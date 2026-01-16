Hindustan Hindi News
इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट, पार्किंग कैमरा, 5-स्टार सेफ्टी; ₹10 लाख से कम में SUV लॉन्च

संक्षेप:

किआ इंडिया ने अपनी ऑल न्यू सिरोस SUV में नया HTK (EX) ट्रिम जोड़कर कॉम्पैक्ट SUV रेंज को मजबूत किया है। इस नए ट्रिम के साथ कंपनी ग्राहकों को अफॉर्डेबल कीमत पर ज्यादा फीचर्स और बेहतर वैल्यू देना है। पेट्रोल वर्जन के लिए नए वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.89 लाख रुपए रखी गई है।

Jan 16, 2026 01:30 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
किआ इंडिया ने अपनी ऑल न्यू सिरोस SUV में नया HTK (EX) ट्रिम जोड़कर कॉम्पैक्ट SUV रेंज को मजबूत किया है। इस नए ट्रिम के साथ कंपनी ग्राहकों को अफॉर्डेबल कीमत पर ज्यादा फीचर्स और बेहतर वैल्यू देना है। पेट्रोल वर्जन के लिए नए वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9.89 लाख रुपए और डीजल के लिए 10.63 लाख रुपए तय की गई है। इस नए एडिशन के साथ, सिरोस लाइन-अप में अब 7 ट्रिम्स हो गए हैं, जिससे खरीदारों को कीमत और पावरट्रेन के मामले में ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे।

HTK (EX) ट्रिम मौजूदा HTK (O) से ऊपर है। इसमें कई प्रीमियम स्टाइलिंग और फीचर्स अपग्रेड दिए गए हैं। बाहर से इसमें LED DRLs, LED हेडलाइट्स और LED टेल लैंप्स के साथ R16 एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो SUV की ओवरऑल रोड प्रेजेंस को बढ़ाते हैं। ये अपडेट निचले और मिड वैरिएंट के बीच के गैप को कम करने में मदद करते हैं, जिससे सेल्टोस बिना कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी के ज्यादा प्रीमियम दिखती और महसूस होती है।

ये भी पढ़ें:अब आ रहा टाटा सिएरा का ये नया मॉडल, पेट्रोल-डीजल के बिना ही दौड़ेगा

अंदर कंपनी ऐसे फीचर्स जोड़े हैं जो इस सेगमेंट में तेजी से जरूरी होते जा रहे हैं। HTK (EX) ट्रिम में इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। ये एडिशन डेली के कम्फर्ट और इस्तेमाल को काफी बेहतर बनाते हैं। खासकर शहरी खरीदारों और परिवारों के लिए ये काफी शानदार फीचर्स हैं।

सेफ्टी सेल्टोस के लिए हमेशा से एक मजबूत फोकस रहा है। HTK (EX) SUV के कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी पैकेज को आगे बढ़ाता है, जिसमें 20 से ज्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के हिस्से के तौर पर 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट शामिल हैं। किआ के मजबूत K1 प्लेटफॉर्म पर बनी सेल्टोस को पहले ही 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिल चुकी है, जो इसे अपनी क्लास में सबसे सुरक्षित ऑप्शन में से एक बनाती है।

ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 हैचबैक से मिलिए; इसके सामने वैगनआर, स्विफ्ट, ऑल्टो भी फेल!

एक और अहम अपडेट HTK (EX) ट्रिम के साथ डीजल पावरट्रेन की उपलब्धता है, जो ग्राहकों के लिए ऑप्शन को और बढ़ाता है। इस वैरिएंट को ज्यादा रनिंग की जरूरत वाले खरीदारों के लिए प्रेक्टिकली बनाता है। किआ का कहना है कि यह कदम कस्टमर फीडबैक और बदलती जरूरतों से इन्सपायर्ड है, जिसमें वैल्यू-कॉन्शियस ग्राहकों के लिए सेल्टोस को उनकी पहुंच से बाहर किए बिना ज्यादा फीचर्स देने पर साफ फोकस है।

किआ इंडिया के सीनियर VP और नेशनल हेड, सेल्स एंड मार्केटिंग, अतुल सूद ने कहा, "किआ में कस्टमर की राय हमारे हर प्रोडक्ट के फैसले को गाइड करती है। सेल्टोस के लिए HTK (EX) ट्रिम की शुरुआत कस्टमर फीडबैक पर ध्यान देने और सही वैल्यू देने पर हमारे लगातार फोकस को दिखाती है। आकर्षक कीमत पर लाइनअप का विस्तार करके, हमारा लक्ष्य अपनी SUV को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही, वो फीचर्स और क्वालिटी देना भी जारी रखना है जिसकी कस्टमर किआ से उम्मीद करते हैं।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
