतिरूपों को जन्म दे सकता है। यह नया ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म मौजूदा सिंगल-सिलेंडर 690 रेंज की जगह ले सकता है। लगातार सख्त होते उत्सर्जन मानदंडों ने बड़ी क्षमता वाले, सिंगल-सिलेंडर इंजनों के लिए अपकमिंग नियमों का पालन करना बेहद मुश्किल बना दिया है।

एक नया ट्विन-सिलेंडर इंजन न केवल इस समस्या का समाधान करता है, बल्कि रिफाइनमेंट, बेहतर पावर डिलीवरी और पैरेलल-ट्विन मोटर के स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जैसे लाभ भी प्रदान करता है। यह नया ट्विन-सिलेंडर इंजन 690 के बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा पावर दे सकता है। परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने का सबसे आसान तरीका इंजन की क्षमता बढ़ाना है। कई निर्माताओं को यह रास्ता अपनाते देखा गया है। दरअसल, KTM ने अपने बड़े ट्विन मॉडल्स के लिए भी यही रणनीति अपनाई है। 790 से 890 बना और 890 अब 990 में तब्दील हो रहा है।

KTM 690 के साथ भी कुछ ऐसा ही होते हुए देख सकते हैं। इससे KTM को आने वाली बाइक्स को 790 के रूप में मार्केटिंग करने में भी मदद मिल सकती है। यह नया मिड-कैपेसिटी इंजन प्लेटफॉर्म KTM को इन बाइक्स की कीमत और उन्हें अफॉर्डेबल रेंज में रखने में भी मदद करेगा। गौरतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड तीनों बॉडी स्टाइल (नेकेड, सुपरस्पोर्ट और ADV) को यूरोप में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नई बाइक्स या यह नया इंजन प्लेटफॉर्म भारत में नहीं बनाया जाएगा।

टेस्ट म्यूल्स को देखकर लगता है कि ये बाइक्स अस्थायी बॉडीवर्क और अधूरे चेसिस कंपोनेंट्स के साथ टेस्टिंग के शुरुआती चरण में हैं। ये EICMA 2026 में ग्लोबल डेब्यू और उसके बाद 2027 की शुरुआत में बाजार में लॉन्च की जा सकती है।

फोटो सोर्स: motorrad

