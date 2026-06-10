Kia की नई SUVs मचाएंगी तहलका, लिस्ट में नई जेनरेशन Sonet और दमदार सोरेन्टो भी

किआ साल 2030 तक अपने 10 मॉडल्स लॉन्च करेगी। इनमें से आठ इलेक्ट्रिफाइड मॉडल्स होंगे। खास बात है कि इनमें से तीन प्रोडक्ट साल 2027 में आने वाले हैं। ये तीनों SUV हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

किआ इंडियन मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनी साल 2030 तक अपने 10 मॉडल्स लॉन्च करेगी। इनमें से आठ इलेक्ट्रिफाइड मॉडल्स होंगे। खास बात है कि इनमें से तीन प्रोडक्ट साल 2027 में आने वाले हैं। ये तीनों SUV हैं। इन एसयूवी का नाम Kia Syros EV, Kia Seltos Hybrid और Kia Sorento Hybrid है। इतना ही नहीं, इन सबके साथ नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट भी अगले साल लॉन्च होने वाली है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Kia Seltos Hybrid Kia Seltos हाइब्रिड को 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने वाली है। हालांकि, अभी इसके पावरट्रेन की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इस SUV में मौजूदा 115bhp, 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ही इलेक्ट्रिफाइड वर्जन दिया जाएगा। हाइब्रिड बैजिंग को छोड़कर, सेल्टॉस हाइब्रिड का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइलिंग वैसी ही रहने की उम्मीद है।

Kia Sorento किआ सोरेन्टो एक प्रीमियम थ्री-रो वाली SUV होगी, जो सफारी, XUV 7XO और Alcazar को टक्कर देगी। भारत में आने वाले मॉडल के इंजन और पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, उम्मीद है कि इस SUV में आने वाली सेल्टॉस हाइब्रिड का हाइब्रिड पावरट्रेन यूज किया जाएगा। ग्लोबल मार्केट में सोरेन्टो को 1.6L टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। Euro-spec मॉडल में AWD स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है।

New-Gen Kia Sonet QY2E कोडनेम वाली सेकेंड जेनरेशन Kia Sonet 2027 में भारत में एंट्री करने वाली है। यह साल 2027 के सेकेंड हाफ में मार्केट में आ सकती है। यह सब-कॉम्पैक्ट SUV नए K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यह वही प्लैटफॉर्म है, जो Syros में भी ऑफर किया जा रहा है। K1 प्लेटफॉर्म लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स (E&E) आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, इसलिए नई सॉनेट में OTA अपडेट और रिमोट डायग्नोस्टिक्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसे मौजूदा 83bhp, 1.2L पेट्रोल, 120bhp, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 116bhp, 1.5L डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ही ऑफर करेगी। उम्मीद है कि 2028 या 2029 में सॉनेट लाइनअप में एक नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल किया जाएगा।