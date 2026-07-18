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सिरोस EV के किस वैरिएंट को खरीदने में होगा फायदा; बैटरी पैक से रेंज और फीचर्स तक, यहां जानिए सबकुछ

By Narendra Jijhontiya
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किआ सिरोस EV को 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। ये वही बैटरी पैक हैं जिनका इस्तेमाल कैरेंस क्लैविस EV के साथ किया जाता है। हालांकि, सिरोस EV K1 प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जो ICE-ऑपरेटेड सिरोस के समान है। कुल 7 वैरिएंट ऑफर पर हैं।

सिरोस EV के किस वैरिएंट को खरीदने में होगा फायदा; बैटरी पैक से रेंज और फीचर्स तक, यहां जानिए सबकुछ
Kia Syros EV
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किआ सिरोस EV के भारतीय बाजार में सारे पत्ते खुल चुके हैं। भारतीय बाजार में इस इलेक्ट्रिक SUV का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन EV और महिंद्रा XUV 3XO EV से होगा। अभी कंपनी ने सिरोस EV की कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस से जुड़ी पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। ऐसे में आप भी इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको इसकी पूरी डिटेल एक बार जान लेना चाहिए।

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किआ सिरोस EV को 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। ये वही बैटरी पैक हैं जिनका इस्तेमाल कैरेंस क्लैविस EV के साथ किया जाता है। हालांकि, सिरोस EV K1 प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जो ICE-ऑपरेटेड सिरोस के समान है। कुल 7 वैरिएंट ऑफर पर हैं। बेस वैरिएंट HTK को केवल 42 kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है।

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किआ सिरोस EV के वैरिएंट वाइज बैटरी ऑप्शन और रेंज
वैरिएंटबैटरीपावरटॉर्कक्लेम रेंज
HTK42 kWh135 hp255 Nm443 km
HTK+42 kWh135 hp255 Nm443 km
HTK+ ER51.4 kWh171 hp255 Nm526 km
HTX42 kWh❘135 hp255 Nm443 km
HTX ER51.4 kWh171 hp255 Nm526 km
HTX+ ER51.4 kWh171 hp255 Nm526 km
X-Line ER51.4 kWh171 hp255 Nm526 km
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HTK+ और HTX 42 kWh और 51.4 kWh (एक्सटेंडेड रेंज) दोनों बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं। सिरोस EV के टॉप वैरिएंट, HTX+ और X-Line, केवल बड़े 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध हैं। सभी वैरिएंट फ्रंट माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से लैस हैं। छोटे बैटरी पैक वैरिएंट के साथ पावर आउटपुट 135 hp और बड़ी यूनिट के साथ 171 hp है।

255 Nm का टॉर्क आउटपुट सभी वैरिएंट के लिए समान है। सिरोस EV छोटे बैटरी पैक वैरिएंट की सर्टिफाइट रेंज 443 Km है। बड़े बैटरी पैक वाले वैरिएंट फुल चार्ज पर 526 Km चलते हैं। इन वैरिएंट्स का अपनी कैटेगरी में शनदार प्रदर्शन और रेंज नंबर हैं। 51.4 kWh वैरिएंट के साथ 0 से 100 Km/घंटा की रफ्तार 8.1 सेकंड में पकड़ सकती है।

किआ सिरोस EV के बैटरी स्पेसिफिकेशंस
किआ सिरोस EV42 kWh51.4 kWh
पावर135 hp171 hp
टॉर्क255 Nm255 Nm
क्लेम रेंज443 km526 km
0-100 km/h-8.1 sec
DC फास्ट चार्जिंग (10-80%)39 mins~4 hrs
11 kW AC चार्जिंग (10-80%)39 mins~4 hrs 50 mins
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सिरोस EV 100 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 11 किलोवाट का AC चार्जर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। AC चार्जर के साथ, 42 kWh वैरिएंट को 10-80% चार्ज प्राप्त करने में लगभग चार घंटे लगते हैं। इसकी तुलना में, 51.4 kWh वैरिएंट को AC चार्जर के साथ 4 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ, सभी वैरिएंट लगभग 39 मिनट में 10-80% चार्ज प्राप्त कर सकते हैं।

सिरोस EV का बेस HTK वैरिएंट भी प्रीमियम फीचर्स की एक बड़ी सीरीज प्रदान करता है। बाहरी हाइलाइट्स में स्टार मैप LED DRLs, आइस क्यूब LED एमएफआर हेडलैंप, स्टार मैप LED कॉम्बिनेशन टेल लैंप, LED फ्रंट फॉग लैंप और LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप शामिल हैं। इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, 5-इंच AC कंट्रोल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले शामिल हैं।

किआ सिरोस EV के वैरिएंट और फीचर्स
वैरिएंटफीचर्स
HTKस्टार मैप LED DRLS, LED हेडलैंप, LED टेल लैंप, LED फॉग लैंप, डुअल 12.3 इंच स्क्रीन, 5 इंच AC कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, पैडल शिफ्टर्स, शिफ्ट-बाय-वायर, ऑटो होल्ड के साथ EPB, रियर AC वेंट, Type-C USB पोर्ट, 6 एयरबैग, ESC, TPMS, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर
HTK+रियर-व्यू कैमरा के साथ डायनामिक गाइडलाइन्स, क्रूज कंट्रोल, 100W Type-C चार्जर
HTK+ ER17-इंच के क्रिस्टल-कट डुअल-टोन एयरो एलॉय व्हील
HTXडुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, रियर वाइपर और वॉशर, LED रियर टर्न इंडिकेटर्स, सभी पावर विंडो
HTX ERकिआ कनेक्ट 2.0 कंट्रोल के साथ OTA अपडेट, ऑटो डे/नाइट IRVM
HTX+ ERलेदर अपहोल्स्ट्री, मेटल पैडल, हरमन कार्डन 8-स्पीकर ऑडियो, डुअल-कैमरा डैशकैम, बैटरी हीटिंग सिस्टम, 95+ किआ कनेक्ट फीचर्स, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 4-वे पावर ड्राइवर सीट
X-Line ER64-कलर एंबिएंट लाइटिंग, LED फुटवेल लैंप, ADAS लेवल 2 (16 फीचर्स), V2L, डिजिटल चाबी, पडल लैंप, साइड पार्किंग सेंसर
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सिरोस EV बेस HTK वैरिएंट में पैडल शिफ्टर्स, वायर गियर सेलेक्टर द्वारा शिफ्ट, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, टाइप-सी यूएसबी पोर्ट, ऑटो होल्ड और रियर AC वेंट के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) हैं। किआ सिरोस EV के सभी वैरिएंट के साथ स्टैंडर्ड तौर पर 25 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इनमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम और रोलओवर सेंसर शामिल हैं।

सिरोस EV HTK+ में कुछ एक्सट्रा फीचर्स मिलते हैं जैसे डायनेमिक सहायता के साथ रियर व्यू कैमरा, क्रूज कंट्रोल और 100 वॉट टाइप-सी यूएसबी चार्जर शामिल हैं। अगला HTX वैरिएंट है, जिसमें डुअल पैन पैनोरमिक सनरूफ, रियर वाइपर और वॉशर, LED रियर टर्न सिग्नल और सभी पावर विंडो जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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