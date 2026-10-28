न्यू KTM 200 ड्यूक लॉन्च, अब इसमें थ्रॉटल कंट्रोल और क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा; जानिए कीमत
मोटरसाइकिल में मिलने वाला एक अन्य फीचर क्रॉल असिस्ट है। KTM का कहना है कि इसका उद्देश्य स्लो स्पीड से चलने वाले, रुक-रुक कर चलने वाले राइडर की थकान को कम करना है। KTM ने इसे दो नए कलर में पेश किया है।
KTM मोटरसाइकिल (KTM Motorcycle) ने ऑफिशियली तौर पर भारत में नई ड्यूक 200 लॉन्च कर दी है। इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 2,07,140 रुपए है। अब इस मोटरसाइकिल में 1,552 रुपए की कीमत में इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज पर फोकस्ड है। KTM ने 200 ड्यूक में स्टैंडर्ड तौर पर राइड-बाय-वायर थ्रॉटल कंट्रोल, एक बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और दो राइड मोड पेश किए हैं।
क्विकशिफ्टर क्लचलेस अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट को कैपेबल बनाता है, जबकि स्ट्रीट और रेन मोड राइडर को स्थिति के अनुसार पावर डिलीवरी की परमिशन देते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल रियर-व्हील ट्रैक्शन को मैनेज करने में मदद करता है। इन फंक्शंन को अपडेटेड TFT इंस्ट्रूमेंट इंटरफेस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जो राइडर को ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड और क्विकशिफ्टर सेटिंग्स को मैनेज करने की परमिशन देता है। ये KTM की बड़ी मोटरसाइकिलों से जुड़े फीचर्स को इसके 200cc स्ट्रीटफाइटर में लाते हैं।
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KTM 200 Duke
₹ 2.06 लाख
Hero Karizma XMR
₹ 1.87 - 1.88 लाख
KTM 160 Duke
₹ 1.74 - 1.82 लाख
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₹ 1.98 लाख
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.66 - 1.8 लाख
Bajaj Dominar 250
₹ 1.87 लाख
मोटरसाइकिल में मिलने वाला एक अन्य फीचर क्रॉल असिस्ट है। KTM का कहना है कि इसका उद्देश्य स्लो स्पीड से चलने वाले, रुक-रुक कर चलने वाले राइडर की थकान को कम करना है। KTM ने इसे दो नए कलर में पेश किया है। जिसमें लिक्विड कार्बन और स्लेट ग्रे शामिल हैं। लिक्विड कार्बन पहली बार ड्यूक 200 में एक ऑल-ब्लैक फिनिश लाता है, जो डीलरशिप पर अपकमिंग मोटरसाइकिलों पर देखे जाने वाले गहरे कलर की पुष्टि करता है।
KTM ड्यूक 200 का इंजन
ड्यूक 200 में 199.5cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता रहेगा, जो 25 PS का मैक्सिमम पावर और 19.3 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। हार्डवेयर हाइलाइट्स में 43mm WP अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, 320mm फ्रंट ब्रेक रोटर और 150-सेक्शन रियर टायर शामिल हैं। मोटरसाइकिल के पहले 2026 अपडेट में बड़ी फ्रंट डिस्क पहले ही पेश की गई थी। अब कंपनी ने इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज पर जोर दिया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें