सिंगल चार्ज पर 520Km दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक SUV चार्जिंग स्टेशन पर दिखी, 23 जुलाई को होगी लॉन्च
23 जुलाई को अपनी शुरुआत से पहले, नई किआ सिरोस EV को फिर से परीक्षण करते हुए देखा गया है। चार्जिंग के दौरान इसकी की गई, क्योंकि इसे सार्वजनिक DC फास्ट चार्जर में प्लग किया गया था। क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ के कैरेंस क्लैविस EV के विपरीत, चार्जिंग पोर्ट सामने बाएं क्वार्टर पैनल पर स्थित है।
किआ इंडिया भारतीय बाजार में अपना इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। इस बार कंपनी अपनी पहली सब 4 मीटर इलेक्ट्रिक पेशकश लॉन्च करने वाली है। दरअसल, कंपनी जल्द ही सिरोस का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने वाली है। हाल ही में इसके नए स्पाई शॉट सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये एक TVC शूट के लिए बाहर थी। कंपनी इसे 23 जुलाई को लॉन्च करने वाली है। सिरोस EV भारत में किआ की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे कैरेंस क्लैविस EV से नीचे रखा जाएगा। वहीं, भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन EV, मारुति ई-विटारा, टोयोटा ईबेला, महिंद्रा XUV 400 जैसे मॉडल से होगा।
23 जुलाई को अपनी शुरुआत से पहले, नई किआ सिरोस EV को फिर से परीक्षण करते हुए देखा गया है। चार्जिंग के दौरान इसकी की गई, क्योंकि इसे सार्वजनिक DC फास्ट चार्जर में प्लग किया गया था। क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ के कैरेंस क्लैविस EV के विपरीत, चार्जिंग पोर्ट सामने बाएं क्वार्टर पैनल पर स्थित है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Syros EV
₹ 14 - 20 लाख
Citroen eC3X
₹ 11.99 - 13.26 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Mahindra XEV 4e
₹ 13 लाख से शुरू
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
सिंगल चार्ज पर 520Km की रेंज
ऑनलाइन शेयर की गई डिटेल के अनुसार, किआ सिरोस EV को 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। ये बैटरी साइज हुंडई क्रेटा EV और किआ कैरेंस क्लाविस EV में पहले से मौजूद बैटरी साइज जैसे ही हैं। हालांकि, एक जैसी बैटरी कैपेसिटी होने के बावजूद, सिरोस EV से ज्यादा ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है। क्रेटा EV और कैरेंस क्लाविस EV दोनों की तुलना में सिरोस छोटी और हल्की है। इस वजह से इसकी रेंज ज्यादा होने की उम्मीद है।
किआ सिरोस EV के बैटरी पैक से संभावित रेंज
42 kWh बैटरी के साथ करीब 443Km तक की रेंज का दावा
51.4 kWh बैटरी के साथ करीब 520Km तक की रेंज का दावा
अगर यह सच है, तो ये आंकड़े सिरोस EV को अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV में से एक बना देंगे। ऑनलाइन सामने आई एक और खास जानकारी ओनरशिप पैकेज से जुड़ी है। खबर है कि कंपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी 15 साल या लाइफटाइम बैटरी वारंटी दे सकती है, जो भारत में उपलब्ध सबसे व्यापक बैटरी कवरेज प्लान में से एक होगा। इस गाड़ी के साथ 3 साल की स्टैंडर्ड गाड़ी वारंटी भी मिलने की उम्मीद है, जिसे 7 साल या 1.6 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकेगा।
सिरोस EV का एक्सटीरियर और इंटीरियर
सिरोस EV को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान पहले भी कई बार देखा जा चुका है। ये अपने ICE वर्जन से काफी मिलता-जुलता होगा। उम्मीद है कि इसमें वही अनोखी स्टाइलिंग जारी रहेगी, जिसमें एक बॉक्सी आकार और ऊंचाई वाला स्टांस होगा। स्पाई फोटोज से संकेत मिला है कि पैसेंजर साइड के सामने वाले फेंडर पर एक चार्जिंग फ्लैप होगा। उम्मीद है कि इसमें अनोखे बंपर और शायद अलग तरह के एलॉय व्हील भी होंगे। हालांकि, यह उम्मीद न करें कि यह ICE वर्जन से बहुत ज्यादा अलग होगी, ठीक वैसे ही जैसे कैरेंस क्लाविस और उसका इलेक्ट्रिक वर्जन है।
इंटीरियर की बात करें तो, उम्मीद है कि डैशबोर्ड काफी हद तक वैसा ही रहेगा। फीचर्स की लिस्ट भी वैसी ही देखने को मिल सकती है, सिवाय कुछ EV-स्पेसिफिक फीचर्स जैसे कि व्हीकल-टू-लोड (V2L) और व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कैपेसिटी अलग से देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि क्या सिरोस EV में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम) होगी, क्योंकि इसे ICE सिरोस से उसके 2026 मॉडल ईयर के अपडेट के साथ हटा दिया गया था। इसमें EV-स्पेसिफिक डिस्प्ले और अलग ट्रिम और अपहोल्स्ट्री भी हो सकती है। सिरोस EV की एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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